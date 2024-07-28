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Артиллерия помогла российским военным продвинуться в Харьковской области - РИА Новости, 28.07.2024
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05:04 28.07.2024 (обновлено: 07:59 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/artilleriya-1962457310.html
Артиллерия помогла российским военным продвинуться в Харьковской области
Артиллерия помогла российским военным продвинуться в Харьковской области - РИА Новости, 28.07.2024
Артиллерия помогла российским военным продвинуться в Харьковской области
Артиллерийские расчеты гаубиц Д-30 группировки войск "Север" нанесли удар по укреплениям с пехотой противника, благодаря этому бойцы ВС России продвинулись... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T05:04
2024-07-28T07:59
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 июл — РИА Новости. Артиллерийские расчеты гаубиц Д-30 группировки войск "Север" нанесли удар по укреплениям с пехотой противника, благодаря этому бойцы ВС России продвинулись вперед в Харьковской области, сообщили журналистам в Минобороны. "Военнослужащие выполнили ряд задач по уничтожению отдельных целей противника, провели сосредоточенный и неподвижный заградительный огонь. Этим самым артиллеристы помогли продвинуться нашей пехоте и занять более выгодные рубежи в зоне проведения специальной военной операции", — рассказали в оборонном ведомстве. Уточняется, что расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 ведут стрельбу на дальность 15 километров осколочно-фугасными боеприпасами, уничтожая противника ещё на подступах к своим позициям. "Военнослужащим приходится ежедневно работать в различных условиях, но подготовленные расчеты тратят всего несколько минут после получения цели до произведения выстрела", — добавили в министерстве.Накануне Минобороны сообщило, что подразделения российской группировки войск "Север" за сутки отбили две контратаки бригад ВСУ, противник потерял до 165 военных.
https://ria.ru/20240727/vsu-1962442470.html
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россия, харьковская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Артиллерия помогла российским военным продвинуться в Харьковской области

Минобороны: расчеты гаубиц Д-30 нанесли удар по укреплениям ВСУ под Харьковом

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 в зоне проведения СВО
Боевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 июл — РИА Новости. Артиллерийские расчеты гаубиц Д-30 группировки войск "Север" нанесли удар по укреплениям с пехотой противника, благодаря этому бойцы ВС России продвинулись вперед в Харьковской области, сообщили журналистам в Минобороны.
"Военнослужащие выполнили ряд задач по уничтожению отдельных целей противника, провели сосредоточенный и неподвижный заградительный огонь. Этим самым артиллеристы помогли продвинуться нашей пехоте и занять более выгодные рубежи в зоне проведения специальной военной операции", — рассказали в оборонном ведомстве.
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Уточняется, что расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 ведут стрельбу на дальность 15 километров осколочно-фугасными боеприпасами, уничтожая противника ещё на подступах к своим позициям.
"Военнослужащим приходится ежедневно работать в различных условиях, но подготовленные расчеты тратят всего несколько минут после получения цели до произведения выстрела", — добавили в министерстве.
Накануне Минобороны сообщило, что подразделения российской группировки войск "Север" за сутки отбили две контратаки бригад ВСУ, противник потерял до 165 военных.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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