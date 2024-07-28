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Шор осудил идею объявить послевоенный голод в Молдавии геноцидом - РИА Новости, 28.07.2024
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13:08 28.07.2024 (обновлено: 13:19 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/golod-1962499544.html
Шор осудил идею объявить послевоенный голод в Молдавии геноцидом
Шор осудил идею объявить послевоенный голод в Молдавии геноцидом - РИА Новости, 28.07.2024
Шор осудил идею объявить послевоенный голод в Молдавии геноцидом
Оппозиционный политик Илан Шор осудил в Telegram-канале инициативу правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) объявить голод в Молдавии в послевоенные годы РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T13:08
2024-07-28T13:19
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КИШИНЕВ, 28 июл - РИА Новости. Оппозиционный политик Илан Шор осудил в Telegram-канале инициативу правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) объявить голод в Молдавии в послевоенные годы геноцидом. Ранее спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что правящее парламентское большинство рассматривает возможность признать голод в республике в 1946-1947 годах геноцидом. "Гросу, наверное, думал, что страна, пережившая чудовищную войну, сразу же начнет свою новую историю с того, что каждому ее гражданину будет легко и весело. Но так не бывает. Послевоенный голод - черная страница в истории страны. Но она сумела быстро ее перевернуть. И сейчас, спустя почти 80 лет, спекуляция на этой теме - цинизм и попытка закрыть людям глаза на нынешние беды", - написал Шор. По его словам, спикеру парламента стоит ознакомиться с историей послевоенного периода вместо того, чтобы выдвигать провокационные инициативы. "Сейчас ПДС готовит почву, чтобы принять закон о коллаборации с Россией и официально назвать голод 1946-1947 годов геноцидом. Коллаборация для ПДС - любая поездка в Москву. То есть гагаузы, получающие помощь для своего региона, официально будут объявлены предателями и преступниками. Так называемая партия власти ничего полезного не сделала для своего народа", - добавил Шор. Голод в Молдавии был в послевоенные 1946-1947 годы. По разным оценкам, из-за этого скончались от 70 до 200 тысяч человек.
https://ria.ru/20240419/moldaviya-1941037726.html
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в мире, молдавия, россия, москва, илан шор, игорь гросу
В мире, Молдавия, Россия, Москва, Илан Шор, Игорь Гросу
Шор осудил идею объявить послевоенный голод в Молдавии геноцидом

Оппозиционер Шор назвал спекуляции на послевоенном голоде в Молдавии цинизмом

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМолдавский оппозиционный политик, лидер партии "Шор" Илан Шор
Молдавский оппозиционный политик, лидер партии Шор Илан Шор - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Молдавский оппозиционный политик, лидер партии "Шор" Илан Шор. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 28 июл - РИА Новости. Оппозиционный политик Илан Шор осудил в Telegram-канале инициативу правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) объявить голод в Молдавии в послевоенные годы геноцидом.
Ранее спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что правящее парламентское большинство рассматривает возможность признать голод в республике в 1946-1947 годах геноцидом.
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"Гросу, наверное, думал, что страна, пережившая чудовищную войну, сразу же начнет свою новую историю с того, что каждому ее гражданину будет легко и весело. Но так не бывает. Послевоенный голод - черная страница в истории страны. Но она сумела быстро ее перевернуть. И сейчас, спустя почти 80 лет, спекуляция на этой теме - цинизм и попытка закрыть людям глаза на нынешние беды", - написал Шор.
По его словам, спикеру парламента стоит ознакомиться с историей послевоенного периода вместо того, чтобы выдвигать провокационные инициативы.
"Сейчас ПДС готовит почву, чтобы принять закон о коллаборации с Россией и официально назвать голод 1946-1947 годов геноцидом. Коллаборация для ПДС - любая поездка в Москву. То есть гагаузы, получающие помощь для своего региона, официально будут объявлены предателями и преступниками. Так называемая партия власти ничего полезного не сделала для своего народа", - добавил Шор.
Голод в Молдавии был в послевоенные 1946-1947 годы. По разным оценкам, из-за этого скончались от 70 до 200 тысяч человек.
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