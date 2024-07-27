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В офисе Зеленского анонсировали передачу Украине новых систем ПВО Patriot - РИА Новости, 27.07.2024
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11:04 27.07.2024 (обновлено: 11:26 27.07.2024)
https://ria.ru/20240727/zelenskij-1962351121.html
В офисе Зеленского анонсировали передачу Украине новых систем ПВО Patriot
В офисе Зеленского анонсировали передачу Украине новых систем ПВО Patriot - РИА Новости, 27.07.2024
В офисе Зеленского анонсировали передачу Украине новых систем ПВО Patriot
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале анонсировал передачу Украине новых систем ПВО Patriot, утверждая, что их будет больше. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T11:04
2024-07-27T11:26
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале анонсировал передачу Украине новых систем ПВО Patriot, утверждая, что их будет больше. "Patriot буде больше", - написал Ермак.Ранее Зеленский заявил, что Украине необходим парк из 25 систем ПВО Patriot чтобы полностью закрыть небо страны, но не раскрыл, какого количества комплексов недостает Киеву. Ранее представитель Пентагона сообщил РИА Новости, что США в рамках последнего пакета военной помощи поставят Украине одну из своих старых батарей ПВО Patriot стоимостью порядка 100 миллионов долларов. Также в июле на полях саммита НАТО в Вашингтоне президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что Бухарест продолжает переговоры с партнерами по НАТО о передаче ракетных систем Patriot Украине, рассчитывая на компенсационные меры. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240725/forbes-1961943377.html
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украина, россия, сша, нато
Украина, Россия, США, НАТО
В офисе Зеленского анонсировали передачу Украине новых систем ПВО Patriot

Глава офиса Зеленского Ермак: новых систем ПВО Patriot будет больше

© Фото : U.S. Army / Sgt. Alexandra SheaРакетные системы ПВО Patriot армии США во время учений Astral Knight
Ракетные системы ПВО Patriot армии США во время учений Astral Knight - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© Фото : U.S. Army / Sgt. Alexandra Shea
Ракетные системы ПВО Patriot армии США во время учений Astral Knight. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале анонсировал передачу Украине новых систем ПВО Patriot, утверждая, что их будет больше.
«
"Patriot буде больше", - написал Ермак.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
СМИ сообщили ВСУ плохие новости об их новом вооружении
25 июля, 13:58
Ранее Зеленский заявил, что Украине необходим парк из 25 систем ПВО Patriot чтобы полностью закрыть небо страны, но не раскрыл, какого количества комплексов недостает Киеву.
Ранее представитель Пентагона сообщил РИА Новости, что США в рамках последнего пакета военной помощи поставят Украине одну из своих старых батарей ПВО Patriot стоимостью порядка 100 миллионов долларов. Также в июле на полях саммита НАТО в Вашингтоне президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что Бухарест продолжает переговоры с партнерами по НАТО о передаче ракетных систем Patriot Украине, рассчитывая на компенсационные меры.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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