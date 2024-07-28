https://ria.ru/20240728/bashkirija-1962465332.html

В Башкирии село отрезало от "большой земли" из-за паводка

В Башкирии село отрезало от "большой земли" из-за паводка - РИА Новости, 28.07.2024

В Башкирии село отрезало от "большой земли" из-за паводка

Башкирское село Мулдашево, граничащее с Челябинской областью, после обильных дождей оказалось отрезанным от "большой земли", сообщил республиканский госкомитет... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T08:19

2024-07-28T08:19

2024-07-28T11:14

происшествия

челябинская область

учалинский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962472863_70:0:1092:575_1920x0_80_0_0_7c14f14aaaaf7c1ef2df1c7a0d9d8d53.jpg

УФА, 28 июл — РИА Новости. Башкирское село Мулдашево, граничащее с Челябинской областью, после обильных дождей оказалось отрезанным от "большой земли", сообщил республиканский госкомитет по ЧС в Telegram-канале. "Размытые дороги и перелив воды через плотину изолировали местных жителей", — говорится в релизе. На месте происшествия дежурят спасатели, они уже помогли пяти местным жителям. "Сегодня утром эвакуировали семью из четырех человек, в которой ребенку 2015 года рождения потребовалась помощь медиков в связи с хронической болезнью. Спасатели вовремя переправили мальчика на противоположный берег, где его ждали медики, которые оказали необходимую помощь, госпитализация не потребовалась", — добавили в ведомстве. В госкомитете рассказали также, что к ликвидации последствий дождевого паводка подключились коллеги из Челябинской области. Ночью они укрепили плотины и устранили перелив дамбы на озере Драга (на границе Башкирии и Челябинской области). Еще на одной дамбе в селе Старобалбуково башкирские спасатели устроили дополнительный паводковый водосброс. В башкирском главке МЧС сообщили, что направили в Учалинский район аэромобильный отряд из 11 человек и двух единиц техники повышенной проходимости. Всего ведомство взяло под контроль 18 ситуаций, связанных с подтоплением придомовых территорий и размытием дорожного полотна в Абзелиловском, Баймакском, Бурзянском, Белорецком, Учалинском, Салаватском и Мелеузовском районах. Угрозы затопления нет.

https://ria.ru/20240727/damba-1962368869.html

https://ria.ru/20240727/potok-1962403547.html

челябинская область

учалинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, челябинская область, учалинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)