https://ria.ru/20240727/vsu-1962322341.html
Беженец рассказал, как ВСУ прикрывались гражданским населением
Беженец рассказал, как ВСУ прикрывались гражданским населением - РИА Новости, 27.07.2024
Беженец рассказал, как ВСУ прикрывались гражданским населением
Военные ВСУ в Новгородском в пригороде Торецка в ДНР прикрывались гражданским населением как живым щитом, рассказал РИА Новости Юрий Мухин, эвакуированный из... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T07:03
2024-07-27T07:03
2024-07-27T10:39
специальная военная операция на украине
торецк
донецкая народная республика
юрий мухин
вооруженные силы украины
украина
происшествия
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Военные ВСУ в Новгородском в пригороде Торецка в ДНР прикрывались гражданским населением как живым щитом, рассказал РИА Новости Юрий Мухин, эвакуированный из поселка. "За моим домом стоял миномет 120-й (калибра 120 миллиметров - ред.)... Они никогда не пойдут на пустырь, где никого (из) жителей. Два-три дома мирных жителей - они обязательно должны вклиниться. Это мы - живой щит. А россияне не стреляли", - рассказал собеседник агентства. По его словам, в один из дней Юрий будто почувствовал, что дома небезопасно, и ушел к дочери. Через полтора часа украинские военные начали работать из этого миномета, а российские военные вычислили точку и уничтожили ее. Мухин отметил ювелирную работу российской артиллерии. "Четко - ни миномета, ни деревьев, ничего (не осталось - ред.). Мой дом целый остался… Даже забор шиферный не повредили", - вспоминает он. Танкисты ВСУ действовали по той же схеме - располагались около домов мирных жителей, рассказал беженец. При этом с возмущенными таким соседством мирными жителями обращались грубо и угрожали расправой, когда те пытались прогнать их.
https://ria.ru/20240726/vsu-1962276635.html
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Юрий Мухин: ВСУ под Торецком прикрывались гражданскими как живым щитом
ВСУ под Торецком прикрывались гражданскими как живым щитом, рассказал РИА Новости беженец.
2024-07-27T07:03
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торецк, донецкая народная республика, юрий мухин, вооруженные силы украины, украина, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Торецк, Донецкая Народная Республика, Юрий Мухин, Вооруженные силы Украины, Украина, Происшествия, Россия
Беженец рассказал, как ВСУ прикрывались гражданским населением
Беженец Мухин: ВСУ в Торецке прикрывались гражданским населением как живым щитом
ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Военные ВСУ в Новгородском в пригороде Торецка в ДНР прикрывались гражданским населением как живым щитом, рассказал РИА Новости Юрий Мухин, эвакуированный из поселка.
"За моим домом стоял миномет 120-й (калибра 120 миллиметров - ред.)... Они никогда не пойдут на пустырь, где никого (из) жителей. Два-три дома мирных жителей - они обязательно должны вклиниться. Это мы - живой щит. А россияне не стреляли", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, в один из дней Юрий будто почувствовал, что дома небезопасно, и ушел к дочери. Через полтора часа украинские военные начали работать из этого миномета, а российские военные вычислили точку и уничтожили ее.
Мухин отметил ювелирную работу российской артиллерии.
"Четко - ни миномета, ни деревьев, ничего (не осталось - ред.). Мой дом целый остался… Даже забор шиферный не повредили", - вспоминает он.
Танкисты ВСУ действовали по той же схеме - располагались около домов мирных жителей, рассказал беженец. При этом с возмущенными таким соседством мирными жителями обращались грубо и угрожали расправой, когда те пытались прогнать их.