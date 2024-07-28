Защита фигурантов дела о теракте на Крымском мосту знакомится с материалами
Защита арестованных за теракт на Крымском мосту продолжает изучение томов дела
© фото очевидцаПожар на Крымском мосту
© фото очевидца
Пожар на Крымском мосту. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Защита фигурантов дела о теракте на Крымском мосту планирует закончить знакомиться с материалами уголовного дела осенью, сообщил РИА Новости адвокат одного из них Сергей Бизюкин.
"Мы продолжаем знакомиться с делом, там более 100 томов, я думаю, закончим через пару месяцев", - рассказал собеседник агентства, представляющий интересы Александра Былина.
Ожидается, что после этого дело будет направлено в Генпрокуратуру на утверждение. Бизюкин уточнил, что последний раз срок ареста фигурантам дела был продлен до сентября.
На Крымском мосту рано утром 8 октября 2022 года произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста, погибли четыре человека. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам.
По делу о теракте были арестованы в Симферополе граждане Украины Роман Соломко и Владимир Злоба, граждане РФ Артем и Георгий Азатьяны, а также гражданин Армении Артур Терчанян. В Москве под стражу взяли Александра Былина, Олега Антипова и Дмитрия Тяжелых.
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Былин является гендиректором зарегистрированного в Алупке ООО "Экстра", которое занимается оптовой торговлей овощами и фруктами. Тяжелых зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, а Антипов – генеральный директор и владелец ульяновского ООО "ТЭК-34". Именно его фирма значилась по документам отправителем груза, который находился внутри грузовика, взорвавшегося на Крымском мосту.
Соломко, проживавший в Херсоне, и Злоба, работавший в последние годы в Москве, по мнению следствия, отвечали за подмену документов при переправке груза по России, когда заказчиком стала фирма "ТЭК-34" из Ульяновска, а получателем - несуществующая фирма в Крыму.
Житель Краснодарского края Георгий Азатьян является совладельцем компании "Агро Бизнес" в Армавире, на склад которой закамуфлированную бомбу привезли из Грузии якобы по просьбе его младшего брата Артема Азатьяна, проживавшего в последнее время в Крыму. По предварительным данным, Азатьян-младший заявил во время следственных действий, что груз принадлежит его хорошему знакомому. Терчанян – дальнобойщик, который, по версии ФСБ, привез груз в Россию.
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