https://ria.ru/20240727/vsu-1962339045.html

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали два человека

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали два человека - РИА Новости, 27.07.2024

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали два человека

По меньшей мере два человека пострадали в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T09:42

2024-07-27T09:42

2024-07-27T09:42

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

сцкк

стирол

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:173:3028:1876_1920x0_80_0_0_c6b0cfe33efc3a742f30a6b27fa04821.jpg

ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. По меньшей мере два человека пострадали в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале ведомства.Ранее сообщалось, что украинские войска в ночь с пятницы на субботу, а также в субботу утром обстреляли Горловку, выпустив 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 27 июля по состоянию на 9.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: н.п. Горловка (Центрально-Городской район): по ул. Чкалова ранены женщина 1964 г.р. и мужчина 1957 г.р.",- говорится в сообщении.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240725/vsu-1961875836.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горловка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, стирол, вооруженные силы украины