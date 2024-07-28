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В Сочи автобус столкнулся с трактором - РИА Новости, 28.07.2024
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14:17 28.07.2024 (обновлено: 15:07 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/dtp-1962511209.html
В Сочи автобус столкнулся с трактором
В Сочи автобус столкнулся с трактором - РИА Новости, 28.07.2024
В Сочи автобус столкнулся с трактором
Рейсовый автобус столкнулся с трактором в Сочи, четыре человека пострадали, еще один - ребёнок скончался в больнице, сообщили в Telegram-канале оперативного... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T14:17
2024-07-28T15:07
происшествия
сочи
краснодарский край
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СОЧИ, 28 июл – РИА Новости. Рейсовый автобус столкнулся с трактором в Сочи, четыре человека пострадали, еще один - ребёнок скончался в больнице, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.Как заявляют в оперштабе со ссылкой на ГИБДД Краснодарского края, ДТП произошло в 11.40 в районе Краснополянского шоссе. На 149 -м километре столкнулись рейсовый автобус и трактор."По предварительной информации, в стационары доставлены трое взрослых с различными травмами средней степени тяжести. Еще двое пострадавших, мужчина и несовершеннолетний пассажир, в тяжелом состоянии были госпитализированы в городскую больницу. К сожалению, спасти ребенка не удалось", - говорится в сообщении регионального оперштаба.Уточняется, что в автобусе находились 30 человек. "Тех, у кого нет травм, пересадили в другой автобус. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", - пояснили в оперштабе.Причиной аварии мог стать маневр водителя автобуса, который не убедившись в безопасности, разворачивался с обочины дороги, добавили в пресс-службе сочинского УВД.
https://ria.ru/20240715/kaliningrad-1959753997.html
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происшествия, сочи, краснодарский край, гибдд мвд рф
Происшествия, Сочи, Краснодарский край, ГИБДД МВД РФ
В Сочи автобус столкнулся с трактором

Рейсовый автобус столкнулся с трактором в Сочи, четыре человека пострадали

© Фото : Госавтоинспекция Кубани/TelegramМесто ДТП, где произошло столкновение рейсового автобуса с трактором на автодороге "Адлер – Красная поляна" в Сочи
Место ДТП, где произошло столкновение рейсового автобуса с трактором на автодороге Адлер – Красная поляна в Сочи - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© Фото : Госавтоинспекция Кубани/Telegram
Место ДТП, где произошло столкновение рейсового автобуса с трактором на автодороге "Адлер – Красная поляна" в Сочи
Читать ria.ru в
СОЧИ, 28 июл – РИА Новости. Рейсовый автобус столкнулся с трактором в Сочи, четыре человека пострадали, еще один - ребёнок скончался в больнице, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.
Как заявляют в оперштабе со ссылкой на ГИБДД Краснодарского края, ДТП произошло в 11.40 в районе Краснополянского шоссе. На 149 -м километре столкнулись рейсовый автобус и трактор.
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«
"По предварительной информации, в стационары доставлены трое взрослых с различными травмами средней степени тяжести. Еще двое пострадавших, мужчина и несовершеннолетний пассажир, в тяжелом состоянии были госпитализированы в городскую больницу. К сожалению, спасти ребенка не удалось", - говорится в сообщении регионального оперштаба.
Уточняется, что в автобусе находились 30 человек. "Тех, у кого нет травм, пересадили в другой автобус. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", - пояснили в оперштабе.
Причиной аварии мог стать маневр водителя автобуса, который не убедившись в безопасности, разворачивался с обочины дороги, добавили в пресс-службе сочинского УВД.
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ПроисшествияСочиКраснодарский крайГИБДД МВД РФ
 
 
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