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"Хезболла" заявила об ударе по позиции израильской армии на границе
"Хезболла" заявила об ударе по позиции израильской армии на границе - РИА Новости, 28.07.2024
"Хезболла" заявила об ударе по позиции израильской армии на границе
Ливанское движение "Хезболлах" атаковало позиции израильской армии в пограничных населенных пунктах Манара и Штула, сообщается в воскресенье в заявлениях... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T18:17
2024-07-28T18:17
2024-07-28T18:17
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕЙРУТ, 28 июл — РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" атаковало позиции израильской армии в пограничных населенных пунктах Манара и Штула, сообщается в воскресенье в заявлениях движения, распространенных для СМИ. "Бойцы исламского сопротивления 28.07.2024 нанесли удары по позициям сил враждебного Израиля в поселении Штула и его окрестностях",- написано в заявлении. По данным пресс-службы шиитского движения, все цели были точно поражены. Ранее в воскресенье в движении также заявили, что были атакованы позиции и места скопления израильских военных в поселении Манара. "Цели были поражены прямыми ударами и сгорели вместе с теми, кто в них находился",- отмечается в пресс-отчете. Движение "Хезболлах" 8 октября прошлого года заявило об активизации военных операций против израильской армии в пограничной зоне в поддержку палестинских военизированных формирований в секторе Газа, после того, как Израиль начал масштабную военную операцию в палестинском анклаве. В ответ на атаки "Хезболлах", израильская артиллерия и авиация ежедневно наносит удары по поселениям и деревням в южном Ливане. Под удар в том числе попадает гражданская инфраструктуры и мирные жители.
https://ria.ru/20240727/israel-1962441599.html
https://ria.ru/20240728/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Хезболла" заявила об ударе по позиции израильской армии на границе
"Хезболла" атаковала позиции ЦАХАЛ в населенных пунктах Манара и Штула