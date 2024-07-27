https://ria.ru/20240727/vsu-1962442470.html

В США пришли в ужас из-за потерь ВСУ на передовой

В США пришли в ужас из-за потерь ВСУ на передовой - РИА Новости, 27.07.2024

В США пришли в ужас из-за потерь ВСУ на передовой

заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive. РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T23:07

2024-07-27T23:07

2024-07-27T23:07

специальная военная операция на украине

в мире

вьетнам

джо байден

украина

донбасс

центральное разведывательное управление (цру)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. ВСУ несут огромные потери ежедневно, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Украина теряет до 2000 человек в день. В день они теряют одну бригаду, у них нет безграничных резервов. Только в июне, я думаю, число погибших составило 55 000 человек, что ужасно, вы знаете, это почти столько же людей, сколько мы потеряли во Вьетнаме за 15-20 лет", — отметил он.По словам аналитика, ВС России перерезают основные линии снабжения, на которые украинцы полагались в течение последних десяти лет в Донбассе. В результате ВСУ на грани полного краха, добавил Джонсон."Можно провести параллель, как будто Джо Байден — образ Дориана Грея, все, что происходит с ним, теперь происходит и с Украиной: по мере того, как Байден терпит крах, ускоряется и крах Украины", — резюмировал экс-агент.По данным Минобороны от субботы, совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1910 человек, 14 танков и других боевых бронированных машин, 30 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 29 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240727/spetsoperatsiya-1962380232.html

https://ria.ru/20240727/spetsoperatsiya-1962388153.html

вьетнам

украина

донбасс

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в мире, вьетнам, джо байден, украина, донбасс, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф