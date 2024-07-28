У Фолклендских островов продолжаются поиски членов экипажа Argos Georgia
Эрвик: поиски пропавших членов экипажа Argos Georgia продолжаются
© Кадр видео из соцсетейСпасательная операция на месте происшествия, где произошло крушение норвежского рыболовецкого судна Argos Georgia у Фолклендских островов
© Кадр видео из соцсетей
Спасательная операция на месте происшествия, где произошло крушение норвежского рыболовецкого судна Argos Georgia у Фолклендских островов
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Поиски пропавших членов экипажа затонувшего у Фолклендских островов судна Argos Georgia, среди которых есть россияне, продолжаются, заявил РИА Новости исполнительный директор компании-судовладельца Ervik Havfiske Стиг Эрвик.
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"Два судна в поисках (пропавших членов экипажа - ред.), но новостей нет", - сказал собеседник агентства.
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Поисково-спасательная операция ранее приостанавливалась из-за плохих погодных условий.
Эрвик ранее рассказал РИА Новости, что в результате кораблекрушения двое россиян погибли, четырех удалось спасти, еще двое числятся пропавшими. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала РИА Новости, что трое россиян погибли в результате крушения судна Argos Georgia у Фолклендских островов, четверо живы, один числится пропавшим.
Телерадиокомпания NRK со ссылкой на Главный центр управления спасательными работами (HRS) ранее сообщала, что норвежское рыболовецкое судно Argos Georgia затонуло в понедельник в районе Фолклендских островов. Среди 27 человек, находившихся на борту судна, было десять испанцев, восемь россиян, два уругвайца, два перуанца и пять индонезийцев, передавало агентство EFE.
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