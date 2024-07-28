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Суд арестовал жителей Каспийска по подозрению в подготовке теракта
Суд арестовал жителей Каспийска по подозрению в подготовке теракта - РИА Новости, 28.07.2024
Суд арестовал жителей Каспийска по подозрению в подготовке теракта
Суд арестовал трех жителей Каспийска, подозреваемых в создании террористического сообщества для совершения подрыва церкви вместе с ее прихожанами, сообщает... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T12:41
2024-07-28T12:41
2024-07-28T12:43
происшествия
каспийск
махачкала
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 28 июл - РИА Новости. Суд арестовал трех жителей Каспийска, подозреваемых в создании террористического сообщества для совершения подрыва церкви вместе с ее прихожанами, сообщает пресс-служба Верховного суда Дагестана. "Советским районным судом города Махачкалы рассмотрены ходатайства органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении троих жителей города Каспийска... Согласно поступившим материалам, мужчины не позднее июня 2024 года, заранее объединившись в устойчивую группу, создали террористическое сообщество с целью совершения подрыва церкви "Казанской иконы Божией Матери" вместе с ее прихожанами в Каспийске, а также для совершения иных особо тяжких преступлений", - говорится в сообщении. По версии следствия, подозреваемые самостоятельно изготовили взрывное устройство, которое должны были использовать путем приведения в действие в здании церкви. Уточняется, что они заключены под стражу сроком на стражу на 2 месяца.
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происшествия, каспийск, махачкала, республика дагестан
Происшествия, Каспийск, Махачкала, Республика Дагестан
Суд арестовал жителей Каспийска по подозрению в подготовке теракта
Суд арестовал трех жителей Каспийска, подозреваемых в подготовке подрыва церкви