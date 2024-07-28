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В Башкирии село отрезало от "большой земли" из-за паводка - РИА Новости, 28.07.2024
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08:19 28.07.2024 (обновлено: 11:14 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/bashkirija-1962465332.html
В Башкирии село отрезало от "большой земли" из-за паводка
В Башкирии село отрезало от "большой земли" из-за паводка - РИА Новости, 28.07.2024
В Башкирии село отрезало от "большой земли" из-за паводка
Башкирское село Мулдашево, граничащее с Челябинской областью, после обильных дождей оказалось отрезанным от "большой земли", сообщил республиканский госкомитет... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T08:19
2024-07-28T11:14
происшествия
челябинская область
учалинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 28 июл — РИА Новости. Башкирское село Мулдашево, граничащее с Челябинской областью, после обильных дождей оказалось отрезанным от "большой земли", сообщил республиканский госкомитет по ЧС в Telegram-канале. "Размытые дороги и перелив воды через плотину изолировали местных жителей", — говорится в релизе. На месте происшествия дежурят спасатели, они уже помогли пяти местным жителям. "Сегодня утром эвакуировали семью из четырех человек, в которой ребенку 2015 года рождения потребовалась помощь медиков в связи с хронической болезнью. Спасатели вовремя переправили мальчика на противоположный берег, где его ждали медики, которые оказали необходимую помощь, госпитализация не потребовалась", — добавили в ведомстве. В госкомитете рассказали также, что к ликвидации последствий дождевого паводка подключились коллеги из Челябинской области. Ночью они укрепили плотины и устранили перелив дамбы на озере Драга (на границе Башкирии и Челябинской области). Еще на одной дамбе в селе Старобалбуково башкирские спасатели устроили дополнительный паводковый водосброс. В башкирском главке МЧС сообщили, что направили в Учалинский район аэромобильный отряд из 11 человек и двух единиц техники повышенной проходимости. Всего ведомство взяло под контроль 18 ситуаций, связанных с подтоплением придомовых территорий и размытием дорожного полотна в Абзелиловском, Баймакском, Бурзянском, Белорецком, Учалинском, Салаватском и Мелеузовском районах. Угрозы затопления нет.
https://ria.ru/20240727/damba-1962368869.html
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челябинская область
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происшествия, челябинская область, учалинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Челябинская область, Учалинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Башкирии село отрезало от "большой земли" из-за паводка

Башкирское село Мулдашево оказалось отрезанным от большой земли из-за паводка

© Фото : Кирилл Первов/TelegramБашкирское село Мулдашево, отрезанное от "большой земли" после обильных осадков. 28 июля 2024
Башкирское село Мулдашево, отрезанное от большой земли после обильных осадков. 28 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© Фото : Кирилл Первов/Telegram
Башкирское село Мулдашево, отрезанное от "большой земли" после обильных осадков. 28 июля 2024
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УФА, 28 июл — РИА Новости. Башкирское село Мулдашево, граничащее с Челябинской областью, после обильных дождей оказалось отрезанным от "большой земли", сообщил республиканский госкомитет по ЧС в Telegram-канале.
"Размытые дороги и перелив воды через плотину изолировали местных жителей", — говорится в релизе.
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Житель поселка Киолим рассказал, как спасал соседей при прорыве дамбы
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На месте происшествия дежурят спасатели, они уже помогли пяти местным жителям.
"Сегодня утром эвакуировали семью из четырех человек, в которой ребенку 2015 года рождения потребовалась помощь медиков в связи с хронической болезнью. Спасатели вовремя переправили мальчика на противоположный берег, где его ждали медики, которые оказали необходимую помощь, госпитализация не потребовалась", — добавили в ведомстве.

По данным открытых источников, в селе Мулдашево проживают порядка 80 человек.

В госкомитете рассказали также, что к ликвидации последствий дождевого паводка подключились коллеги из Челябинской области. Ночью они укрепили плотины и устранили перелив дамбы на озере Драга (на границе Башкирии и Челябинской области). Еще на одной дамбе в селе Старобалбуково башкирские спасатели устроили дополнительный паводковый водосброс.
В башкирском главке МЧС сообщили, что направили в Учалинский район аэромобильный отряд из 11 человек и двух единиц техники повышенной проходимости.
Всего ведомство взяло под контроль 18 ситуаций, связанных с подтоплением придомовых территорий и размытием дорожного полотна в Абзелиловском, Баймакском, Бурзянском, Белорецком, Учалинском, Салаватском и Мелеузовском районах. Угрозы затопления нет.
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ПроисшествияЧелябинская областьУчалинский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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