https://ria.ru/20240728/dtp-1962560614.html

В ДТП в Ростовской области погиб ребенок

В ДТП в Ростовской области погиб ребенок - РИА Новости, 28.07.2024

В ДТП в Ростовской области погиб ребенок

Малолетний ребенок погиб в Ростовской области в результате аварии с участием автомобилей Suzuki, Mercedes и MAN, сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T20:22

2024-07-28T20:22

2024-07-28T21:43

происшествия

ростовская область

гибдд мвд рф

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июл - РИА Новости. Малолетний ребенок погиб в Ростовской области в результате аварии с участием автомобилей Suzuki, Mercedes и MAN, сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. По данным ведомства, авария произошла в воскресенье в 16.45 мск на автодороге "Новороссия - Ростов-на-Дону - Мариуполь - Мелитополь - Симферополь". Женщина 1985 года рождения, управляя автомобилем Suzuki, по предварительным данным, не выдержала безопасную дистанцию и столкнулась с автомобилем Mercedes-Benz Actros. Затем Suzuki отбросило на полосу встречного движения, где машина столкнулась со встречным автомобилем MAN. "В результате ДТП несовершеннолетний пассажир автомобиля Suzuki 2016 года рождения скончалась на месте", - говорится в сообщении. Уточняется, что водитель автомобиля Suzuki с полученными травмами доставлена в медицинское учреждение. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.Позже пресс-служба региональной ГИБДД сообщила о смерти женщины."В результате ДТП погибли несовершеннолетняя (пассажир) Suzuki 2016 года рождения и водитель Suzuki 1985 года рождения", - уточнила пресс-служба.

https://ria.ru/20240728/dtp-1962544352.html

https://ria.ru/20240712/gibdd-1959138266.html

ростовская область

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происшествия, ростовская область, гибдд мвд рф