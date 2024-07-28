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США ценят продолжающуюся поддержку Украины Японией, заявил Блинкен - РИА Новости, 28.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:36 28.07.2024 (обновлено: 21:54 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/blinken-1962567216.html
США ценят продолжающуюся поддержку Украины Японией, заявил Блинкен
США ценят продолжающуюся поддержку Украины Японией, заявил Блинкен - РИА Новости, 28.07.2024
США ценят продолжающуюся поддержку Украины Японией, заявил Блинкен
США ценят продолжающуюся поддержку Украины Японией, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T21:36
2024-07-28T21:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
энтони блинкен
япония
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. США ценят продолжающуюся поддержку Украины Японией, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."Мы очень ценим сильную и постоянную поддержку Японии не только в отношении Украины, но и в отношении всего того, что мы делаем вместе как союзники и партнеры", - заявил Блинкен на пресс-конференции по итогам встречи "2+2" США и Японии, трансляция велась на сайте госдепа США.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20240728/ukraina-1962549922.html
https://ria.ru/20240728/ukraina-1962563680.html
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в мире, украина, энтони блинкен, япония
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Энтони Блинкен, Япония
США ценят продолжающуюся поддержку Украины Японией, заявил Блинкен

Блинкен: США ценят продолжающуюся поддержку Украины Японией

© AP Photo / Jacquelyn MartinГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. США ценят продолжающуюся поддержку Украины Японией, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Мы очень ценим сильную и постоянную поддержку Японии не только в отношении Украины, но и в отношении всего того, что мы делаем вместе как союзники и партнеры", - заявил Блинкен на пресс-конференции по итогам встречи "2+2" США и Японии, трансляция велась на сайте госдепа США.
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Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЭнтони БлинкенЯпония
 
 
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