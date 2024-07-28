В Башкирии эвакуировали почти сто человек с подтопленных территорий
МЧС: 96 жителей южных районов Башкирии эвакуировали с подтопленных территорий
УФА, 28 июл — РИА Новости. Почти сто жителей южных районов Башкирии эвакуировали с территорий, подтопленных после обильных осадков, сообщило управление МЧС по региону в Telegram-канале.
"На контроле <...> находятся 23 ситуации, связанные с подтоплением придомовых территорий, размытием дорожного полотна и мостов в семи муниципальных образованиях. За сутки прибавилось пять ситуаций в Белорецком, Мелеузовском и Салаватском районах. Всего подтоплено 15 домов, 59 придомовых территорий. Эвакуировано 96 человек, из них 29 детей. Пострадавших нет", — говорится в заявлении.
По данным ведомства, в Мелеузовском районе произошел перелив через дорогу, ведущую к двум детским лагерям "Зеленые дубки" и "Горное эхо". Эвакуация не потребовалась, воспитанники обеспечены всем необходимым. При необходимости есть объездная дорога. На месте дежурят спасатели.
В свою очередь, глава Учалинского района Руслан Гилязетдинов сообщил, что движение в четыре населенных пункта оказалось прервано:
- в деревне Азнашево организовали канатную переправу, есть и объездная дорога, но из-за подтопления по ней могут пока проехать только грузовые машины повышенной проходимости;
- в Шарипово и Кажаево можно попасть в объезд, но на вездеходах;
- в Мулдашево наладили лодочную переправу, населенный пункт не имеет дорожного сообщения.
Как отметил Гилязетдинов, несмотря на то что дождь прекратился, к вечеру вода пошла с гор и уровень рек значительно вырос.
"Муниципальная оперативная группа совместно с главами поселений, представителями МЧС выполняет объезд населенных пунктов. Главы поселений составляют перечень необходимых продуктов и лекарств для подвоза. Изучаем технические решения для восстановления сообщения с населенными пунктами", — добавил он.
Накануне глава Учалинского района заявил, что в муниципалитете за третью декаду месяца выпало 113,9 миллиметра осадков при норме 32 миллиметра. В итоге около пятидесяти малых рек превратились в бурные потоки. Это привело к подтоплению территорий населенных пунктов, расположенных в низинах, вблизи рек и озер.
В республиканском госкомитете по ЧС рассказали, что к ликвидации последствий дождевого паводка подключились коллеги из Челябинской области. Ночью они укрепили плотины и устранили перелив дамбы на озере Драга. Еще на одной дамбе в селе Старобалбуково башкирские спасатели устроили дополнительный паводковый водосброс.