https://ria.ru/20240728/artilleriya-1962457310.html

Артиллерия помогла российским военным продвинуться в Харьковской области

Артиллерия помогла российским военным продвинуться в Харьковской области - РИА Новости, 28.07.2024

Артиллерия помогла российским военным продвинуться в Харьковской области

Артиллерийские расчеты гаубиц Д-30 группировки войск "Север" нанесли удар по укреплениям с пехотой противника, благодаря этому бойцы ВС России продвинулись... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T05:04

2024-07-28T05:04

2024-07-28T07:59

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 июл — РИА Новости. Артиллерийские расчеты гаубиц Д-30 группировки войск "Север" нанесли удар по укреплениям с пехотой противника, благодаря этому бойцы ВС России продвинулись вперед в Харьковской области, сообщили журналистам в Минобороны. "Военнослужащие выполнили ряд задач по уничтожению отдельных целей противника, провели сосредоточенный и неподвижный заградительный огонь. Этим самым артиллеристы помогли продвинуться нашей пехоте и занять более выгодные рубежи в зоне проведения специальной военной операции", — рассказали в оборонном ведомстве. Уточняется, что расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 ведут стрельбу на дальность 15 километров осколочно-фугасными боеприпасами, уничтожая противника ещё на подступах к своим позициям. "Военнослужащим приходится ежедневно работать в различных условиях, но подготовленные расчеты тратят всего несколько минут после получения цели до произведения выстрела", — добавили в министерстве.Накануне Минобороны сообщило, что подразделения российской группировки войск "Север" за сутки отбили две контратаки бригад ВСУ, противник потерял до 165 военных.

https://ria.ru/20240727/vsu-1962442470.html

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россия, харьковская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность