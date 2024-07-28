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МИД Франции решительно осудил атаку на Голанские высоты - РИА Новости, 28.07.2024
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14:40 28.07.2024 (обновлено: 14:43 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/ataka-1962518597.html
МИД Франции решительно осудил атаку на Голанские высоты
МИД Франции решительно осудил атаку на Голанские высоты - РИА Новости, 28.07.2024
МИД Франции решительно осудил атаку на Голанские высоты
МИД Франции осудил атаку на Голанские высоты и напомнил гражданам о рекомендации отложить поездки в Ливан, Израиль и Палестину. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T14:40
2024-07-28T14:43
в мире
израиль
голанские высоты
ливан
хезболла
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ПАРИЖ, 28 июл - РИА Новости. МИД Франции осудил атаку на Голанские высоты и напомнил гражданам о рекомендации отложить поездки в Ливан, Израиль и Палестину. "Франция самым решительным образом осуждает нападение на город Мадждаль-Шамс на оккупированных сирийских Голанах, что повлекло за собой особенно тяжелые жертвы", - сообщил МИД республики в коммюнике. Париж выразил соболезнования родственникам погибших, в том числе многих несовершеннолетних, и солидарность с пострадавшими. "Франция призывает сделать все возможное, чтобы избежать новой военной эскалации, и продолжит работать со сторонами в этом направлении. Франция напоминает, что по-прежнему крайне важно, чтобы французские граждане не ездили в Ливан, Израиль или на Палестинские территории", - следует из текста. В субботу пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA) сообщила, что при ударе по Голанским высотам погибли 10 человек. Позднее газета Times of Israel со ссылкой на официального представителя армии Израиля Даниэля Хагари сообщила, что число погибших выросло до 12. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" при этом заявило РИА Новости, что отрицает причастность к обстрелу населенного пункта Мадждаль-Шамс на оккупированных Израилем Голанских высотах. Несмотря на это, израильские официальные лица стали заявлять о близости войны с "Хезболлах" и Ливаном. Портал Axios, в свою очередь, писал, что "Хезболлах" сообщило ООН, что инцидент в городе Мадждаль-Шамс на оккупированных Голанских высотах связан с падением на его территорию израильской ракеты-перехватчика. До 1967 года Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра, населенной в основном друзами, особой этноконфессиональной группой арабов. В ходе Шестидневной войны 1967 года, а также четвертой арабо-израильской войны 1973 года две трети этой стратегической территории были захвачены Израилем. В 1981 году еврейское государство в одностороннем порядке провозгласило суверенитет над регионом, однако Совет Безопасности ООН не признал данное решение.
https://ria.ru/20240727/israel-1962441599.html
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в мире, израиль, голанские высоты, ливан, хезболла, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Голанские высоты, Ливан, Хезболла, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
МИД Франции решительно осудил атаку на Голанские высоты

МИД Франции призвал граждан отложить поездки в Ливан, Израиль и Палестину

© AP Photo / Gil EliyahuПолицейские и пожарные работают на месте обстрела в Мадждаль-Шамсе на Голанских высотах
Полицейские и пожарные работают на месте обстрела в Мадждаль-Шамсе на Голанских высотах - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© AP Photo / Gil Eliyahu
Полицейские и пожарные работают на месте обстрела в Мадждаль-Шамсе на Голанских высотах
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 28 июл - РИА Новости. МИД Франции осудил атаку на Голанские высоты и напомнил гражданам о рекомендации отложить поездки в Ливан, Израиль и Палестину.
"Франция самым решительным образом осуждает нападение на город Мадждаль-Шамс на оккупированных сирийских Голанах, что повлекло за собой особенно тяжелые жертвы", - сообщил МИД республики в коммюнике.
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Париж выразил соболезнования родственникам погибших, в том числе многих несовершеннолетних, и солидарность с пострадавшими.
"Франция призывает сделать все возможное, чтобы избежать новой военной эскалации, и продолжит работать со сторонами в этом направлении. Франция напоминает, что по-прежнему крайне важно, чтобы французские граждане не ездили в Ливан, Израиль или на Палестинские территории", - следует из текста.
В субботу пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA) сообщила, что при ударе по Голанским высотам погибли 10 человек. Позднее газета Times of Israel со ссылкой на официального представителя армии Израиля Даниэля Хагари сообщила, что число погибших выросло до 12. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" при этом заявило РИА Новости, что отрицает причастность к обстрелу населенного пункта Мадждаль-Шамс на оккупированных Израилем Голанских высотах. Несмотря на это, израильские официальные лица стали заявлять о близости войны с "Хезболлах" и Ливаном.
Портал Axios, в свою очередь, писал, что "Хезболлах" сообщило ООН, что инцидент в городе Мадждаль-Шамс на оккупированных Голанских высотах связан с падением на его территорию израильской ракеты-перехватчика.
До 1967 года Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра, населенной в основном друзами, особой этноконфессиональной группой арабов. В ходе Шестидневной войны 1967 года, а также четвертой арабо-израильской войны 1973 года две трети этой стратегической территории были захвачены Израилем. В 1981 году еврейское государство в одностороннем порядке провозгласило суверенитет над регионом, однако Совет Безопасности ООН не признал данное решение.
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Вчера, 04:33
 
В миреИзраильГоланские высотыЛиванХезболлаООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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