https://ria.ru/20240728/bashkirija-1962551923.html

В Башкирии эвакуировали почти сто человек с подтопленных территорий

В Башкирии эвакуировали почти сто человек с подтопленных территорий - РИА Новости, 28.07.2024

В Башкирии эвакуировали почти сто человек с подтопленных территорий

Почти сто жителей южных районов Башкирии эвакуировали с территорий, подтопленных после обильных осадков, сообщило управление МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T19:10

2024-07-28T19:10

2024-07-28T20:00

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

учалинский район

мелеузовский район

салаватский район

прорыв дамбы в челябинской области

челябинская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962551779_0:37:1281:757_1920x0_80_0_0_200ae5342cc4dd445dfb032eac7e7a29.jpg

УФА, 28 июл — РИА Новости. Почти сто жителей южных районов Башкирии эвакуировали с территорий, подтопленных после обильных осадков, сообщило управление МЧС по региону в Telegram-канале."На контроле <...> находятся 23 ситуации, связанные с подтоплением придомовых территорий, размытием дорожного полотна и мостов в семи муниципальных образованиях. За сутки прибавилось пять ситуаций в Белорецком, Мелеузовском и Салаватском районах. Всего подтоплено 15 домов, 59 придомовых территорий. Эвакуировано 96 человек, из них 29 детей. Пострадавших нет", — говорится в заявлении.По данным ведомства, в Мелеузовском районе произошел перелив через дорогу, ведущую к двум детским лагерям "Зеленые дубки" и "Горное эхо". Эвакуация не потребовалась, воспитанники обеспечены всем необходимым. При необходимости есть объездная дорога. На месте дежурят спасатели.В свою очередь, глава Учалинского района Руслан Гилязетдинов сообщил, что движение в четыре населенных пункта оказалось прервано:Как отметил Гилязетдинов, несмотря на то что дождь прекратился, к вечеру вода пошла с гор и уровень рек значительно вырос."Муниципальная оперативная группа совместно с главами поселений, представителями МЧС выполняет объезд населенных пунктов. Главы поселений составляют перечень необходимых продуктов и лекарств для подвоза. Изучаем технические решения для восстановления сообщения с населенными пунктами", — добавил он.Накануне глава Учалинского района заявил, что в муниципалитете за третью декаду месяца выпало 113,9 миллиметра осадков при норме 32 миллиметра. В итоге около пятидесяти малых рек превратились в бурные потоки. Это привело к подтоплению территорий населенных пунктов, расположенных в низинах, вблизи рек и озер.В республиканском госкомитете по ЧС рассказали, что к ликвидации последствий дождевого паводка подключились коллеги из Челябинской области. Ночью они укрепили плотины и устранили перелив дамбы на озере Драга. Еще на одной дамбе в селе Старобалбуково башкирские спасатели устроили дополнительный паводковый водосброс.

https://ria.ru/20240728/bashkirija-1962465332.html

https://ria.ru/20240728/chelyabinsk-1962515923.html

https://ria.ru/20240727/damba-1962368869.html

россия

учалинский район

мелеузовский район

салаватский район

челябинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), учалинский район, мелеузовский район, салаватский район, прорыв дамбы в челябинской области, челябинская область