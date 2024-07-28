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Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Курском районе - РИА Новости, 28.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:02 28.07.2024 (обновлено: 10:27 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/ataka-1962464463.html
Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Курском районе
Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Курском районе - РИА Новости, 28.07.2024
Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Курском районе
Украинские беспилотники ночью атаковали нефтебазу в Курской области, там начался пожар, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов в... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T08:02
2024-07-28T10:27
специальная военная операция на украине
курский район
происшествия
алексей смирнов (политик)
курская область
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Украинские беспилотники ночью атаковали нефтебазу в Курской области, там начался пожар, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале."Загорелись три резервуара с топливом. Никто из жителей и работников промышленного объекта не пострадал", — написал он.По информации врио губернатора, в тушении участвуют 82 спасателя и 32 единицы спецтехники. Пока им удалось ликвидировать пожар на одном резервуаре. Тушение продолжается, добавил Смирнов.Он сообщил также, что еще один украинский коптер сбросил взрывное устройство на жилой дом в городе Суджа. Там пострадала женщина, ее доставили в больницу.Как заявили в Минобороны, за ночь системы ПВО сбили над территорией России семь украинских дронов: два над Курской областью и пять над Белгородской.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО. В Курской, Брянской, Белгородской областях и Крыму действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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курский район, происшествия, алексей смирнов (политик) , курская область
Специальная военная операция на Украине, Курский район, Происшествия, Алексей Смирнов (политик) , Курская область
Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Курском районе

Смирнов: украинские беспилотники ночью атаковали нефтебазу в Курском районе

© Фото : Алексей Смирнов/TelegramМесто атаки украинского беспилотника на нефтебазу в Курской области
Место атаки украинского беспилотника на нефтебазу в Курской области - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© Фото : Алексей Смирнов/Telegram
Место атаки украинского беспилотника на нефтебазу в Курской области
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Украинские беспилотники ночью атаковали нефтебазу в Курской области, там начался пожар, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.
«
"Загорелись три резервуара с топливом. Никто из жителей и работников промышленного объекта не пострадал", — написал он.
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По информации врио губернатора, в тушении участвуют 82 спасателя и 32 единицы спецтехники. Пока им удалось ликвидировать пожар на одном резервуаре.
Тушение продолжается, добавил Смирнов.
Он сообщил также, что еще один украинский коптер сбросил взрывное устройство на жилой дом в городе Суджа. Там пострадала женщина, ее доставили в больницу.
Как заявили в Минобороны, за ночь системы ПВО сбили над территорией России семь украинских дронов: два над Курской областью и пять над Белгородской.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО. В Курской, Брянской, Белгородской областях и Крыму действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеКурский районПроисшествияАлексей Смирнов (политик)Курская область
 
 
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