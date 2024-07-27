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При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали два человека
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали два человека - РИА Новости, 27.07.2024
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали два человека
По меньшей мере два человека пострадали в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T09:42
2024-07-27T09:42
2024-07-27T09:42
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. По меньшей мере два человека пострадали в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале ведомства.Ранее сообщалось, что украинские войска в ночь с пятницы на субботу, а также в субботу утром обстреляли Горловку, выпустив 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 27 июля по состоянию на 9.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: н.п. Горловка (Центрально-Городской район): по ул. Чкалова ранены женщина 1964 г.р. и мужчина 1957 г.р.",- говорится в сообщении.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240725/vsu-1961875836.html
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горловка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, стирол, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Стирол, Вооруженные силы Украины
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали два человека
Представительство ДНР в СЦКК: при обстреле Горловки пострадали два человека