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Источник сообщил о снижении уровня паводковой воды в башкирской деревне - РИА Новости, 28.07.2024
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20:16 28.07.2024
https://ria.ru/20240728/bashkiriya-1962560105.html
Источник сообщил о снижении уровня паводковой воды в башкирской деревне
Источник сообщил о снижении уровня паводковой воды в башкирской деревне - РИА Новости, 28.07.2024
Источник сообщил о снижении уровня паводковой воды в башкирской деревне
Уровень паводковой воды снизился в башкирской деревне Миндигулово Бурзянского района, где вода вошла в жилые помещения и были эвакуированы все жители, сообщил... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T20:16
2024-07-28T20:16
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962472863_70:0:1092:575_1920x0_80_0_0_7c14f14aaaaf7c1ef2df1c7a0d9d8d53.jpg
УФА, 28 июл – РИА Новости. Уровень паводковой воды снизился в башкирской деревне Миндигулово Бурзянского района, где вода вошла в жилые помещения и были эвакуированы все жители, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона. В южных районах Башкирии несколько дней идут обильные осадки, затоплены придомовые территории, эвакуированы почти сто человек. Ранее глава Бурзянского района Газиз Манапов на своей странице в соцсети "ВКонтакте сообщал, что в деревне Миндигулово из-за затоплений 15 домов эвакуированы 45 человек, в том числе 18 детей. Эвакуированные разместились у родственников в других населенных пунктах. Источник РИА Новости пояснил, что из деревни были эвакуированы все жители и они отказались от проживания в пунктах временного размещения. "В настоящее время вода в населенном пункте спала, дома уже не затоплены, вода остается только в придомовых территориях", - сказал собеседник. Ранее глава района в своем Telegram-канале опубликовал фотографии, как вывозят автомобили из затопленной деревни. По кадрам видно, что вода вошла в дома на метр, а машины в воде по колеса. В ГУ МЧС по региону распространили видео, снятое очевидцем из затопленной деревни Миндигулово в воскресенье. По кадрам видно, что вода начала уходить, дома уже не затоплены. Кроме того, дождевым паводком в Бурзянском районе затопило вход в пещеру Шульган-таш. Администрация заповедника "Шульган-таш" сообщает об отмене экскурсий в пещеру. "Временные меры введены в связи с затоплением экотропы в зоне моста через Шульганку из-за сильных дождей. Для туристов доступны только музеи", - говорится в сообщении на странице заповедника в соцсети "ВКонтакте".
https://ria.ru/20240727/damba-1962368869.html
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Источник сообщил о снижении уровня паводковой воды в башкирской деревне

Уровень паводковой воды в башкирской деревне Миндигулово снизился

© Фото : Кирилл Первов/TelegramБашкирское село Мулдашево, отрезанное от "большой земли" после обильных осадков
Башкирское село Мулдашево, отрезанное от большой земли после обильных осадков - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© Фото : Кирилл Первов/Telegram
Башкирское село Мулдашево, отрезанное от "большой земли" после обильных осадков
Читать ria.ru в
УФА, 28 июл – РИА Новости. Уровень паводковой воды снизился в башкирской деревне Миндигулово Бурзянского района, где вода вошла в жилые помещения и были эвакуированы все жители, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
В южных районах Башкирии несколько дней идут обильные осадки, затоплены придомовые территории, эвакуированы почти сто человек.
Житель челябинского Киолима, спасавший соседей во время прорыва дамбы - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
Житель поселка Киолим рассказал, как спасал соседей при прорыве дамбы
27 июля, 13:37
Ранее глава Бурзянского района Газиз Манапов на своей странице в соцсети "ВКонтакте сообщал, что в деревне Миндигулово из-за затоплений 15 домов эвакуированы 45 человек, в том числе 18 детей. Эвакуированные разместились у родственников в других населенных пунктах.
Источник РИА Новости пояснил, что из деревни были эвакуированы все жители и они отказались от проживания в пунктах временного размещения.
«
"В настоящее время вода в населенном пункте спала, дома уже не затоплены, вода остается только в придомовых территориях", - сказал собеседник.
Ранее глава района в своем Telegram-канале опубликовал фотографии, как вывозят автомобили из затопленной деревни. По кадрам видно, что вода вошла в дома на метр, а машины в воде по колеса.
Поселок Киолим после ухода воды. 27 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
Жители Челябинской области, чьи дома подтоплены, получат выплаты
27 июля, 13:34
В ГУ МЧС по региону распространили видео, снятое очевидцем из затопленной деревни Миндигулово в воскресенье. По кадрам видно, что вода начала уходить, дома уже не затоплены.
Кроме того, дождевым паводком в Бурзянском районе затопило вход в пещеру Шульган-таш. Администрация заповедника "Шульган-таш" сообщает об отмене экскурсий в пещеру. "Временные меры введены в связи с затоплением экотропы в зоне моста через Шульганку из-за сильных дождей. Для туристов доступны только музеи", - говорится в сообщении на странице заповедника в соцсети "ВКонтакте".
Паводок в деревне Миндигулово в Башкирии - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
В Башкирии из зоны подтопления эвакуировали 45 жителей села
27 июля, 12:30
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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