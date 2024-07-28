https://ria.ru/20240728/bespilotnik-1962575856.html

В Брянской области сбили украинский беспилотник

В Брянской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 28.07.2024

В Брянской области сбили украинский беспилотник

Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T23:38

2024-07-28T23:38

2024-07-28T23:40

брянская область

специальная военная операция на украине

происшествия

александр богомаз

россия

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории нашей области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240728/ukraina-1962563680.html

брянская область

россия

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брянская область, происшествия, александр богомаз, россия