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В Брянской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 28.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:38 28.07.2024 (обновлено: 23:40 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/bespilotnik-1962575856.html
В Брянской области сбили украинский беспилотник
В Брянской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 28.07.2024
В Брянской области сбили украинский беспилотник
Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T23:38
2024-07-28T23:40
брянская область
специальная военная операция на украине
происшествия
александр богомаз
россия
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории нашей области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240728/ukraina-1962563680.html
брянская область
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брянская область, происшествия, александр богомаз, россия
Брянская область, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Александр Богомаз, Россия
В Брянской области сбили украинский беспилотник

Богомаз: в Брянской области сбили украинский беспилотник, никто не пострадал

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории нашей области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьПроисшествияАлександр БогомазРоссия
 
 
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