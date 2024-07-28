https://ria.ru/20240728/dtp-1962544352.html

Замглавы МЧС Москвы попал в ДТП на машине пожарной службы

Замглавы МЧС Москвы попал в ДТП на машине пожарной службы - РИА Новости, 28.07.2024

Замглавы МЧС Москвы попал в ДТП на машине пожарной службы

Заместитель руководителя главного управления МЧС по Москве попал в ДТП на машине пожарной службы, он ехал на улицу Юности, где произошел пожар, сообщили РИА... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T18:11

2024-07-28T18:11

2024-07-28T18:11

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Заместитель руководителя главного управления МЧС по Москве попал в ДТП на машине пожарной службы, он ехал на улицу Юности, где произошел пожар, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "Заместитель главы ГУ МЧС по Москве попал в аварию на машине пожарной службы, он ехал на улицу Юности, где произошло возгорание. После аварии его обследовали в больнице", - сказал собеседник агентства. По словам собеседника, у пострадавшего ушиб мягких тканей, его отпустили домой.

https://ria.ru/20240601/dtp-1949843928.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)