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В Курской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 28.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:06 28.07.2024 (обновлено: 22:12 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/bespilotnik-1962569552.html
В Курской области сбили украинский беспилотник
В Курской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 28.07.2024
В Курской области сбили украинский беспилотник
Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T22:06
2024-07-28T22:12
курская область
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.Опасность атаки БПЛА была ранее объявлена в Курской области."Внимание, работает ПВО! Сбит украинский БПЛА самолетного типа в Медвенском районе. Не приближайтесь к обломкам, звоните по номеру 112", - написал Смирнов в своем Telegram-канале.
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курская область, безопасность
Курская область, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
В Курской области сбили украинский беспилотник

Врио губернатора Смирнов: в Курской области сбили украинский БПЛА

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
Опасность атаки БПЛА была ранее объявлена в Курской области.
"Внимание, работает ПВО! Сбит украинский БПЛА самолетного типа в Медвенском районе. Не приближайтесь к обломкам, звоните по номеру 112", - написал Смирнов в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьБезопасность
 
 
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