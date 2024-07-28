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В Башкирии эвакуировали почти сто человек с подтопленных территорий - РИА Новости, 28.07.2024
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19:10 28.07.2024 (обновлено: 20:00 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/bashkirija-1962551923.html
В Башкирии эвакуировали почти сто человек с подтопленных территорий
В Башкирии эвакуировали почти сто человек с подтопленных территорий - РИА Новости, 28.07.2024
В Башкирии эвакуировали почти сто человек с подтопленных территорий
Почти сто жителей южных районов Башкирии эвакуировали с территорий, подтопленных после обильных осадков, сообщило управление МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T19:10
2024-07-28T20:00
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
учалинский район
мелеузовский район
салаватский район
прорыв дамбы в челябинской области
челябинская область
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УФА, 28 июл — РИА Новости. Почти сто жителей южных районов Башкирии эвакуировали с территорий, подтопленных после обильных осадков, сообщило управление МЧС по региону в Telegram-канале."На контроле &lt;...&gt; находятся 23 ситуации, связанные с подтоплением придомовых территорий, размытием дорожного полотна и мостов в семи муниципальных образованиях. За сутки прибавилось пять ситуаций в Белорецком, Мелеузовском и Салаватском районах. Всего подтоплено 15 домов, 59 придомовых территорий. Эвакуировано 96 человек, из них 29 детей. Пострадавших нет", — говорится в заявлении.По данным ведомства, в Мелеузовском районе произошел перелив через дорогу, ведущую к двум детским лагерям "Зеленые дубки" и "Горное эхо". Эвакуация не потребовалась, воспитанники обеспечены всем необходимым. При необходимости есть объездная дорога. На месте дежурят спасатели.В свою очередь, глава Учалинского района Руслан Гилязетдинов сообщил, что движение в четыре населенных пункта оказалось прервано:Как отметил Гилязетдинов, несмотря на то что дождь прекратился, к вечеру вода пошла с гор и уровень рек значительно вырос."Муниципальная оперативная группа совместно с главами поселений, представителями МЧС выполняет объезд населенных пунктов. Главы поселений составляют перечень необходимых продуктов и лекарств для подвоза. Изучаем технические решения для восстановления сообщения с населенными пунктами", — добавил он.Накануне глава Учалинского района заявил, что в муниципалитете за третью декаду месяца выпало 113,9 миллиметра осадков при норме 32 миллиметра. В итоге около пятидесяти малых рек превратились в бурные потоки. Это привело к подтоплению территорий населенных пунктов, расположенных в низинах, вблизи рек и озер.В республиканском госкомитете по ЧС рассказали, что к ликвидации последствий дождевого паводка подключились коллеги из Челябинской области. Ночью они укрепили плотины и устранили перелив дамбы на озере Драга. Еще на одной дамбе в селе Старобалбуково башкирские спасатели устроили дополнительный паводковый водосброс.
https://ria.ru/20240728/bashkirija-1962465332.html
https://ria.ru/20240728/chelyabinsk-1962515923.html
https://ria.ru/20240727/damba-1962368869.html
россия
учалинский район
мелеузовский район
салаватский район
челябинская область
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), учалинский район, мелеузовский район, салаватский район, прорыв дамбы в челябинской области, челябинская область
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Учалинский район, Мелеузовский район, Салаватский район, Прорыв дамбы в Челябинской области, Челябинская область
В Башкирии эвакуировали почти сто человек с подтопленных территорий

МЧС: 96 жителей южных районов Башкирии эвакуировали с подтопленных территорий

© МЧС Башкортостан/TelegramОбстановка в Башкирии после обильных осадков
Обстановка в Башкирии после обильных осадков - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© МЧС Башкортостан/Telegram
Обстановка в Башкирии после обильных осадков
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УФА, 28 июл — РИА Новости. Почти сто жителей южных районов Башкирии эвакуировали с территорий, подтопленных после обильных осадков, сообщило управление МЧС по региону в Telegram-канале.
"На контроле <...> находятся 23 ситуации, связанные с подтоплением придомовых территорий, размытием дорожного полотна и мостов в семи муниципальных образованиях. За сутки прибавилось пять ситуаций в Белорецком, Мелеузовском и Салаватском районах. Всего подтоплено 15 домов, 59 придомовых территорий. Эвакуировано 96 человек, из них 29 детей. Пострадавших нет", — говорится в заявлении.
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По данным ведомства, в Мелеузовском районе произошел перелив через дорогу, ведущую к двум детским лагерям "Зеленые дубки" и "Горное эхо". Эвакуация не потребовалась, воспитанники обеспечены всем необходимым. При необходимости есть объездная дорога. На месте дежурят спасатели.
В свою очередь, глава Учалинского района Руслан Гилязетдинов сообщил, что движение в четыре населенных пункта оказалось прервано:
  • в деревне Азнашево организовали канатную переправу, есть и объездная дорога, но из-за подтопления по ней могут пока проехать только грузовые машины повышенной проходимости;
  • в Шарипово и Кажаево можно попасть в объезд, но на вездеходах;
  • в Мулдашево наладили лодочную переправу, населенный пункт не имеет дорожного сообщения.
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Как отметил Гилязетдинов, несмотря на то что дождь прекратился, к вечеру вода пошла с гор и уровень рек значительно вырос.
"Муниципальная оперативная группа совместно с главами поселений, представителями МЧС выполняет объезд населенных пунктов. Главы поселений составляют перечень необходимых продуктов и лекарств для подвоза. Изучаем технические решения для восстановления сообщения с населенными пунктами", — добавил он.
Накануне глава Учалинского района заявил, что в муниципалитете за третью декаду месяца выпало 113,9 миллиметра осадков при норме 32 миллиметра. В итоге около пятидесяти малых рек превратились в бурные потоки. Это привело к подтоплению территорий населенных пунктов, расположенных в низинах, вблизи рек и озер.
В республиканском госкомитете по ЧС рассказали, что к ликвидации последствий дождевого паводка подключились коллеги из Челябинской области. Ночью они укрепили плотины и устранили перелив дамбы на озере Драга. Еще на одной дамбе в селе Старобалбуково башкирские спасатели устроили дополнительный паводковый водосброс.
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ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Учалинский районМелеузовский районСалаватский районПрорыв дамбы в Челябинской областиЧелябинская область
 
 
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