https://ria.ru/20240727/vsu-1962442470.html
В США пришли в ужас из-за потерь ВСУ на передовой
В США пришли в ужас из-за потерь ВСУ на передовой - РИА Новости, 27.07.2024
В США пришли в ужас из-за потерь ВСУ на передовой
заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T23:07
2024-07-27T23:07
2024-07-27T23:07
специальная военная операция на украине
в мире
вьетнам
джо байден
украина
донбасс
центральное разведывательное управление (цру)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961394483_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d6fd5e27b457ec1ae10ae5adc0c7728f.jpg
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. ВСУ несут огромные потери ежедневно, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Украина теряет до 2000 человек в день. В день они теряют одну бригаду, у них нет безграничных резервов. Только в июне, я думаю, число погибших составило 55 000 человек, что ужасно, вы знаете, это почти столько же людей, сколько мы потеряли во Вьетнаме за 15-20 лет", — отметил он.По словам аналитика, ВС России перерезают основные линии снабжения, на которые украинцы полагались в течение последних десяти лет в Донбассе. В результате ВСУ на грани полного краха, добавил Джонсон."Можно провести параллель, как будто Джо Байден — образ Дориана Грея, все, что происходит с ним, теперь происходит и с Украиной: по мере того, как Байден терпит крах, ускоряется и крах Украины", — резюмировал экс-агент.По данным Минобороны от субботы, совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1910 человек, 14 танков и других боевых бронированных машин, 30 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 29 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240727/spetsoperatsiya-1962380232.html
https://ria.ru/20240727/spetsoperatsiya-1962388153.html
вьетнам
украина
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961394483_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_73721b5e704c078cb18aafbef4b5d1a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вьетнам, джо байден, украина, донбасс, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вьетнам, Джо Байден, Украина, Донбасс, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В США пришли в ужас из-за потерь ВСУ на передовой
Джонсон: потери ВСУ в месяц больше, чем у США за войну во Вьетнаме