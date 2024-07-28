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Жители испанского острова помогли экипажу фрегата "Штандарт" - РИА Новости, 28.07.2024
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00:50 28.07.2024 (обновлено: 10:34 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/fregat-1962447301.html
Жители испанского острова помогли экипажу фрегата "Штандарт"
Жители испанского острова помогли экипажу фрегата "Штандарт" - РИА Новости, 28.07.2024
Жители испанского острова помогли экипажу фрегата "Штандарт"
Жители испанского острова передали воду экипажу фрегата "Штандарт", заявил капитан судна Владимир Мартусь в интервью РБК. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T00:50
2024-07-28T10:34
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Жители испанского острова передали воду экипажу фрегата "Штандарт", заявил капитан судна Владимир Мартусь в интервью РБК."Местные жители небольшого городка на острове Иль-Аруса предложили привозить воду на своих рыбацких лодках-платформах", — рассказал он.Как сообщил моряк, "Штандарт" встал на якорь в бухте возле этого острова. Экипаж на шлюпке может спуститься на берег и пополнить запасы еды, постирать одежду в местной прачечной.Ранее префектура департамента Финистер на западе Франции запретила фрегату вход в порты после того, как в санкции ЕС против России была добавлена формулировка о "копиях исторических судов", которой является фрегат. Морякам помешали участвовать в международном фестивале парусных судов в Бресте и не дали войти в порт даже для снабжения. Позднее капитан корабля Владимир Мартусь сообщил РИА Новости об отказе испанских портов принять у себя российский фрегат.Ранее фрегат мог свободно передвигаться по водам Франции и Испании. Сейчас трехмачтовый парусный корабль стоит на якоре в 500 метрах от французского атлантического побережья без права зайти в порт. На борту — многонациональная команда из 17 моряков из России, Франции, Испании, Голландии, Бельгии, США, Англии и Израиля.Команда корабля запустила петицию на сайте change.org с призывом к Совету Европы помочь защитить фрегат как часть мирового культурного наследия и исключить его из-под действия европейских санкций, разрешив ему вход в порты. Ее подписали уже почти четыре тысячи человек, в комментариях к ней люди выражают поддержку команде, отмечая, что санкции "несправедливы" и "позорны".
https://ria.ru/20240714/fregat-1959508782.html
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в мире, франция, россия, испания, евросоюз, совет европы, санкции в отношении россии
В мире, Франция, Россия, Испания, Евросоюз, Совет Европы, Санкции в отношении России
Жители испанского острова помогли экипажу фрегата "Штандарт"

Жители испанского острова Иль-Аруса передали воду экипажу фрегата "Штандарт"

© РИА Новости / Иван Секретарев | Перейти в медиабанкФрегат "Штандарт"
Фрегат Штандарт - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости / Иван Секретарев
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Фрегат "Штандарт". Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Жители испанского острова передали воду экипажу фрегата "Штандарт", заявил капитан судна Владимир Мартусь в интервью РБК.
"Местные жители небольшого городка на острове Иль-Аруса предложили привозить воду на своих рыбацких лодках-платформах", — рассказал он.
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Как сообщил моряк, "Штандарт" встал на якорь в бухте возле этого острова. Экипаж на шлюпке может спуститься на берег и пополнить запасы еды, постирать одежду в местной прачечной.
Ранее префектура департамента Финистер на западе Франции запретила фрегату вход в порты после того, как в санкции ЕС против России была добавлена формулировка о "копиях исторических судов", которой является фрегат. Морякам помешали участвовать в международном фестивале парусных судов в Бресте и не дали войти в порт даже для снабжения. Позднее капитан корабля Владимир Мартусь сообщил РИА Новости об отказе испанских портов принять у себя российский фрегат.
Ранее фрегат мог свободно передвигаться по водам Франции и Испании. Сейчас трехмачтовый парусный корабль стоит на якоре в 500 метрах от французского атлантического побережья без права зайти в порт. На борту — многонациональная команда из 17 моряков из России, Франции, Испании, Голландии, Бельгии, США, Англии и Израиля.
Команда корабля запустила петицию на сайте change.org с призывом к Совету Европы помочь защитить фрегат как часть мирового культурного наследия и исключить его из-под действия европейских санкций, разрешив ему вход в порты. Ее подписали уже почти четыре тысячи человек, в комментариях к ней люди выражают поддержку команде, отмечая, что санкции "несправедливы" и "позорны".
Российский фрегат Штандарт - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
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