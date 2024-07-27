Мать обвиняемого в подрыве авто в Москве отказалась говорить о сыне
Мать обвиняемого в теракте Серебрякова отказалась комментировать задержание сына
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкОбвиняемый в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы Евгений Серебряков доставлен в Россию
Обвиняемый в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы Евгений Серебряков доставлен в Россию. Архивное фото
УРЮПИНСК (Волгоградская область), 27 июл – РИА Новости. Мать обвиняемого в подрыве авто в Москве Евгения Серебрякова отказалась комментировать корреспонденту РИА Новости задержание сына.
Дом семьи Серебрякова в Урюпинске находится недалеко от лицея, где учился он сам и где до выхода до пенсии, по словам директора учебного заведения, работали его отец и мать. Небольшой одноэтажный дом, обвитые зеленью окна, темно-красный забор. На пороге появляется невысокая женщина, похожая на мать обвиняемого Серебрякова.
"Да. Но я не хочу с вами разговаривать", - ответила она на вопрос корреспондента о том, здесь ли проживают Серебряковы, и предложение поговорить о ее сыне.
Как сообщили РИА Новости соседи, в среду, когда Серебрякова задержали в Турции, к дому его родителей приезжали силовики, на улице дежурили автомобили Росгвардии.
В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, произошла детонация неустановленного предмета, который был помещен в автомобиле. Вечером по обвинению в покушении на убийство и обороте взрывчатых веществ столичный суд заочно арестовал Серебрякова, который на тот момент уже был задержан в турецком Бодруме, находясь в международном розыске.
В ночь на пятницу Серебрякова доставили из Турции в Москву. На видео ФСБ он признался, что заложил бомбу под автомобиль, а собирал ее под контролем куратора из СБУ. По словам Серебрякова, за убийство российского офицера ему обещали от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт. Он также сообщил, что в феврале 2023 года инициативно начал сотрудничество со спецслужбами Украины.