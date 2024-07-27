https://ria.ru/20240727/vsu-1962322341.html

Беженец рассказал, как ВСУ прикрывались гражданским населением

Беженец рассказал, как ВСУ прикрывались гражданским населением - РИА Новости, 27.07.2024

Беженец рассказал, как ВСУ прикрывались гражданским населением

Военные ВСУ в Новгородском в пригороде Торецка в ДНР прикрывались гражданским населением как живым щитом, рассказал РИА Новости Юрий Мухин, эвакуированный из... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T07:03

2024-07-27T07:03

2024-07-27T10:39

специальная военная операция на украине

торецк

донецкая народная республика

юрий мухин

вооруженные силы украины

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происшествия

россия

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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Военные ВСУ в Новгородском в пригороде Торецка в ДНР прикрывались гражданским населением как живым щитом, рассказал РИА Новости Юрий Мухин, эвакуированный из поселка. "За моим домом стоял миномет 120-й (калибра 120 миллиметров - ред.)... Они никогда не пойдут на пустырь, где никого (из) жителей. Два-три дома мирных жителей - они обязательно должны вклиниться. Это мы - живой щит. А россияне не стреляли", - рассказал собеседник агентства. По его словам, в один из дней Юрий будто почувствовал, что дома небезопасно, и ушел к дочери. Через полтора часа украинские военные начали работать из этого миномета, а российские военные вычислили точку и уничтожили ее. Мухин отметил ювелирную работу российской артиллерии. "Четко - ни миномета, ни деревьев, ничего (не осталось - ред.). Мой дом целый остался… Даже забор шиферный не повредили", - вспоминает он. Танкисты ВСУ действовали по той же схеме - располагались около домов мирных жителей, рассказал беженец. При этом с возмущенными таким соседством мирными жителями обращались грубо и угрожали расправой, когда те пытались прогнать их.

https://ria.ru/20240726/vsu-1962276635.html

https://ria.ru/20240727/ukraina-1962312612.html

торецк

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Юрий Мухин: ВСУ под Торецком прикрывались гражданскими как живым щитом ВСУ под Торецком прикрывались гражданскими как живым щитом, рассказал РИА Новости беженец. 2024-07-27T07:03 true PT1M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

торецк, донецкая народная республика, юрий мухин, вооруженные силы украины, украина, происшествия, россия