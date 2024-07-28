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Источник: мужчина утонул в подтопленном доме в Коркино Челябинской области
Источник: мужчина утонул в подтопленном доме в Коркино Челябинской области - РИА Новости, 28.07.2024
Источник: мужчина утонул в подтопленном доме в Коркино Челябинской области
В Челябинской области местный житель утонул после побега из пункта временного размещения, куда его эвакуировали из-за прорыва дамбы, сообщил источник РИА... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T14:29
2024-07-28T14:29
2024-07-28T15:00
происшествия
челябинская область
прорыв дамбы в челябинской области
алексей текслер
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл — РИА Новости. В Челябинской области местный житель утонул после побега из пункта временного размещения, куда его эвакуировали из-за прорыва дамбы, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах. По данным властей, накануне вечером начался перелив реки Чумляк через дамбу в районе Коркино. Дома по улицам Береговая и Нахимова оказались в воде, подвалы нескольких многоквартирных домов затопило. В ночь на воскресенье началась эвакуация населения. "Мужчина 63 лет из ПВР самостоятельно уплыл до дома, там лег спать. Обнаружили его даже не спасатели, а "РМК-Безопасность" — они плавали по домам, скот эвакуировать и его случайно обнаружили", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что погибший несколько недель находился в запое. В пятницу вечером из-за обильных дождей на Киалимском водохранилище прорвало дамбу. Поселок Киолим затопило, вода держалась на высоте метра. Под угрозой затопления находились еще три села — Мухаметово, Байдашево, Карасево, оттуда эвакуировали жителей — всего 163 человека, из них 21 ребенок.Накануне река вернулась в русло, Киолим полностью освободился от воды. Спасатели приступили к аварийно-восстановительным работам.Глава Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что, по состоянию на 28 июля, ситуация с паводками остается напряженной, в ближайшие дни дожди продолжатся.
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Прорыв дамбы в Челябинской области
Прорыв дамбы в Челябинской области
2024-07-28T14:29
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происшествия, челябинская область, прорыв дамбы в челябинской области, алексей текслер
Происшествия, Челябинская область, Прорыв дамбы в Челябинской области, Алексей Текслер
Источник: мужчина утонул в подтопленном доме в Коркино Челябинской области
Житель Коркино Челябинской области утонул в своем доме после побега из ПВР
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл — РИА Новости. В Челябинской области местный житель утонул после побега из пункта временного размещения, куда его эвакуировали из-за прорыва дамбы, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах.
По данным властей, накануне вечером начался перелив реки Чумляк через дамбу в районе Коркино. Дома по улицам Береговая и Нахимова оказались в воде, подвалы нескольких многоквартирных домов затопило. В ночь на воскресенье началась эвакуация населения.
"Мужчина 63 лет из ПВР самостоятельно уплыл до дома, там лег спать. Обнаружили его даже не спасатели, а "РМК-Безопасность" — они плавали по домам, скот эвакуировать и его случайно обнаружили", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что погибший несколько недель находился в запое.
В пятницу вечером из-за обильных дождей на Киалимском водохранилище прорвало дамбу. Поселок Киолим затопило, вода держалась на высоте метра. Под угрозой затопления находились еще три села — Мухаметово, Байдашево, Карасево, оттуда эвакуировали жителей — всего 163 человека, из них 21 ребенок.
Накануне река вернулась в русло, Киолим полностью освободился от воды. Спасатели приступили к аварийно-восстановительным работам.
Глава Челябинской области Алексей Текслер
сообщил, что, по состоянию на 28 июля, ситуация с паводками остается напряженной, в ближайшие дни дожди продолжатся.