https://ria.ru/20240728/dtp-1962511209.html

В Сочи автобус столкнулся с трактором

В Сочи автобус столкнулся с трактором - РИА Новости, 28.07.2024

В Сочи автобус столкнулся с трактором

Рейсовый автобус столкнулся с трактором в Сочи, четыре человека пострадали, еще один - ребёнок скончался в больнице, сообщили в Telegram-канале оперативного... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T14:17

2024-07-28T14:17

2024-07-28T15:07

происшествия

сочи

краснодарский край

гибдд мвд рф

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СОЧИ, 28 июл – РИА Новости. Рейсовый автобус столкнулся с трактором в Сочи, четыре человека пострадали, еще один - ребёнок скончался в больнице, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.Как заявляют в оперштабе со ссылкой на ГИБДД Краснодарского края, ДТП произошло в 11.40 в районе Краснополянского шоссе. На 149 -м километре столкнулись рейсовый автобус и трактор."По предварительной информации, в стационары доставлены трое взрослых с различными травмами средней степени тяжести. Еще двое пострадавших, мужчина и несовершеннолетний пассажир, в тяжелом состоянии были госпитализированы в городскую больницу. К сожалению, спасти ребенка не удалось", - говорится в сообщении регионального оперштаба.Уточняется, что в автобусе находились 30 человек. "Тех, у кого нет травм, пересадили в другой автобус. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", - пояснили в оперштабе.Причиной аварии мог стать маневр водителя автобуса, который не убедившись в безопасности, разворачивался с обочины дороги, добавили в пресс-службе сочинского УВД.

https://ria.ru/20240715/kaliningrad-1959753997.html

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сочи

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происшествия, сочи, краснодарский край, гибдд мвд рф