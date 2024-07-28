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В Донецке мирный житель пострадал при сбросе ВСУ взрывоопасного предмета - РИА Новости, 28.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:10 28.07.2024 (обновлено: 21:27 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/donetsk-1962564867.html
В Донецке мирный житель пострадал при сбросе ВСУ взрывоопасного предмета
В Донецке мирный житель пострадал при сбросе ВСУ взрывоопасного предмета - РИА Новости, 28.07.2024
В Донецке мирный житель пострадал при сбросе ВСУ взрывоопасного предмета
Мирный житель пострадал при сбросе ВСУ взрывоопасного предмета на Донецк, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T21:10
2024-07-28T21:27
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Мирный житель пострадал при сбросе ВСУ взрывоопасного предмета на Донецк, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале."Во время сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в Кировском районе по улице Дагестанской пострадал мужчина 1965 года рождения. Ранения грудной клетки, плеча, бедра. Доставлен в медицинское учреждение", - написал Кулемзин.Ранее представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что беспилотники-камикадзе украинских войск атаковали Донецк и Еленовку в ДНР.
https://ria.ru/20240706/obstanovka-1957704815.html
донецк
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донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В Донецке мирный житель пострадал при сбросе ВСУ взрывоопасного предмета

Кулемзин: при сбросе ВСУ взрывоопасного предмета на Донецк пострадал мужчина

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Мирный житель пострадал при сбросе ВСУ взрывоопасного предмета на Донецк, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
«
"Во время сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в Кировском районе по улице Дагестанской пострадал мужчина 1965 года рождения. Ранения грудной клетки, плеча, бедра. Доставлен в медицинское учреждение", - написал Кулемзин.
Ранее представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что беспилотники-камикадзе украинских войск атаковали Донецк и Еленовку в ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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