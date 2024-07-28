https://ria.ru/20240728/ekipazh-1962536314.html

У Фолклендских островов продолжаются поиски членов экипажа Argos Georgia

У Фолклендских островов продолжаются поиски членов экипажа Argos Georgia - РИА Новости, 28.07.2024

У Фолклендских островов продолжаются поиски членов экипажа Argos Georgia

Поиски пропавших членов экипажа затонувшего у Фолклендских островов судна Argos Georgia, среди которых есть россияне, продолжаются, заявил РИА Новости... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T17:00

2024-07-28T17:00

2024-07-28T17:12

происшествия

фолклендские острова

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Поиски пропавших членов экипажа затонувшего у Фолклендских островов судна Argos Georgia, среди которых есть россияне, продолжаются, заявил РИА Новости исполнительный директор компании-судовладельца Ervik Havfiske Стиг Эрвик."Два судна в поисках (пропавших членов экипажа - ред.), но новостей нет", - сказал собеседник агентства.Поисково-спасательная операция ранее приостанавливалась из-за плохих погодных условий.Эрвик ранее рассказал РИА Новости, что в результате кораблекрушения двое россиян погибли, четырех удалось спасти, еще двое числятся пропавшими. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала РИА Новости, что трое россиян погибли в результате крушения судна Argos Georgia у Фолклендских островов, четверо живы, один числится пропавшим.Телерадиокомпания NRK со ссылкой на Главный центр управления спасательными работами (HRS) ранее сообщала, что норвежское рыболовецкое судно Argos Georgia затонуло в понедельник в районе Фолклендских островов. Среди 27 человек, находившихся на борту судна, было десять испанцев, восемь россиян, два уругвайца, два перуанца и пять индонезийцев, передавало агентство EFE.

https://ria.ru/20240709/gelendzhik-1958614004.html

https://ria.ru/20240705/yakutiya-1957556307.html

фолклендские острова

норвегия

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происшествия, фолклендские острова, норвегия, в мире