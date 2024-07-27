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"Все прекрасно": офицер ВСУ сделал ужасающее предложение украинцам
"Все прекрасно": офицер ВСУ сделал ужасающее предложение украинцам - РИА Новости, 27.07.2024
"Все прекрасно": офицер ВСУ сделал ужасающее предложение украинцам
Офицер ВСУ Кирилл Сазонов в интервью телеведущей Наталье Мосейчук призвал украинцев отправиться на фронт для доступа к электроэнергии. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T19:43
2024-07-27T19:43
2024-07-27T19:43
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Офицер ВСУ Кирилл Сазонов в интервью телеведущей Наталье Мосейчук призвал украинцев отправиться на фронт для доступа к электроэнергии."Кто совсем не может без света — айда ко мне. У меня есть свет двадцать четыре часа в сутки", — сказал он.По словам военнослужащего, на передовой стараются обеспечивать солдат электроэнергией для того, чтобы заряжать рации и дроны."У нас свет есть постоянно, работают два генератора, поэтому, кому хочется, чтобы свет был всегда — контракт на три года, и все прекрасно", — поглумился он.В начале июня генеральный директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко сообщил, что Украина столкнулась с катастрофической нехваткой электроэнергии из-за повреждений объектов инфраструктуры и ремонтов энергоблоков, ограничения в поставках света будут продолжаться. На всей территории Украины ввели графики почасовых отключений света.
https://ria.ru/20240727/ukraina-1962400159.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Киев, Россия
"Все прекрасно": офицер ВСУ сделал ужасающее предложение украинцам
Офицер ВСУ предложил украинцам отправиться на фронт для доступа к электроэнергии