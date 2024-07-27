https://ria.ru/20240727/zakharova-1962356519.html

Захарова назвала открытие Олимпиады в Париже "масштабным провалом"

Захарова назвала открытие Олимпиады в Париже "масштабным провалом" - РИА Новости, 27.07.2024

Захарова назвала открытие Олимпиады в Париже "масштабным провалом"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала открытие Олимпиады в Париже "масштабным провалом", написала она в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T11:57

2024-07-27T11:57

2024-07-27T11:58

олимпийские игры

мария захарова

париж

международный олимпийский комитет (мок)

летние олимпийские игры 2024

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала открытие Олимпиады в Париже "масштабным провалом", написала она в своем Telegram-канале.Церемония открытия Олимпиады состоялась на Сене в пятницу. Впервые в истории церемония открытия Олимпийских игр прошла за пределами стадиона. Официальный представитель МИД напомнила, что до открытия Олимпиады задержали шеф-повара русского происхождения, обвинив его в якобы шпионаже и попытке сорвать мероприятие. "Интересно, сколько же ещё "шпионов" нужно было внедрить, чтобы открытие Олимпиады в Париже прошло с таким масштабным провалом? Это не дно. Это дно Сены", - написала Захарова.По её словам, в преддверии и в ходе открытия мероприятия произошло несколько событий, свидетельствующих о провале. Она напомнила о транспортном коллапсе в результате некоего "саботажа", об обилии крыс на улицах, а в ходе представления команд перепутали сборные КНДР и Республики Кореи, олимпийский факел "нёс рэпер-наркоман Снуп Догг", флаг олимпийского движения нёс всадник Апокалипсиса, а "центр города превратился в гетто для бездомных, устремившихся на открытие Игр". Обратила внимание Захарова и на резонансную "Тайную вечерю" с участием представителей ЛГБТ-сообщества*. " Одним из главных перфомансов Олимпиады стало ЛГБТ-глумление над святым для христиан сюжетом — Тайной вечерей — последним ужином Христа. Апостолов изображали трансвеститы. Видимо, в Париже решили, раз олимпийские кольца разноцветные, можно всё превратить в один сплошной гей-парад", - заявила официальный представитель МИД РФ. Ранее радиостанция Franceinfo сообщала о том, что часть зрителей покинули церемонию открытия Олимпиады еще до ее начала из-за невозможности увидеть спектакль. Часть публики покинула трибуны, несмотря на то, что до этого под дождем отстояла большую очередь на вход для проверки QR-кодов: вид с нижних набережных реки, куда продавались дорогие билеты, был ничем не загорожен, в то время как с бесплатных верхних набережных посмотреть церемонию было практически невозможно. В преддверии церемонии открытия в городе установили более 40 тысяч металлических заграждений, перекрыв набережные и близлежащие улицы и образовав две закрытые зоны, вход куда был возможен только по специальным пропускам. Жители центральных районов жаловались на неудобства, связанные с ограничениями, а владельцы магазинов и ресторанов – на финансовые потери из-за отсутствия клиентов. Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступают 15 россиян в пяти видах спорта: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец. Решением МОК выступать в столице Франции они будут в нейтральном статусе, без российских флага и гимна, а их награды не будут отображаться в медальной таблице.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20240727/frantsiya-1962293703.html

https://rsport.ria.ru/20240727/koreya-1962326394.html

https://radiosputnik.ru/20240727/olimpiada-1962351719.html

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олимпийские игры, мария захарова, париж, международный олимпийский комитет (мок), летние олимпийские игры 2024