https://ria.ru/20240728/bashkiriya-1962560105.html

Источник сообщил о снижении уровня паводковой воды в башкирской деревне

Источник сообщил о снижении уровня паводковой воды в башкирской деревне - РИА Новости, 28.07.2024

Источник сообщил о снижении уровня паводковой воды в башкирской деревне

Уровень паводковой воды снизился в башкирской деревне Миндигулово Бурзянского района, где вода вошла в жилые помещения и были эвакуированы все жители, сообщил... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T20:16

2024-07-28T20:16

2024-07-28T20:16

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962472863_70:0:1092:575_1920x0_80_0_0_7c14f14aaaaf7c1ef2df1c7a0d9d8d53.jpg

УФА, 28 июл – РИА Новости. Уровень паводковой воды снизился в башкирской деревне Миндигулово Бурзянского района, где вода вошла в жилые помещения и были эвакуированы все жители, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона. В южных районах Башкирии несколько дней идут обильные осадки, затоплены придомовые территории, эвакуированы почти сто человек. Ранее глава Бурзянского района Газиз Манапов на своей странице в соцсети "ВКонтакте сообщал, что в деревне Миндигулово из-за затоплений 15 домов эвакуированы 45 человек, в том числе 18 детей. Эвакуированные разместились у родственников в других населенных пунктах. Источник РИА Новости пояснил, что из деревни были эвакуированы все жители и они отказались от проживания в пунктах временного размещения. "В настоящее время вода в населенном пункте спала, дома уже не затоплены, вода остается только в придомовых территориях", - сказал собеседник. Ранее глава района в своем Telegram-канале опубликовал фотографии, как вывозят автомобили из затопленной деревни. По кадрам видно, что вода вошла в дома на метр, а машины в воде по колеса. В ГУ МЧС по региону распространили видео, снятое очевидцем из затопленной деревни Миндигулово в воскресенье. По кадрам видно, что вода начала уходить, дома уже не затоплены. Кроме того, дождевым паводком в Бурзянском районе затопило вход в пещеру Шульган-таш. Администрация заповедника "Шульган-таш" сообщает об отмене экскурсий в пещеру. "Временные меры введены в связи с затоплением экотропы в зоне моста через Шульганку из-за сильных дождей. Для туристов доступны только музеи", - говорится в сообщении на странице заповедника в соцсети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20240727/damba-1962368869.html

https://ria.ru/20240727/chelyabinsk-1962368469.html

https://ria.ru/20240727/bashkirija-1962359630.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)