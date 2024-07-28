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В Чехии заявили, что мир балансирует на грани глобального конфликта - РИА Новости, 28.07.2024
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12:03 28.07.2024
https://ria.ru/20240728/chehija-1962490746.html
В Чехии заявили, что мир балансирует на грани глобального конфликта
В Чехии заявили, что мир балансирует на грани глобального конфликта - РИА Новости, 28.07.2024
В Чехии заявили, что мир балансирует на грани глобального конфликта
Глава службы безопасности и информации (контрразведки) Чехии Михал Коуделка заявил, что мир опасно балансирует на грани глобального конфликта, основную угрозу... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T12:03
2024-07-28T12:03
россия
европа
китай
нато
чехия
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Глава службы безопасности и информации (контрразведки) Чехии Михал Коуделка заявил, что мир опасно балансирует на грани глобального конфликта, основную угрозу для Европы он видит якобы в деятельности РФ, Китая и Ирана. "Мир кипит и опасно балансирует на грани глобального конфликта", - сказал он чешскому информагентству ЧТК. Как передает агентство, Коуделка видит угрозу для безопасности Европы якобы в деятельности России, Китая и Ирана. Кроме того, он опасается роста киберпреступности, торговли оружием и возможного злонамеренного использования искусственного интеллекта, а также "распространения вражеской пропаганды". В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооружённом конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20240728/rossiya-1962462029.html
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россия, европа, китай, нато, чехия
Россия, Европа, Китай, НАТО, Чехия
В Чехии заявили, что мир балансирует на грани глобального конфликта

Глава разведки Чехии Коуделка: мир балансирует на грани глобального конфликта

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрага
Прага - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Глава службы безопасности и информации (контрразведки) Чехии Михал Коуделка заявил, что мир опасно балансирует на грани глобального конфликта, основную угрозу для Европы он видит якобы в деятельности РФ, Китая и Ирана.
«
"Мир кипит и опасно балансирует на грани глобального конфликта", - сказал он чешскому информагентству ЧТК.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
Россия спасает Европу
08:00
Как передает агентство, Коуделка видит угрозу для безопасности Европы якобы в деятельности России, Китая и Ирана. Кроме того, он опасается роста киберпреступности, торговли оружием и возможного злонамеренного использования искусственного интеллекта, а также "распространения вражеской пропаганды".
В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооружённом конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ.
Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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Президент Чехии не увидел смысла в переговорах по Украине без России
25 июля, 14:29
 
РоссияЕвропаКитайНАТОЧехия
 
 
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