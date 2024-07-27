https://ria.ru/20240727/zhitel-1962337032.html

Житель Челябинской области рассказал об эвакуации после прорыва дамбы

Житель Челябинской области рассказал об эвакуации после прорыва дамбы - РИА Новости, 27.07.2024

Житель Челябинской области рассказал об эвакуации после прорыва дамбы

Житель поселка Киалим в Карабашском городском округе Челябинской области Уразай Вахитов рассказал РИА Новости, как начиналась эвакуация из поселка после прорыва РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T09:31

2024-07-27T09:31

2024-07-27T11:41

происшествия

челябинская область

карабашмедь

прорыв дамбы в челябинской области

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КАРАБАШ, 27 июл – РИА Новости. Житель поселка Киалим в Карабашском городском округе Челябинской области Уразай Вахитов рассказал РИА Новости, как начиналась эвакуация из поселка после прорыва дамбы на Киалимском водохранилище. "В окошко смотрю: бревна поплыли, прицеп поплыл. Братишка приходит ко мне и говорит: "Давай собирайся – эвакуация". Дом, думал, потерял", – сказал агентству Вахитов. Он уточнил, что при эвакуации взял минимум вещей, забыл даже паспорт. В самой квартире воды было уже по щиколотку, сейчас переживает, цел ли дом. Переживает также и за посаженную картошку, что "для него второй хлеб". Сейчас мужчина проживает в санатории "Карабашмеди", где был развернут пункт временного размещения. Всего, по данным региональных властей, в этом ПВР находятся 8 человек. "Я не слышал об этом. Дожди были, но я даже не предполагал. Слышал, что жители рассказывали, что через дамбу она (вода) выходила", – ответил мужчина на вопрос, были разговоры в поселке, что якобы накануне дамба работала на пределе. В пятницу на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу из-за обильных осадков, по ходу движения воды находились четыре населенных пункта. Был затоплен один поселок Киалим, принято решение о превентивной эвакуации еще трех населенных пунктов, которые расположены ниже по течению реки. В Карабашском округе Челябинской области объявлен режим ЧС. Утром в субботу стало известно, что вода вернулась в русло реки в челябинском Киалиме, населенный пункт полностью освобожден от воды после прорыва дамбы. Всего эвакуированы 163 человека, из которых 21 ребенок. Пострадавших нет. Спасатели с утра приступили к аварийно-восстановительным работам.

https://ria.ru/20240409/evakuatsiya-1938955058.html

https://ria.ru/20240726/damba-1962294480.html

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Житель поселка Киолим об эвакуации после прорыва дамбы Житель челябинского поселка Киолим рассказал РИА Новости, как шла эвакуация после прорыва дамбы. 2024-07-27T09:31 true PT1M09S

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происшествия, челябинская область, карабашмедь, прорыв дамбы в челябинской области