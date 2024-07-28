В Башкирии село отрезало от "большой земли" из-за паводка
Башкирское село Мулдашево оказалось отрезанным от большой земли из-за паводка
© Фото : Кирилл Первов/TelegramБашкирское село Мулдашево, отрезанное от "большой земли" после обильных осадков. 28 июля 2024
Башкирское село Мулдашево, отрезанное от "большой земли" после обильных осадков. 28 июля 2024
УФА, 28 июл — РИА Новости. Башкирское село Мулдашево, граничащее с Челябинской областью, после обильных дождей оказалось отрезанным от "большой земли", сообщил республиканский госкомитет по ЧС в Telegram-канале.
"Размытые дороги и перелив воды через плотину изолировали местных жителей", — говорится в релизе.
На месте происшествия дежурят спасатели, они уже помогли пяти местным жителям.
"Сегодня утром эвакуировали семью из четырех человек, в которой ребенку 2015 года рождения потребовалась помощь медиков в связи с хронической болезнью. Спасатели вовремя переправили мальчика на противоположный берег, где его ждали медики, которые оказали необходимую помощь, госпитализация не потребовалась", — добавили в ведомстве.
По данным открытых источников, в селе Мулдашево проживают порядка 80 человек.
В госкомитете рассказали также, что к ликвидации последствий дождевого паводка подключились коллеги из Челябинской области. Ночью они укрепили плотины и устранили перелив дамбы на озере Драга (на границе Башкирии и Челябинской области). Еще на одной дамбе в селе Старобалбуково башкирские спасатели устроили дополнительный паводковый водосброс.
В башкирском главке МЧС сообщили, что направили в Учалинский район аэромобильный отряд из 11 человек и двух единиц техники повышенной проходимости.
Всего ведомство взяло под контроль 18 ситуаций, связанных с подтоплением придомовых территорий и размытием дорожного полотна в Абзелиловском, Баймакском, Бурзянском, Белорецком, Учалинском, Салаватском и Мелеузовском районах. Угрозы затопления нет.