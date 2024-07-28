https://ria.ru/20240728/donetsk-1962564867.html

В Донецке мирный житель пострадал при сбросе ВСУ взрывоопасного предмета

В Донецке мирный житель пострадал при сбросе ВСУ взрывоопасного предмета - РИА Новости, 28.07.2024

В Донецке мирный житель пострадал при сбросе ВСУ взрывоопасного предмета

Мирный житель пострадал при сбросе ВСУ взрывоопасного предмета на Донецк, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T21:10

2024-07-28T21:10

2024-07-28T21:27

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Мирный житель пострадал при сбросе ВСУ взрывоопасного предмета на Донецк, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале."Во время сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в Кировском районе по улице Дагестанской пострадал мужчина 1965 года рождения. Ранения грудной клетки, плеча, бедра. Доставлен в медицинское учреждение", - написал Кулемзин.Ранее представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что беспилотники-камикадзе украинских войск атаковали Донецк и Еленовку в ДНР.

https://ria.ru/20240706/obstanovka-1957704815.html

донецк

донецкая народная республика

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донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины