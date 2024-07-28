https://ria.ru/20240728/fregat-1962447301.html

Жители испанского острова помогли экипажу фрегата "Штандарт"

Жители испанского острова помогли экипажу фрегата "Штандарт" - РИА Новости, 28.07.2024

Жители испанского острова помогли экипажу фрегата "Штандарт"

Жители испанского острова передали воду экипажу фрегата "Штандарт", заявил капитан судна Владимир Мартусь в интервью РБК. РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T00:50

2024-07-28T00:50

2024-07-28T10:34

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Жители испанского острова передали воду экипажу фрегата "Штандарт", заявил капитан судна Владимир Мартусь в интервью РБК."Местные жители небольшого городка на острове Иль-Аруса предложили привозить воду на своих рыбацких лодках-платформах", — рассказал он.Как сообщил моряк, "Штандарт" встал на якорь в бухте возле этого острова. Экипаж на шлюпке может спуститься на берег и пополнить запасы еды, постирать одежду в местной прачечной.Ранее префектура департамента Финистер на западе Франции запретила фрегату вход в порты после того, как в санкции ЕС против России была добавлена формулировка о "копиях исторических судов", которой является фрегат. Морякам помешали участвовать в международном фестивале парусных судов в Бресте и не дали войти в порт даже для снабжения. Позднее капитан корабля Владимир Мартусь сообщил РИА Новости об отказе испанских портов принять у себя российский фрегат.Ранее фрегат мог свободно передвигаться по водам Франции и Испании. Сейчас трехмачтовый парусный корабль стоит на якоре в 500 метрах от французского атлантического побережья без права зайти в порт. На борту — многонациональная команда из 17 моряков из России, Франции, Испании, Голландии, Бельгии, США, Англии и Израиля.Команда корабля запустила петицию на сайте change.org с призывом к Совету Европы помочь защитить фрегат как часть мирового культурного наследия и исключить его из-под действия европейских санкций, разрешив ему вход в порты. Ее подписали уже почти четыре тысячи человек, в комментариях к ней люди выражают поддержку команде, отмечая, что санкции "несправедливы" и "позорны".

https://ria.ru/20240714/fregat-1959508782.html

https://ria.ru/20240723/fregat_shtandart-1961361415.html

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в мире, франция, россия, испания, евросоюз, совет европы, санкции в отношении россии