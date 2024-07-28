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В Курской области сбили еще 12 украинских беспилотников
В Курской области сбили еще 12 украинских беспилотников - РИА Новости, 28.07.2024
В Курской области сбили еще 12 украинских беспилотников
Еще 12 украинских беспилотников самолетного типа сбиты в Обоянском и Медвенском районах Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T23:13
2024-07-28T23:13
2024-07-28T23:18
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курская область
происшествия
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Еще 12 украинских беспилотников самолетного типа сбиты в Обоянском и Медвенском районах Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.Ранее сообщалось, что ПВО сбила один украинский беспилотник в регионе."Еще 12 украинских БПЛА самолетного типа было сбито в Обоянском и Медвенском районах нашими защитниками! Спасибо бойцам ПВО!" - говорится в сообщении Смирнов в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240728/ukraina-1962574587.html
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курская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Происшествия
В Курской области сбили еще 12 украинских беспилотников
Врио губернатора Смирнов: в Курской области сбили еще 12 украинских БПЛА