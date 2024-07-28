https://ria.ru/20240728/ataka-1962464463.html

Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Курском районе

Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Курском районе - РИА Новости, 28.07.2024

Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Курском районе

Украинские беспилотники ночью атаковали нефтебазу в Курской области, там начался пожар, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов в... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T08:02

2024-07-28T08:02

2024-07-28T10:27

специальная военная операция на украине

курский район

происшествия

алексей смирнов (политик)

курская область

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Украинские беспилотники ночью атаковали нефтебазу в Курской области, там начался пожар, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале."Загорелись три резервуара с топливом. Никто из жителей и работников промышленного объекта не пострадал", — написал он.По информации врио губернатора, в тушении участвуют 82 спасателя и 32 единицы спецтехники. Пока им удалось ликвидировать пожар на одном резервуаре. Тушение продолжается, добавил Смирнов.Он сообщил также, что еще один украинский коптер сбросил взрывное устройство на жилой дом в городе Суджа. Там пострадала женщина, ее доставили в больницу.Как заявили в Минобороны, за ночь системы ПВО сбили над территорией России семь украинских дронов: два над Курской областью и пять над Белгородской.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО. В Курской, Брянской, Белгородской областях и Крыму действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20240319/neft-1934148429.html

курский район

курская область

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курский район, происшествия, алексей смирнов (политик) , курская область