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Полиция установила предварительные обстоятельства ДТП в Ульяновской области - РИА Новости, 28.07.2024
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18:28 28.07.2024
https://ria.ru/20240728/dtp-1962546980.html
Полиция установила предварительные обстоятельства ДТП в Ульяновской области
Полиция установила предварительные обстоятельства ДТП в Ульяновской области - РИА Новости, 28.07.2024
Полиция установила предварительные обстоятельства ДТП в Ульяновской области
Полиция установила предварительные обстоятельства ДТП с восемью машинами в Ульяновской области, в котором пострадали 10 человек и скончалась женщина. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T18:28
2024-07-28T18:28
происшествия
россия
ульяновская область
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САМАРА, 28 июл - РИА Новости. Полиция установила предварительные обстоятельства ДТП с восемью машинами в Ульяновской области, в котором пострадали 10 человек и скончалась женщина. Как сообщали ранее в региональном УМВД России, массовое ДТП произошло около 10.15 мск в Цильнинском районе на 164-м километре федеральной автодороги А-151 "Цивильск-Ульяновск". "Предварительно установлено, что водитель... грузовой автомашины Man в составе полуприцепа (житель Республики Татарстан) не справился с управлением и совершил наезд на стоящие на красный сигнал светофора на ремонтируемом участке дороги автомашину Lexus под управлением мужчины (житель Саратовской области)", - сообщили журналистам в региональном УМВД России. От удара иномарка наехала на впереди стоящую Toyota Land Cruiser 300 и далее по цепочке на автомобили: Toyota Land Cruiser 200, Lada Vesta, Datsun, Nissan Almera и фуру Scania. В результате аварии в больницу доставили 11 человек, включая трех детей от 2 до 5 лет. От полученных травм пассажирка из Lexus 1959 года рождения скончалась в медучреждении. По факту аварии расследуется уголовное дело, возбужденное по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".
https://ria.ru/20240712/gibdd-1959138266.html
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происшествия, россия, ульяновская область
Происшествия, Россия, Ульяновская область
Полиция установила предварительные обстоятельства ДТП в Ульяновской области

Полиция установила обстоятельства ДТП с восемью машинами в Ульяновской области

© Ульяновская полиция/TelegramШесть автомобилей столкнулись в Цильнинском районе Ульяновской области
Шесть автомобилей столкнулись в Цильнинском районе Ульяновской области - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© Ульяновская полиция/Telegram
Шесть автомобилей столкнулись в Цильнинском районе Ульяновской области
Читать ria.ru в
САМАРА, 28 июл - РИА Новости. Полиция установила предварительные обстоятельства ДТП с восемью машинами в Ульяновской области, в котором пострадали 10 человек и скончалась женщина.
Как сообщали ранее в региональном УМВД России, массовое ДТП произошло около 10.15 мск в Цильнинском районе на 164-м километре федеральной автодороги А-151 "Цивильск-Ульяновск".
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«
"Предварительно установлено, что водитель... грузовой автомашины Man в составе полуприцепа (житель Республики Татарстан) не справился с управлением и совершил наезд на стоящие на красный сигнал светофора на ремонтируемом участке дороги автомашину Lexus под управлением мужчины (житель Саратовской области)", - сообщили журналистам в региональном УМВД России.
От удара иномарка наехала на впереди стоящую Toyota Land Cruiser 300 и далее по цепочке на автомобили: Toyota Land Cruiser 200, Lada Vesta, Datsun, Nissan Almera и фуру Scania.
В результате аварии в больницу доставили 11 человек, включая трех детей от 2 до 5 лет. От полученных травм пассажирка из Lexus 1959 года рождения скончалась в медучреждении.
По факту аварии расследуется уголовное дело, возбужденное по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".
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