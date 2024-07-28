https://ria.ru/20240728/devochka-1962567901.html

В Архангельской области ищут двухлетнюю девочку

В Архангельской области ищут двухлетнюю девочку - РИА Новости, 28.07.2024

В Архангельской области ищут двухлетнюю девочку

Спасатели МЧС РФ разыскивают двухлетнюю девочку в Плесецком районе Архангельской области, к поискам привлекли вертолет и кинологов, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T21:47

2024-07-28T21:47

2024-07-28T23:27

происшествия

россия

плесецкий район

архангельская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

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МУРМАНСК, 28 июл — РИА Новости. Спасатели МЧС РФ разыскивают двухлетнюю девочку в Плесецком районе Архангельской области, к поискам привлекли вертолет и кинологов, сообщили в ведомстве."Из Архангельска в Плесецкий район вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями и кинологами на борту. Также в поисково-спасательной операции задействованы беспилотники МЧС России", - говорится в сообщении.По данным ведомства, в последний раз девочку видели в поселке Белое Озеро. В зоне поиска местные пожарные уже осушили и обследовали колодцы.По предварительной информации, девочка пропала во время вечерней прогулки в воскресенье. "Установлено, что малолетний ребенок гулял во дворе дома, где проживает, и в какой-то момент пропал из виду", - пояснили в прокуратуре Архангельской области.Прокуратура Плесецкого района организовала проверку, устанавливает все обстоятельства.

https://ria.ru/20240728/malchik-1962519187.html

россия

плесецкий район

архангельская область

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происшествия, россия, плесецкий район, архангельская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш