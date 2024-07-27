https://ria.ru/20240727/zhiteli-1962360119.html

Жители затопленного в Челябинской области поселка возвращаются в свои дома

Жители затопленного в Челябинской области поселка возвращаются в свои дома - РИА Новости, 27.07.2024

Жители затопленного в Челябинской области поселка возвращаются в свои дома

Жители подтопленного после прорыва дамбы поселка Киолим в Челябинской области начали возвращаться в свои дома, сообщил журналистам глава региона Алексей... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T12:32

2024-07-27T12:32

2024-07-27T19:22

происшествия

челябинская область

карабаш

прорыв дамбы в челябинской области

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Жители подтопленного после прорыва дамбы поселка Киолим в Челябинской области начали возвращаться в свои дома, сообщил журналистам глава региона Алексей Текслер. "Вчера размыло дамбу Киолимского водохранилища. Вода как раз прошла через Киолим, 35 человек были эвакуированы в Карабаш, в пункт временного размещения. Кто-то поехал к родным. Питание, вода - все обеспечено. Сейчас работаю непосредственно на месте. Повстречался и с жителями, они тоже возвращаются, осматривают свои жилища", - сказал губернатор. По его словам, специалисты министерства социальных отношений Челябинской области общаются с семьями, чьи дома пострадали от стихии, далее комиссия будет оценивать ущерб. В пятницу на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу из-за обильных осадков, в Карабашском округе объявлен режим ЧС. Был затоплен один поселок Киолим, уровень воды держался на высоте одного метра. Под угрозой подтопления находились еще три поселка - Мухаметово, Байдашево, Карасево, в них была проведена превентивная эвакуация. В субботу вода вернулась в русло реки, Киолим полностью освободился от воды. Тем временем, из-за подтопления садовых участков началась эвакуация в СНТ в Сосновском районе.

https://ria.ru/20240727/podtopleniya-1962358750.html

https://ria.ru/20240727/bashkirija-1962359630.html

челябинская область

карабаш

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происшествия, челябинская область, карабаш, прорыв дамбы в челябинской области