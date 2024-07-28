Рейтинг@Mail.ru
При Украине с Днем ВМФ не поздравляли, заявил ветеран из Херсонской области - РИА Новости, 28.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:10 28.07.2024 (обновлено: 20:24 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/flot-1962559633.html
При Украине с Днем ВМФ не поздравляли, заявил ветеран из Херсонской области
При Украине с Днем ВМФ не поздравляли, заявил ветеран из Херсонской области - РИА Новости, 28.07.2024
При Украине с Днем ВМФ не поздравляли, заявил ветеран из Херсонской области
При украинских властях с Днём военно-морского флота не поздравляли, было страшно поднимать флаг на праздник, заявил РИА Новости ветеран ВМФ из Херсонской... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T20:10
2024-07-28T20:24
россия
херсонская область
украина
день военно-морского флота
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962559145_0:0:1276:718_1920x0_80_0_0_392f1b9eee5e97b73c1c387dd99baebc.jpg
ФРУНЗЕ (Херсонская область), 28 июл - РИА Новости. При украинских властях с Днём военно-морского флота не поздравляли, было страшно поднимать флаг на праздник, заявил РИА Новости ветеран ВМФ из Херсонской области Леонтий Закревский. "Я присягу принимал СССР, как я ее могу менять? Пусть там, что хотят, на Украине делают, пертурбацию свою, а я всегда отмечаю в этот день (последнее воскресенье июля - ред.) - День флота... Каждое 9 мая всегда с флагом я шел впереди. Но страшновато что-то, как люди на меня посмотрят, одни посмотрят хорошо, а вторые - нет. Так я гюйс (флаг, обозначающий государственную принадлежность корабля - ред.) постирал, повесил во дворе, включил "Славяночку" (марш "Прощание славянки" - ред.). И каждый год у меня все-таки это сумасшедший праздник, день рождения у меня не такой, как День флота", - рассказал ветеран. В России День Военно-Морского Флота отмечается в последнее воскресенье июля на основании указа президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации". В 2024 году он приходится на 28 июля. Двенадцатого июня 2015 года указом Петра Порошенко День военно-морского флота Украины был перенесен на каждое первое воскресенье июля. До этого праздник отмечали в ту же дату, что и в России. Закревский также был участником боевых действий в Сирии в 1968 году, где сопровождал ракетные катера до египетского порта Александрия. "Мы сопровождали ракетные катера старого проекта, ракеты старые крылатые, их сдавали. Нас окружили американцы культурненько, не пускали, мы потом помощь вызвали, пришел "Кутузов" - наш крейсер тяжелый, сразу дорогу открыли", - вспоминает американскую провокацию Закревский. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240728/vmf-1962516651.html
https://ria.ru/20240513/veteran-1945734969.html
россия
херсонская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962559145_0:0:958:718_1920x0_80_0_0_08624e7fcaa5c81a1e5c641d8dde5217.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, херсонская область , украина, день военно-морского флота
Россия, Херсонская область , Украина, День Военно-Морского Флота
При Украине с Днем ВМФ не поздравляли, заявил ветеран из Херсонской области

Ветеран ВМФ Закревский: при украинских властях с Днем флота не поздравляли

© РИА НовостиВетеран ВМФ из Херсонской области Леонтий Закревский
Ветеран ВМФ из Херсонской области Леонтий Закревский - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости
Ветеран ВМФ из Херсонской области Леонтий Закревский
Читать ria.ru в
ФРУНЗЕ (Херсонская область), 28 июл - РИА Новости. При украинских властях с Днём военно-морского флота не поздравляли, было страшно поднимать флаг на праздник, заявил РИА Новости ветеран ВМФ из Херсонской области Леонтий Закревский.
«
"Я присягу принимал СССР, как я ее могу менять? Пусть там, что хотят, на Украине делают, пертурбацию свою, а я всегда отмечаю в этот день (последнее воскресенье июля - ред.) - День флота... Каждое 9 мая всегда с флагом я шел впереди. Но страшновато что-то, как люди на меня посмотрят, одни посмотрят хорошо, а вторые - нет. Так я гюйс (флаг, обозначающий государственную принадлежность корабля - ред.) постирал, повесил во дворе, включил "Славяночку" (марш "Прощание славянки" - ред.). И каждый год у меня все-таки это сумасшедший праздник, день рождения у меня не такой, как День флота", - рассказал ветеран.
Экипаж малого противолодочного корабля МПК-229 Калмыкия принимает участие в параде, посвященном празднованию Дня Военно-морского флота РФ - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
Празднование Дня ВМФ в регионах России
Вчера, 15:32
В России День Военно-Морского Флота отмечается в последнее воскресенье июля на основании указа президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации". В 2024 году он приходится на 28 июля. Двенадцатого июня 2015 года указом Петра Порошенко День военно-морского флота Украины был перенесен на каждое первое воскресенье июля. До этого праздник отмечали в ту же дату, что и в России.
Закревский также был участником боевых действий в Сирии в 1968 году, где сопровождал ракетные катера до египетского порта Александрия. "Мы сопровождали ракетные катера старого проекта, ракеты старые крылатые, их сдавали. Нас окружили американцы культурненько, не пускали, мы потом помощь вызвали, пришел "Кутузов" - наш крейсер тяжелый, сразу дорогу открыли", - вспоминает американскую провокацию Закревский.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Поздравление с Днем Черноморского флота пенсионера ВМФ Юрия Бульбаха - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Ветеран ВМФ из Херсонской области рассказал, как 30 лет ждал прихода России
13 мая, 21:31
 
РоссияХерсонская областьУкраинаДень Военно-Морского Флота
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала