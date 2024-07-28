https://ria.ru/20240728/briks-1962461674.html
Странами БРИКС двигало стремление противостоять Западу, заявил эксперт
Странами БРИКС двигало стремление противостоять Западу, заявил эксперт - РИА Новости, 28.07.2024
Странами БРИКС двигало стремление противостоять Западу, заявил эксперт
Странами БРИКС изначально двигало стремление обрести собственный голос, противостоять Западу, вызвавшему жестокий финансовый кризис 2008 года, заявил РИА... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T07:06
2024-07-28T07:06
2024-07-28T07:06
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Странами БРИКС изначально двигало стремление обрести собственный голос, противостоять Западу, вызвавшему жестокий финансовый кризис 2008 года, заявил РИА Новости исполнительный директор Национального комитета по исследованию БРИКС Георгий Толорая. "Понимаете, БРИКС возник как ответ на глобальный финансовый кризис 2008 года. Странами, первоначально стоявшими у его истоков, двигало стремление обрести собственный голос, противостоять Западу, вызвавшему тот самый жестокий финансовый кризис", - сказал он. Именно этим, по его словам, руководствовались Россия, Китай, Индия, Бразилия и ЮАР – страны-основатели БРИКС, "как незападного формирования, как альянса государств, которых не устраивает нынешний мировой порядок, включающий в себя в качестве самого главного не столько силовой компонент, сколько финансово-экономический". Ведь каждая из стран-основателей БРИКС, добавил Толорая, представляет не только крупное государство с развивающейся экономикой, но и целую цивилизацию: китайскую, индийскую, латиноамериканскую. "Это, если хотите, изначально был союз цивилизаций, которые в концентрированном виде выражали не только свои интересы, но и окружающих их государств, которые тяготели к сотрудничеству с ними",- заключил собеседник агентства. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 29 июля в 10.00 мск.
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в мире, россия, китай, индия, георгий толорая, брикс
В мире, Россия, Китай, Индия, Георгий Толорая, БРИКС
Странами БРИКС двигало стремление противостоять Западу, заявил эксперт
Эксперт Толорая: БРИКС изначально двигало стремление обрести собственный голос
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Странами БРИКС изначально двигало стремление обрести собственный голос, противостоять Западу, вызвавшему жестокий финансовый кризис 2008 года, заявил РИА Новости исполнительный директор Национального комитета по исследованию БРИКС Георгий Толорая.
"Понимаете, БРИКС возник как ответ на глобальный финансовый кризис 2008 года. Странами, первоначально стоявшими у его истоков, двигало стремление обрести собственный голос, противостоять Западу, вызвавшему тот самый жестокий финансовый кризис", - сказал он.
Именно этим, по его словам, руководствовались Россия, Китай, Индия, Бразилия и ЮАР – страны-основатели БРИКС, "как незападного формирования, как альянса государств, которых не устраивает нынешний мировой порядок, включающий в себя в качестве самого главного не столько силовой компонент, сколько финансово-экономический".
Ведь каждая из стран-основателей БРИКС, добавил Толорая, представляет не только крупное государство с развивающейся экономикой, но и целую цивилизацию: китайскую, индийскую, латиноамериканскую.
"Это, если хотите, изначально был союз цивилизаций, которые в концентрированном виде выражали не только свои интересы, но и окружающих их государств, которые тяготели к сотрудничеству с ними",- заключил собеседник агентства.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 29 июля в 10.00 мск.