https://ria.ru/20240728/dagestan-1962496863.html

Суд арестовал жителей Каспийска по подозрению в подготовке теракта

Суд арестовал жителей Каспийска по подозрению в подготовке теракта - РИА Новости, 28.07.2024

Суд арестовал жителей Каспийска по подозрению в подготовке теракта

Суд арестовал трех жителей Каспийска, подозреваемых в создании террористического сообщества для совершения подрыва церкви вместе с ее прихожанами, сообщает... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T12:41

2024-07-28T12:41

2024-07-28T12:43

происшествия

каспийск

махачкала

республика дагестан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

МАХАЧКАЛА, 28 июл - РИА Новости. Суд арестовал трех жителей Каспийска, подозреваемых в создании террористического сообщества для совершения подрыва церкви вместе с ее прихожанами, сообщает пресс-служба Верховного суда Дагестана. "Советским районным судом города Махачкалы рассмотрены ходатайства органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении троих жителей города Каспийска... Согласно поступившим материалам, мужчины не позднее июня 2024 года, заранее объединившись в устойчивую группу, создали террористическое сообщество с целью совершения подрыва церкви "Казанской иконы Божией Матери" вместе с ее прихожанами в Каспийске, а также для совершения иных особо тяжких преступлений", - говорится в сообщении. По версии следствия, подозреваемые самостоятельно изготовили взрывное устройство, которое должны были использовать путем приведения в действие в здании церкви. Уточняется, что они заключены под стражу сроком на стражу на 2 месяца.

https://ria.ru/20240726/sheremetevo-1962127551.html

каспийск

махачкала

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, каспийск, махачкала, республика дагестан