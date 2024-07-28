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Беженец из-под Торецка рассказал, как прятался от ТЦК - РИА Новости, 28.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:14 28.07.2024 (обновлено: 08:58 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/bezhenets-1962459289.html
Беженец из-под Торецка рассказал, как прятался от ТЦК
Беженец из-под Торецка рассказал, как прятался от ТЦК - РИА Новости, 28.07.2024
Беженец из-под Торецка рассказал, как прятался от ТЦК
Беженец из поселка Новгородское в пригороде Торецка в ДНР Юрий Мухин рассказал РИА Новости, что не хотел "воевать против своих" и прятался, как и другие... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T06:14
2024-07-28T08:58
специальная военная операция на украине
украина
юрий мухин
россия
происшествия
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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Беженец из поселка Новгородское в пригороде Торецка в ДНР Юрий Мухин рассказал РИА Новости, что не хотел "воевать против своих" и прятался, как и другие мужчины, от сотрудников ТЦК - территориальных центров комплектования, как на Украине называют военкоматы. Юрию - 59 лет, по украинским законам он - призывного возраста. По его словам, люди создали общую группу в мессенджере, где оповещали друг друга, если в районе появлялись сотрудники ТЦК. После оповещения мужчины из дома не выходили. "Все, кто до 60 (лет - ред.), сразу исчезли (из села - ред.). В основном оставались женщины 45 (лет - ред.), пенсионерки, бабушки. А мы в поселке старались не шляться, можно нарваться на ту же полицию", - сказал собеседник агентства. Мухин рассказал, что старался не попадаться на глаза сотрудникам ТЦК. "А против кого я пойду воевать? Против своих? Зачем оно мне надо? У меня дед прошел Великую Отечественную войну", - негодует Юрий. В магазин мужчины призывного возраста ходили рано с утра, у всех знакомых, которые встречались, спрашивали, были ли ТЦК. Быстро закупались в магазине - и сразу домой, рассказал Юрий.
https://ria.ru/20240727/vsu-1962423762.html
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украина, юрий мухин, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Юрий Мухин, Россия, Происшествия
Беженец из-под Торецка рассказал, как прятался от ТЦК

Беженец из-под Торецка прятался от ТЦК, так как не хотел воевать против своих

© AP Photo / LibkosВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© AP Photo / Libkos
ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Беженец из поселка Новгородское в пригороде Торецка в ДНР Юрий Мухин рассказал РИА Новости, что не хотел "воевать против своих" и прятался, как и другие мужчины, от сотрудников ТЦК - территориальных центров комплектования, как на Украине называют военкоматы.
Юрию - 59 лет, по украинским законам он - призывного возраста. По его словам, люди создали общую группу в мессенджере, где оповещали друг друга, если в районе появлялись сотрудники ТЦК. После оповещения мужчины из дома не выходили.
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"Все, кто до 60 (лет - ред.), сразу исчезли (из села - ред.). В основном оставались женщины 45 (лет - ред.), пенсионерки, бабушки. А мы в поселке старались не шляться, можно нарваться на ту же полицию", - сказал собеседник агентства.
Мухин рассказал, что старался не попадаться на глаза сотрудникам ТЦК. "А против кого я пойду воевать? Против своих? Зачем оно мне надо? У меня дед прошел Великую Отечественную войну", - негодует Юрий.
В магазин мужчины призывного возраста ходили рано с утра, у всех знакомых, которые встречались, спрашивали, были ли ТЦК. Быстро закупались в магазине - и сразу домой, рассказал Юрий.
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