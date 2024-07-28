https://ria.ru/20240728/flot-1962559633.html

При Украине с Днем ВМФ не поздравляли, заявил ветеран из Херсонской области

При Украине с Днем ВМФ не поздравляли, заявил ветеран из Херсонской области - РИА Новости, 28.07.2024

При Украине с Днем ВМФ не поздравляли, заявил ветеран из Херсонской области

При украинских властях с Днём военно-морского флота не поздравляли, было страшно поднимать флаг на праздник, заявил РИА Новости ветеран ВМФ из Херсонской... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T20:10

2024-07-28T20:10

2024-07-28T20:24

россия

херсонская область

украина

день военно-морского флота

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ФРУНЗЕ (Херсонская область), 28 июл - РИА Новости. При украинских властях с Днём военно-морского флота не поздравляли, было страшно поднимать флаг на праздник, заявил РИА Новости ветеран ВМФ из Херсонской области Леонтий Закревский. "Я присягу принимал СССР, как я ее могу менять? Пусть там, что хотят, на Украине делают, пертурбацию свою, а я всегда отмечаю в этот день (последнее воскресенье июля - ред.) - День флота... Каждое 9 мая всегда с флагом я шел впереди. Но страшновато что-то, как люди на меня посмотрят, одни посмотрят хорошо, а вторые - нет. Так я гюйс (флаг, обозначающий государственную принадлежность корабля - ред.) постирал, повесил во дворе, включил "Славяночку" (марш "Прощание славянки" - ред.). И каждый год у меня все-таки это сумасшедший праздник, день рождения у меня не такой, как День флота", - рассказал ветеран. В России День Военно-Морского Флота отмечается в последнее воскресенье июля на основании указа президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации". В 2024 году он приходится на 28 июля. Двенадцатого июня 2015 года указом Петра Порошенко День военно-морского флота Украины был перенесен на каждое первое воскресенье июля. До этого праздник отмечали в ту же дату, что и в России. Закревский также был участником боевых действий в Сирии в 1968 году, где сопровождал ракетные катера до египетского порта Александрия. "Мы сопровождали ракетные катера старого проекта, ракеты старые крылатые, их сдавали. Нас окружили американцы культурненько, не пускали, мы потом помощь вызвали, пришел "Кутузов" - наш крейсер тяжелый, сразу дорогу открыли", - вспоминает американскую провокацию Закревский. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240728/vmf-1962516651.html

https://ria.ru/20240513/veteran-1945734969.html

россия

херсонская область

украина

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россия, херсонская область , украина, день военно-морского флота