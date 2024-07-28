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В Курской области сбили украинский беспилотник
В Курской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 28.07.2024
В Курской области сбили украинский беспилотник
Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T22:06
2024-07-28T22:06
2024-07-28T22:12
курская область
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.Опасность атаки БПЛА была ранее объявлена в Курской области."Внимание, работает ПВО! Сбит украинский БПЛА самолетного типа в Медвенском районе. Не приближайтесь к обломкам, звоните по номеру 112", - написал Смирнов в своем Telegram-канале.
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курская область, безопасность
Курская область, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
В Курской области сбили украинский беспилотник
Врио губернатора Смирнов: в Курской области сбили украинский БПЛА