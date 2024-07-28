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В ДТП в Ростовской области погиб ребенок - РИА Новости, 28.07.2024
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20:22 28.07.2024 (обновлено: 21:43 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/dtp-1962560614.html
В ДТП в Ростовской области погиб ребенок
В ДТП в Ростовской области погиб ребенок - РИА Новости, 28.07.2024
В ДТП в Ростовской области погиб ребенок
Малолетний ребенок погиб в Ростовской области в результате аварии с участием автомобилей Suzuki, Mercedes и MAN, сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T20:22
2024-07-28T21:43
происшествия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июл - РИА Новости. Малолетний ребенок погиб в Ростовской области в результате аварии с участием автомобилей Suzuki, Mercedes и MAN, сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. По данным ведомства, авария произошла в воскресенье в 16.45 мск на автодороге "Новороссия - Ростов-на-Дону - Мариуполь - Мелитополь - Симферополь". Женщина 1985 года рождения, управляя автомобилем Suzuki, по предварительным данным, не выдержала безопасную дистанцию и столкнулась с автомобилем Mercedes-Benz Actros. Затем Suzuki отбросило на полосу встречного движения, где машина столкнулась со встречным автомобилем MAN. "В результате ДТП несовершеннолетний пассажир автомобиля Suzuki 2016 года рождения скончалась на месте", - говорится в сообщении. Уточняется, что водитель автомобиля Suzuki с полученными травмами доставлена в медицинское учреждение. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.Позже пресс-служба региональной ГИБДД сообщила о смерти женщины."В результате ДТП погибли несовершеннолетняя (пассажир) Suzuki 2016 года рождения и водитель Suzuki 1985 года рождения", - уточнила пресс-служба.
https://ria.ru/20240728/dtp-1962544352.html
https://ria.ru/20240712/gibdd-1959138266.html
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происшествия, ростовская область, гибдд мвд рф
Происшествия, Ростовская область, ГИБДД МВД РФ
В ДТП в Ростовской области погиб ребенок

В Ростовской области ребенок погиб в ДТП с участием трех иномарок

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июл - РИА Новости. Малолетний ребенок погиб в Ростовской области в результате аварии с участием автомобилей Suzuki, Mercedes и MAN, сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.
По данным ведомства, авария произошла в воскресенье в 16.45 мск на автодороге "Новороссия - Ростов-на-Дону - Мариуполь - Мелитополь - Симферополь". Женщина 1985 года рождения, управляя автомобилем Suzuki, по предварительным данным, не выдержала безопасную дистанцию и столкнулась с автомобилем Mercedes-Benz Actros. Затем Suzuki отбросило на полосу встречного движения, где машина столкнулась со встречным автомобилем MAN.
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«
"В результате ДТП несовершеннолетний пассажир автомобиля Suzuki 2016 года рождения скончалась на месте", - говорится в сообщении.
Уточняется, что водитель автомобиля Suzuki с полученными травмами доставлена в медицинское учреждение. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Позже пресс-служба региональной ГИБДД сообщила о смерти женщины.
«
"В результате ДТП погибли несовершеннолетняя (пассажир) Suzuki 2016 года рождения и водитель Suzuki 1985 года рождения", - уточнила пресс-служба.
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