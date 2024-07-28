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Замглавы МЧС Москвы попал в ДТП на машине пожарной службы - РИА Новости, 28.07.2024
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18:11 28.07.2024
https://ria.ru/20240728/dtp-1962544352.html
Замглавы МЧС Москвы попал в ДТП на машине пожарной службы
Замглавы МЧС Москвы попал в ДТП на машине пожарной службы - РИА Новости, 28.07.2024
Замглавы МЧС Москвы попал в ДТП на машине пожарной службы
Заместитель руководителя главного управления МЧС по Москве попал в ДТП на машине пожарной службы, он ехал на улицу Юности, где произошел пожар, сообщили РИА... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T18:11
2024-07-28T18:11
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Заместитель руководителя главного управления МЧС по Москве попал в ДТП на машине пожарной службы, он ехал на улицу Юности, где произошел пожар, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "Заместитель главы ГУ МЧС по Москве попал в аварию на машине пожарной службы, он ехал на улицу Юности, где произошло возгорание. После аварии его обследовали в больнице", - сказал собеседник агентства. По словам собеседника, у пострадавшего ушиб мягких тканей, его отпустили домой.
https://ria.ru/20240601/dtp-1949843928.html
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Замглавы МЧС Москвы попал в ДТП на машине пожарной службы

Замглавы ГУ МЧС по Москве попал в ДТП на машине пожарной службы

© Фото : МЧС Москвы/TelegramМесто пожара в административном здании на улице Юности в Москве
Место пожара в административном здании на улице Юности в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© Фото : МЧС Москвы/Telegram
Место пожара в административном здании на улице Юности в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Заместитель руководителя главного управления МЧС по Москве попал в ДТП на машине пожарной службы, он ехал на улицу Юности, где произошел пожар, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
«
"Заместитель главы ГУ МЧС по Москве попал в аварию на машине пожарной службы, он ехал на улицу Юности, где произошло возгорание. После аварии его обследовали в больнице", - сказал собеседник агентства.
По словам собеседника, у пострадавшего ушиб мягких тканей, его отпустили домой.
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