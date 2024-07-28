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Двое россиян погибли в ДТП в Абхазии - РИА Новости, 28.07.2024
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11:40 28.07.2024 (обновлено: 11:58 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/dtp-1962488841.html
Двое россиян погибли в ДТП в Абхазии
Двое россиян погибли в ДТП в Абхазии - РИА Новости, 28.07.2024
Двое россиян погибли в ДТП в Абхазии
Двое россиян Александр и Юлия Пасюковы погибли в ДТП в Гагрском районе Абхазии, еще две пассажирки, тринадцатилетние девочки, госпитализированы в ЦРБ города... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T11:40
2024-07-28T11:58
происшествия
гагрский район
гагра
абхазия
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СУХУМ, 28 июл - РИА Новости. Двое россиян Александр и Юлия Пасюковы погибли в ДТП в Гагрском районе Абхазии, еще две пассажирки, тринадцатилетние девочки, госпитализированы в ЦРБ города Гагра, сообщили РИА Новости в прокуратуре Гагрского района. "Аслан Джопуа, водитель автомобиля "Форд" 27 июля, находясь в алкогольном опьянении, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Мазда". Водитель и пассажир переднего сидения погибли. Пассажиры салона, две девочки 2011 гола рождения в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Также госпитализирован виновник ДТП", - рассказали РИА Новости в прокуратуре Гагрского района. Виновник ДТП, в котором погибли двое россиян находится в центральной городской больнице города Гагра под охраной. В отношении него заведено уголовное дело. Расследованием происшествия занимается прокуратура Гагрского района. "Виновник ДТП прошёл медицинское освидетельствование. По его результатам можно сделать вывод, что он был пьян", - сообщили РИА Новости в прокуратуре Гагрского района. "Состояние одной крайне тяжёлое, она находится на аппарате ИВЛ, давление поддерживается за счёт препаратов. Состояние второй тяжёлое стабильное, прооперировали", - сообщила РИА Новости главврач ЦРБ Гагры Индира Арсалия.
https://ria.ru/20240723/dtp-1961350174.html
https://ria.ru/20240407/gibel-1938397265.html
гагрский район
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происшествия, гагрский район, гагра, абхазия
Происшествия, Гагрский район, Гагра, Абхазия
Двое россиян погибли в ДТП в Абхазии

Двое россиян погибли в ДТП в Абхазии, двоих детей госпитализировали

© Фото : Милиция АбхазииМесто ДТП, где погибли двое россиян в Гагрском районе Абхазии
Место ДТП, где погибли двое россиян в Гагрском районе Абхазии - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© Фото : Милиция Абхазии
Место ДТП, где погибли двое россиян в Гагрском районе Абхазии
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СУХУМ, 28 июл - РИА Новости. Двое россиян Александр и Юлия Пасюковы погибли в ДТП в Гагрском районе Абхазии, еще две пассажирки, тринадцатилетние девочки, госпитализированы в ЦРБ города Гагра, сообщили РИА Новости в прокуратуре Гагрского района.
"Аслан Джопуа, водитель автомобиля "Форд" 27 июля, находясь в алкогольном опьянении, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Мазда". Водитель и пассажир переднего сидения погибли. Пассажиры салона, две девочки 2011 гола рождения в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Также госпитализирован виновник ДТП", - рассказали РИА Новости в прокуратуре Гагрского района.
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Виновник ДТП, в котором погибли двое россиян находится в центральной городской больнице города Гагра под охраной. В отношении него заведено уголовное дело. Расследованием происшествия занимается прокуратура Гагрского района.
"Виновник ДТП прошёл медицинское освидетельствование. По его результатам можно сделать вывод, что он был пьян", - сообщили РИА Новости в прокуратуре Гагрского района.
"Состояние одной крайне тяжёлое, она находится на аппарате ИВЛ, давление поддерживается за счёт препаратов. Состояние второй тяжёлое стабильное, прооперировали", - сообщила РИА Новости главврач ЦРБ Гагры Индира Арсалия.
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