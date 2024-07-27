https://ria.ru/20240727/zaderzhanie-1962312998.html

Мать обвиняемого в подрыве авто в Москве отказалась говорить о сыне

Мать обвиняемого в подрыве авто в Москве отказалась говорить о сыне - РИА Новости, 27.07.2024

Мать обвиняемого в подрыве авто в Москве отказалась говорить о сыне

Мать обвиняемого в подрыве авто в Москве Евгения Серебрякова отказалась комментировать корреспонденту РИА Новости задержание сына. РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T03:29

2024-07-27T03:29

2024-07-27T04:52

происшествия

москва

турция

урюпинск

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

служба безопасности украины

подрыв автомобиля с людьми на севере москвы

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УРЮПИНСК (Волгоградская область), 27 июл – РИА Новости. Мать обвиняемого в подрыве авто в Москве Евгения Серебрякова отказалась комментировать корреспонденту РИА Новости задержание сына. Дом семьи Серебрякова в Урюпинске находится недалеко от лицея, где учился он сам и где до выхода до пенсии, по словам директора учебного заведения, работали его отец и мать. Небольшой одноэтажный дом, обвитые зеленью окна, темно-красный забор. На пороге появляется невысокая женщина, похожая на мать обвиняемого Серебрякова. "Да. Но я не хочу с вами разговаривать", - ответила она на вопрос корреспондента о том, здесь ли проживают Серебряковы, и предложение поговорить о ее сыне. Как сообщили РИА Новости соседи, в среду, когда Серебрякова задержали в Турции, к дому его родителей приезжали силовики, на улице дежурили автомобили Росгвардии. В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, произошла детонация неустановленного предмета, который был помещен в автомобиле. Вечером по обвинению в покушении на убийство и обороте взрывчатых веществ столичный суд заочно арестовал Серебрякова, который на тот момент уже был задержан в турецком Бодруме, находясь в международном розыске. В ночь на пятницу Серебрякова доставили из Турции в Москву. На видео ФСБ он признался, что заложил бомбу под автомобиль, а собирал ее под контролем куратора из СБУ. По словам Серебрякова, за убийство российского офицера ему обещали от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт. Он также сообщил, что в феврале 2023 года инициативно начал сотрудничество со спецслужбами Украины.

https://ria.ru/20240726/serebryakov-1962076787.html

https://ria.ru/20240724/podozrevaemyy-1961837241.html

москва

турция

урюпинск

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