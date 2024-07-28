https://ria.ru/20240728/bespilotnik-1962569552.html

В Курской области сбили украинский беспилотник

В Курской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 28.07.2024

В Курской области сбили украинский беспилотник

Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T22:06

2024-07-28T22:06

2024-07-28T22:12

курская область

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.Опасность атаки БПЛА была ранее объявлена в Курской области."Внимание, работает ПВО! Сбит украинский БПЛА самолетного типа в Медвенском районе. Не приближайтесь к обломкам, звоните по номеру 112", - написал Смирнов в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240728/spetsoperatsiya-1962523410.html

курская область

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2024

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курская область, безопасность