https://ria.ru/20240727/zelenskij-1962351121.html

В офисе Зеленского анонсировали передачу Украине новых систем ПВО Patriot

В офисе Зеленского анонсировали передачу Украине новых систем ПВО Patriot - РИА Новости, 27.07.2024

В офисе Зеленского анонсировали передачу Украине новых систем ПВО Patriot

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале анонсировал передачу Украине новых систем ПВО Patriot, утверждая, что их будет больше. РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T11:04

2024-07-27T11:04

2024-07-27T11:26

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале анонсировал передачу Украине новых систем ПВО Patriot, утверждая, что их будет больше. "Patriot буде больше", - написал Ермак.Ранее Зеленский заявил, что Украине необходим парк из 25 систем ПВО Patriot чтобы полностью закрыть небо страны, но не раскрыл, какого количества комплексов недостает Киеву. Ранее представитель Пентагона сообщил РИА Новости, что США в рамках последнего пакета военной помощи поставят Украине одну из своих старых батарей ПВО Patriot стоимостью порядка 100 миллионов долларов. Также в июле на полях саммита НАТО в Вашингтоне президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что Бухарест продолжает переговоры с партнерами по НАТО о передаче ракетных систем Patriot Украине, рассчитывая на компенсационные меры. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240725/forbes-1961943377.html

https://ria.ru/20240412/zelenskiy-1939489242.html

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украина, россия, сша, нато