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Житель Челябинской области рассказал об эвакуации после прорыва дамбы - РИА Новости, 27.07.2024
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09:31 27.07.2024 (обновлено: 11:41 27.07.2024)
https://ria.ru/20240727/zhitel-1962337032.html
Житель Челябинской области рассказал об эвакуации после прорыва дамбы
Житель Челябинской области рассказал об эвакуации после прорыва дамбы - РИА Новости, 27.07.2024
Житель Челябинской области рассказал об эвакуации после прорыва дамбы
Житель поселка Киалим в Карабашском городском округе Челябинской области Уразай Вахитов рассказал РИА Новости, как начиналась эвакуация из поселка после прорыва РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T09:31
2024-07-27T11:41
происшествия
челябинская область
карабашмедь
прорыв дамбы в челябинской области
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КАРАБАШ, 27 июл – РИА Новости. Житель поселка Киалим в Карабашском городском округе Челябинской области Уразай Вахитов рассказал РИА Новости, как начиналась эвакуация из поселка после прорыва дамбы на Киалимском водохранилище. "В окошко смотрю: бревна поплыли, прицеп поплыл. Братишка приходит ко мне и говорит: "Давай собирайся – эвакуация". Дом, думал, потерял", – сказал агентству Вахитов. Он уточнил, что при эвакуации взял минимум вещей, забыл даже паспорт. В самой квартире воды было уже по щиколотку, сейчас переживает, цел ли дом. Переживает также и за посаженную картошку, что "для него второй хлеб". Сейчас мужчина проживает в санатории "Карабашмеди", где был развернут пункт временного размещения. Всего, по данным региональных властей, в этом ПВР находятся 8 человек. "Я не слышал об этом. Дожди были, но я даже не предполагал. Слышал, что жители рассказывали, что через дамбу она (вода) выходила", – ответил мужчина на вопрос, были разговоры в поселке, что якобы накануне дамба работала на пределе. В пятницу на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу из-за обильных осадков, по ходу движения воды находились четыре населенных пункта. Был затоплен один поселок Киалим, принято решение о превентивной эвакуации еще трех населенных пунктов, которые расположены ниже по течению реки. В Карабашском округе Челябинской области объявлен режим ЧС. Утром в субботу стало известно, что вода вернулась в русло реки в челябинском Киалиме, населенный пункт полностью освобожден от воды после прорыва дамбы. Всего эвакуированы 163 человека, из которых 21 ребенок. Пострадавших нет. Спасатели с утра приступили к аварийно-восстановительным работам.
https://ria.ru/20240409/evakuatsiya-1938955058.html
https://ria.ru/20240726/damba-1962294480.html
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Житель поселка Киолим об эвакуации после прорыва дамбы
Житель челябинского поселка Киолим рассказал РИА Новости, как шла эвакуация после прорыва дамбы.
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происшествия, челябинская область, карабашмедь, прорыв дамбы в челябинской области
Происшествия, Челябинская область, Карабашмедь, Прорыв дамбы в Челябинской области
Житель Челябинской области рассказал об эвакуации после прорыва дамбы

Житель поселка Киолим рассказал об эвакуации из поселка после прорыва дамбы

Читать ria.ru в
КАРАБАШ, 27 июл – РИА Новости. Житель поселка Киалим в Карабашском городском округе Челябинской области Уразай Вахитов рассказал РИА Новости, как начиналась эвакуация из поселка после прорыва дамбы на Киалимском водохранилище.
© МЧС РФОбстановка в челябинском поселке Киолим
Обстановка в челябинском поселке Киолим - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© МЧС РФ
Обстановка в челябинском поселке Киолим
«
"В окошко смотрю: бревна поплыли, прицеп поплыл. Братишка приходит ко мне и говорит: "Давай собирайся – эвакуация". Дом, думал, потерял", – сказал агентству Вахитов.
Глава города Ишим Федор Шишкин осматривает береговую линию. 9 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
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Он уточнил, что при эвакуации взял минимум вещей, забыл даже паспорт. В самой квартире воды было уже по щиколотку, сейчас переживает, цел ли дом. Переживает также и за посаженную картошку, что "для него второй хлеб".
Сейчас мужчина проживает в санатории "Карабашмеди", где был развернут пункт временного размещения. Всего, по данным региональных властей, в этом ПВР находятся 8 человек.
«
"Я не слышал об этом. Дожди были, но я даже не предполагал. Слышал, что жители рассказывали, что через дамбу она (вода) выходила", – ответил мужчина на вопрос, были разговоры в поселке, что якобы накануне дамба работала на пределе.
В пятницу на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу из-за обильных осадков, по ходу движения воды находились четыре населенных пункта. Был затоплен один поселок Киалим, принято решение о превентивной эвакуации еще трех населенных пунктов, которые расположены ниже по течению реки. В Карабашском округе Челябинской области объявлен режим ЧС.
Утром в субботу стало известно, что вода вернулась в русло реки в челябинском Киалиме, населенный пункт полностью освобожден от воды после прорыва дамбы. Всего эвакуированы 163 человека, из которых 21 ребенок. Пострадавших нет. Спасатели с утра приступили к аварийно-восстановительным работам.
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ПроисшествияЧелябинская областьКарабашмедьПрорыв дамбы в Челябинской области
 
 
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