Рейтинг@Mail.ru
Захарова назвала открытие Олимпиады в Париже "масштабным провалом" - РИА Новости, 27.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:57 27.07.2024 (обновлено: 11:58 27.07.2024)
https://ria.ru/20240727/zakharova-1962356519.html
Захарова назвала открытие Олимпиады в Париже "масштабным провалом"
Захарова назвала открытие Олимпиады в Париже "масштабным провалом" - РИА Новости, 27.07.2024
Захарова назвала открытие Олимпиады в Париже "масштабным провалом"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала открытие Олимпиады в Париже "масштабным провалом", написала она в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T11:57
2024-07-27T11:58
олимпийские игры
мария захарова
париж
международный олимпийский комитет (мок)
летние олимпийские игры 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962293156_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f0962223fa9a29f746245224e8c9fcec.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала открытие Олимпиады в Париже "масштабным провалом", написала она в своем Telegram-канале.Церемония открытия Олимпиады состоялась на Сене в пятницу. Впервые в истории церемония открытия Олимпийских игр прошла за пределами стадиона. Официальный представитель МИД напомнила, что до открытия Олимпиады задержали шеф-повара русского происхождения, обвинив его в якобы шпионаже и попытке сорвать мероприятие. "Интересно, сколько же ещё "шпионов" нужно было внедрить, чтобы открытие Олимпиады в Париже прошло с таким масштабным провалом? Это не дно. Это дно Сены", - написала Захарова.По её словам, в преддверии и в ходе открытия мероприятия произошло несколько событий, свидетельствующих о провале. Она напомнила о транспортном коллапсе в результате некоего "саботажа", об обилии крыс на улицах, а в ходе представления команд перепутали сборные КНДР и Республики Кореи, олимпийский факел "нёс рэпер-наркоман Снуп Догг", флаг олимпийского движения нёс всадник Апокалипсиса, а "центр города превратился в гетто для бездомных, устремившихся на открытие Игр". Обратила внимание Захарова и на резонансную "Тайную вечерю" с участием представителей ЛГБТ-сообщества*. " Одним из главных перфомансов Олимпиады стало ЛГБТ-глумление над святым для христиан сюжетом — Тайной вечерей — последним ужином Христа. Апостолов изображали трансвеститы. Видимо, в Париже решили, раз олимпийские кольца разноцветные, можно всё превратить в один сплошной гей-парад", - заявила официальный представитель МИД РФ. Ранее радиостанция Franceinfo сообщала о том, что часть зрителей покинули церемонию открытия Олимпиады еще до ее начала из-за невозможности увидеть спектакль. Часть публики покинула трибуны, несмотря на то, что до этого под дождем отстояла большую очередь на вход для проверки QR-кодов: вид с нижних набережных реки, куда продавались дорогие билеты, был ничем не загорожен, в то время как с бесплатных верхних набережных посмотреть церемонию было практически невозможно. В преддверии церемонии открытия в городе установили более 40 тысяч металлических заграждений, перекрыв набережные и близлежащие улицы и образовав две закрытые зоны, вход куда был возможен только по специальным пропускам. Жители центральных районов жаловались на неудобства, связанные с ограничениями, а владельцы магазинов и ресторанов – на финансовые потери из-за отсутствия клиентов. Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступают 15 россиян в пяти видах спорта: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец. Решением МОК выступать в столице Франции они будут в нейтральном статусе, без российских флага и гимна, а их награды не будут отображаться в медальной таблице.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20240727/frantsiya-1962293703.html
https://rsport.ria.ru/20240727/koreya-1962326394.html
https://radiosputnik.ru/20240727/olimpiada-1962351719.html
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962293156_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_bad53fe573823aa6494efce0cec5411b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
олимпийские игры, мария захарова, париж, международный олимпийский комитет (мок), летние олимпийские игры 2024
Олимпийские игры, Мария Захарова, Париж, Международный олимпийский комитет (МОК), Летние Олимпийские игры 2024
Захарова назвала открытие Олимпиады в Париже "масштабным провалом"

Захарова: сколько шпионов надо, чтобы открытие Олимпиады прошло с таким провалом

© AFP 2024 / STEPHANIE LECOCQЦеремония открытия Олимпиады-2024 в Париже
Церемония открытия Олимпиады-2024 в Париже - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© AFP 2024 / STEPHANIE LECOCQ
Церемония открытия Олимпиады-2024 в Париже
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала открытие Олимпиады в Париже "масштабным провалом", написала она в своем Telegram-канале.
Церемония открытия Олимпиады состоялась на Сене в пятницу. Впервые в истории церемония открытия Олимпийских игр прошла за пределами стадиона.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
Франция не смогла
Вчера, 08:00
Официальный представитель МИД напомнила, что до открытия Олимпиады задержали шеф-повара русского происхождения, обвинив его в якобы шпионаже и попытке сорвать мероприятие.
«
"Интересно, сколько же ещё "шпионов" нужно было внедрить, чтобы открытие Олимпиады в Париже прошло с таким масштабным провалом? Это не дно. Это дно Сены", - написала Захарова.
По её словам, в преддверии и в ходе открытия мероприятия произошло несколько событий, свидетельствующих о провале. Она напомнила о транспортном коллапсе в результате некоего "саботажа", об обилии крыс на улицах, а в ходе представления команд перепутали сборные КНДР и Республики Кореи, олимпийский факел "нёс рэпер-наркоман Снуп Догг", флаг олимпийского движения нёс всадник Апокалипсиса, а "центр города превратился в гетто для бездомных, устремившихся на открытие Игр".
Обратила внимание Захарова и на резонансную "Тайную вечерю" с участием представителей ЛГБТ-сообщества*. " Одним из главных перфомансов Олимпиады стало ЛГБТ-глумление над святым для христиан сюжетом — Тайной вечерей — последним ужином Христа. Апостолов изображали трансвеститы. Видимо, в Париже решили, раз олимпийские кольца разноцветные, можно всё превратить в один сплошной гей-парад", - заявила официальный представитель МИД РФ.
Сборная Южной Кореи на Олимпиаде в Париже - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
Сборную Южной Кореи на церемонии открытия Олимпиады объявили как КНДР
Вчера, 07:55
Ранее радиостанция Franceinfo сообщала о том, что часть зрителей покинули церемонию открытия Олимпиады еще до ее начала из-за невозможности увидеть спектакль. Часть публики покинула трибуны, несмотря на то, что до этого под дождем отстояла большую очередь на вход для проверки QR-кодов: вид с нижних набережных реки, куда продавались дорогие билеты, был ничем не загорожен, в то время как с бесплатных верхних набережных посмотреть церемонию было практически невозможно.
В преддверии церемонии открытия в городе установили более 40 тысяч металлических заграждений, перекрыв набережные и близлежащие улицы и образовав две закрытые зоны, вход куда был возможен только по специальным пропускам.
Жители центральных районов жаловались на неудобства, связанные с ограничениями, а владельцы магазинов и ресторанов – на финансовые потери из-за отсутствия клиентов.
Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступают 15 россиян в пяти видах спорта: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец. Решением МОК выступать в столице Франции они будут в нейтральном статусе, без российских флага и гимна, а их награды не будут отображаться в медальной таблице.
Церемония открытия Олимпиады-2024 в Париже - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
"Позор Франции". СМИ назвали церемонию открытия Олимпиады в Париже крахом
Вчера, 11:00
* Запрещенная в России экстремистская организация.
 
Олимпийские игрыМария ЗахароваПарижМеждународный олимпийский комитет (МОК)Летние Олимпийские игры 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала