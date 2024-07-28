https://ria.ru/20240728/blinken-1962567216.html

США ценят продолжающуюся поддержку Украины Японией, заявил Блинкен

США ценят продолжающуюся поддержку Украины Японией, заявил Блинкен - РИА Новости, 28.07.2024

США ценят продолжающуюся поддержку Украины Японией, заявил Блинкен

США ценят продолжающуюся поддержку Украины Японией, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T21:36

2024-07-28T21:36

2024-07-28T21:54

специальная военная операция на украине

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энтони блинкен

япония

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. США ценят продолжающуюся поддержку Украины Японией, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."Мы очень ценим сильную и постоянную поддержку Японии не только в отношении Украины, но и в отношении всего того, что мы делаем вместе как союзники и партнеры", - заявил Блинкен на пресс-конференции по итогам встречи "2+2" США и Японии, трансляция велась на сайте госдепа США.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20240728/ukraina-1962549922.html

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в мире, украина, энтони блинкен, япония