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Источник: мужчина утонул в подтопленном доме в Коркино Челябинской области - РИА Новости, 28.07.2024
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14:29 28.07.2024 (обновлено: 15:00 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/chelyabinsk-1962515923.html
Источник: мужчина утонул в подтопленном доме в Коркино Челябинской области
Источник: мужчина утонул в подтопленном доме в Коркино Челябинской области - РИА Новости, 28.07.2024
Источник: мужчина утонул в подтопленном доме в Коркино Челябинской области
В Челябинской области местный житель утонул после побега из пункта временного размещения, куда его эвакуировали из-за прорыва дамбы, сообщил источник РИА... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T14:29
2024-07-28T15:00
происшествия
челябинская область
прорыв дамбы в челябинской области
алексей текслер
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл — РИА Новости. В Челябинской области местный житель утонул после побега из пункта временного размещения, куда его эвакуировали из-за прорыва дамбы, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах. По данным властей, накануне вечером начался перелив реки Чумляк через дамбу в районе Коркино. Дома по улицам Береговая и Нахимова оказались в воде, подвалы нескольких многоквартирных домов затопило. В ночь на воскресенье началась эвакуация населения. "Мужчина 63 лет из ПВР самостоятельно уплыл до дома, там лег спать. Обнаружили его даже не спасатели, а "РМК-Безопасность" — они плавали по домам, скот эвакуировать и его случайно обнаружили", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что погибший несколько недель находился в запое. В пятницу вечером из-за обильных дождей на Киалимском водохранилище прорвало дамбу. Поселок Киолим затопило, вода держалась на высоте метра. Под угрозой затопления находились еще три села — Мухаметово, Байдашево, Карасево, оттуда эвакуировали жителей — всего 163 человека, из них 21 ребенок.Накануне река вернулась в русло, Киолим полностью освободился от воды. Спасатели приступили к аварийно-восстановительным работам.Глава Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что, по состоянию на 28 июля, ситуация с паводками остается напряженной, в ближайшие дни дожди продолжатся.
https://ria.ru/20240727/potok-1962403547.html
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Прорыв дамбы в Челябинской области
Прорыв дамбы в Челябинской области
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происшествия, челябинская область, прорыв дамбы в челябинской области, алексей текслер
Происшествия, Челябинская область, Прорыв дамбы в Челябинской области, Алексей Текслер
Источник: мужчина утонул в подтопленном доме в Коркино Челябинской области

Житель Коркино Челябинской области утонул в своем доме после побега из ПВР

© Фото : Наталья Лощинина/ВКонтактеОбстановка в городе Коркино Челябинской области, где произошло затопление в результате перелива реки Чумляк через дамбу. 27 июля 2024
Обстановка в городе Коркино Челябинской области, где произошло затопление в результате перелива реки Чумляк через дамбу. 27 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© Фото : Наталья Лощинина/ВКонтакте
Обстановка в городе Коркино Челябинской области, где произошло затопление в результате перелива реки Чумляк через дамбу. 27 июля 2024
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл — РИА Новости. В Челябинской области местный житель утонул после побега из пункта временного размещения, куда его эвакуировали из-за прорыва дамбы, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах.
По данным властей, накануне вечером начался перелив реки Чумляк через дамбу в районе Коркино. Дома по улицам Береговая и Нахимова оказались в воде, подвалы нескольких многоквартирных домов затопило. В ночь на воскресенье началась эвакуация населения.
"Мужчина 63 лет из ПВР самостоятельно уплыл до дома, там лег спать. Обнаружили его даже не спасатели, а "РМК-Безопасность" — они плавали по домам, скот эвакуировать и его случайно обнаружили", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что погибший несколько недель находился в запое.
Поселок Киолим после ухода воды. 27 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
В челябинском поселке поток воды унес двухэтажный дом на полкилометра
27 июля, 17:35
В пятницу вечером из-за обильных дождей на Киалимском водохранилище прорвало дамбу. Поселок Киолим затопило, вода держалась на высоте метра. Под угрозой затопления находились еще три села — Мухаметово, Байдашево, Карасево, оттуда эвакуировали жителей — всего 163 человека, из них 21 ребенок.
Накануне река вернулась в русло, Киолим полностью освободился от воды. Спасатели приступили к аварийно-восстановительным работам.
Глава Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что, по состоянию на 28 июля, ситуация с паводками остается напряженной, в ближайшие дни дожди продолжатся.
Прорыв дамбы в Челябинской областиПрорыв дамбы в Челябинской области
Инфографика
 
ПроисшествияЧелябинская областьПрорыв дамбы в Челябинской областиАлексей Текслер
 
 
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