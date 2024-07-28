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В Архангельской области ищут двухлетнюю девочку - РИА Новости, 28.07.2024
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21:47 28.07.2024 (обновлено: 23:27 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/devochka-1962567901.html
В Архангельской области ищут двухлетнюю девочку
В Архангельской области ищут двухлетнюю девочку - РИА Новости, 28.07.2024
В Архангельской области ищут двухлетнюю девочку
Спасатели МЧС РФ разыскивают двухлетнюю девочку в Плесецком районе Архангельской области, к поискам привлекли вертолет и кинологов, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T21:47
2024-07-28T23:27
происшествия
россия
плесецкий район
архангельская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
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МУРМАНСК, 28 июл — РИА Новости. Спасатели МЧС РФ разыскивают двухлетнюю девочку в Плесецком районе Архангельской области, к поискам привлекли вертолет и кинологов, сообщили в ведомстве."Из Архангельска в Плесецкий район вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями и кинологами на борту. Также в поисково-спасательной операции задействованы беспилотники МЧС России", - говорится в сообщении.По данным ведомства, в последний раз девочку видели в поселке Белое Озеро. В зоне поиска местные пожарные уже осушили и обследовали колодцы.По предварительной информации, девочка пропала во время вечерней прогулки в воскресенье. "Установлено, что малолетний ребенок гулял во дворе дома, где проживает, и в какой-то момент пропал из виду", - пояснили в прокуратуре Архангельской области.Прокуратура Плесецкого района организовала проверку, устанавливает все обстоятельства.
https://ria.ru/20240728/malchik-1962519187.html
россия
плесецкий район
архангельская область
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происшествия, россия, плесецкий район, архангельская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Происшествия, Россия, Плесецкий район, Архангельская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
В Архангельской области ищут двухлетнюю девочку

Спасатели МЧС в Архангельской области ищут двухлетнюю девочку

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС России
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нашивка сотрудника МЧС России. Архивное фото
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МУРМАНСК, 28 июл — РИА Новости. Спасатели МЧС РФ разыскивают двухлетнюю девочку в Плесецком районе Архангельской области, к поискам привлекли вертолет и кинологов, сообщили в ведомстве.
"Из Архангельска в Плесецкий район вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями и кинологами на борту. Также в поисково-спасательной операции задействованы беспилотники МЧС России", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в последний раз девочку видели в поселке Белое Озеро. В зоне поиска местные пожарные уже осушили и обследовали колодцы.
По предварительной информации, девочка пропала во время вечерней прогулки в воскресенье. "Установлено, что малолетний ребенок гулял во дворе дома, где проживает, и в какой-то момент пропал из виду", - пояснили в прокуратуре Архангельской области.
Прокуратура Плесецкого района организовала проверку, устанавливает все обстоятельства.
Полиция - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
В Приморье ищут пропавшего семилетнего мальчика
Вчера, 14:44
 
ПроисшествияРоссияПлесецкий районАрхангельская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШ
 
 
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