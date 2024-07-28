https://ria.ru/20240728/devochka-1962567901.html
В Архангельской области ищут двухлетнюю девочку
В Архангельской области ищут двухлетнюю девочку - РИА Новости, 28.07.2024
В Архангельской области ищут двухлетнюю девочку
Спасатели МЧС РФ разыскивают двухлетнюю девочку в Плесецком районе Архангельской области, к поискам привлекли вертолет и кинологов, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T21:47
2024-07-28T21:47
2024-07-28T23:27
происшествия
россия
плесецкий район
архангельская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_49748d4743d78456f9c3cd6289612c75.jpg
МУРМАНСК, 28 июл — РИА Новости. Спасатели МЧС РФ разыскивают двухлетнюю девочку в Плесецком районе Архангельской области, к поискам привлекли вертолет и кинологов, сообщили в ведомстве."Из Архангельска в Плесецкий район вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями и кинологами на борту. Также в поисково-спасательной операции задействованы беспилотники МЧС России", - говорится в сообщении.По данным ведомства, в последний раз девочку видели в поселке Белое Озеро. В зоне поиска местные пожарные уже осушили и обследовали колодцы.По предварительной информации, девочка пропала во время вечерней прогулки в воскресенье. "Установлено, что малолетний ребенок гулял во дворе дома, где проживает, и в какой-то момент пропал из виду", - пояснили в прокуратуре Архангельской области.Прокуратура Плесецкого района организовала проверку, устанавливает все обстоятельства.
https://ria.ru/20240728/malchik-1962519187.html
россия
плесецкий район
архангельская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8809fdd2c2446cfe752e4a41c5da781e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, плесецкий район, архангельская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Происшествия, Россия, Плесецкий район, Архангельская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
В Архангельской области ищут двухлетнюю девочку
Спасатели МЧС в Архангельской области ищут двухлетнюю девочку