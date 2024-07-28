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У Фолклендских островов продолжаются поиски членов экипажа Argos Georgia - РИА Новости, 28.07.2024
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17:00 28.07.2024 (обновлено: 17:12 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/ekipazh-1962536314.html
У Фолклендских островов продолжаются поиски членов экипажа Argos Georgia
У Фолклендских островов продолжаются поиски членов экипажа Argos Georgia - РИА Новости, 28.07.2024
У Фолклендских островов продолжаются поиски членов экипажа Argos Georgia
Поиски пропавших членов экипажа затонувшего у Фолклендских островов судна Argos Georgia, среди которых есть россияне, продолжаются, заявил РИА Новости... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T17:00
2024-07-28T17:12
происшествия
фолклендские острова
норвегия
в мире
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Поиски пропавших членов экипажа затонувшего у Фолклендских островов судна Argos Georgia, среди которых есть россияне, продолжаются, заявил РИА Новости исполнительный директор компании-судовладельца Ervik Havfiske Стиг Эрвик."Два судна в поисках (пропавших членов экипажа - ред.), но новостей нет", - сказал собеседник агентства.Поисково-спасательная операция ранее приостанавливалась из-за плохих погодных условий.Эрвик ранее рассказал РИА Новости, что в результате кораблекрушения двое россиян погибли, четырех удалось спасти, еще двое числятся пропавшими. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала РИА Новости, что трое россиян погибли в результате крушения судна Argos Georgia у Фолклендских островов, четверо живы, один числится пропавшим.Телерадиокомпания NRK со ссылкой на Главный центр управления спасательными работами (HRS) ранее сообщала, что норвежское рыболовецкое судно Argos Georgia затонуло в понедельник в районе Фолклендских островов. Среди 27 человек, находившихся на борту судна, было десять испанцев, восемь россиян, два уругвайца, два перуанца и пять индонезийцев, передавало агентство EFE.
https://ria.ru/20240709/gelendzhik-1958614004.html
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происшествия, фолклендские острова, норвегия, в мире
Происшествия, Фолклендские острова, Норвегия, В мире
У Фолклендских островов продолжаются поиски членов экипажа Argos Georgia

Эрвик: поиски пропавших членов экипажа Argos Georgia продолжаются

© Кадр видео из соцсетейСпасательная операция на месте происшествия, где произошло крушение норвежского рыболовецкого судна Argos Georgia у Фолклендских островов
Спасательная операция на месте происшествия, где произошло крушение норвежского рыболовецкого судна Argos Georgia у Фолклендских островов - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© Кадр видео из соцсетей
Спасательная операция на месте происшествия, где произошло крушение норвежского рыболовецкого судна Argos Georgia у Фолклендских островов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Поиски пропавших членов экипажа затонувшего у Фолклендских островов судна Argos Georgia, среди которых есть россияне, продолжаются, заявил РИА Новости исполнительный директор компании-судовладельца Ervik Havfiske Стиг Эрвик.
«
"Два судна в поисках (пропавших членов экипажа - ред.), но новостей нет", - сказал собеседник агентства.
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Поисково-спасательная операция ранее приостанавливалась из-за плохих погодных условий.
Эрвик ранее рассказал РИА Новости, что в результате кораблекрушения двое россиян погибли, четырех удалось спасти, еще двое числятся пропавшими. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала РИА Новости, что трое россиян погибли в результате крушения судна Argos Georgia у Фолклендских островов, четверо живы, один числится пропавшим.
Телерадиокомпания NRK со ссылкой на Главный центр управления спасательными работами (HRS) ранее сообщала, что норвежское рыболовецкое судно Argos Georgia затонуло в понедельник в районе Фолклендских островов. Среди 27 человек, находившихся на борту судна, было десять испанцев, восемь россиян, два уругвайца, два перуанца и пять индонезийцев, передавало агентство EFE.
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