https://ria.ru/20240728/golod-1962499544.html

Шор осудил идею объявить послевоенный голод в Молдавии геноцидом

Шор осудил идею объявить послевоенный голод в Молдавии геноцидом - РИА Новости, 28.07.2024

Шор осудил идею объявить послевоенный голод в Молдавии геноцидом

Оппозиционный политик Илан Шор осудил в Telegram-канале инициативу правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) объявить голод в Молдавии в послевоенные годы РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T13:08

2024-07-28T13:08

2024-07-28T13:19

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КИШИНЕВ, 28 июл - РИА Новости. Оппозиционный политик Илан Шор осудил в Telegram-канале инициативу правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) объявить голод в Молдавии в послевоенные годы геноцидом. Ранее спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что правящее парламентское большинство рассматривает возможность признать голод в республике в 1946-1947 годах геноцидом. "Гросу, наверное, думал, что страна, пережившая чудовищную войну, сразу же начнет свою новую историю с того, что каждому ее гражданину будет легко и весело. Но так не бывает. Послевоенный голод - черная страница в истории страны. Но она сумела быстро ее перевернуть. И сейчас, спустя почти 80 лет, спекуляция на этой теме - цинизм и попытка закрыть людям глаза на нынешние беды", - написал Шор. По его словам, спикеру парламента стоит ознакомиться с историей послевоенного периода вместо того, чтобы выдвигать провокационные инициативы. "Сейчас ПДС готовит почву, чтобы принять закон о коллаборации с Россией и официально назвать голод 1946-1947 годов геноцидом. Коллаборация для ПДС - любая поездка в Москву. То есть гагаузы, получающие помощь для своего региона, официально будут объявлены предателями и преступниками. Так называемая партия власти ничего полезного не сделала для своего народа", - добавил Шор. Голод в Молдавии был в послевоенные 1946-1947 годы. По разным оценкам, из-за этого скончались от 70 до 200 тысяч человек.

https://ria.ru/20240419/moldaviya-1941037726.html

https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html

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