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ВСУ потеряли до 740 военных в зоне ответственности группировки "Юг" - РИА Новости, 27.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:02 27.07.2024
https://ria.ru/20240727/vsu-1962316684.html
ВСУ потеряли до 740 военных в зоне ответственности группировки "Юг"
ВСУ потеряли до 740 военных в зоне ответственности группировки "Юг" - РИА Новости, 27.07.2024
ВСУ потеряли до 740 военных в зоне ответственности группировки "Юг"
Украинские подразделения потеряли до 740 военнослужащих в зоне ответственности "Южной" группировки войск, пять танков и другую военную технику, сообщил в... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T05:02
2024-07-27T05:02
специальная военная операция на украине
красногоровка
вадим астафьев
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли до 740 военнослужащих в зоне ответственности "Южной" группировки войск, пять танков и другую военную технику, сообщил в субботу РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" полковник Вадим Астафьев. "Подразделения "Южной" группировки войск отразили контратаку 5-й штурмовой бригады ВСУ, заняв выгодные рубежи, нанесли поражение 28-й, 30-й, 54-й и 72-й механизированных и 59-й мотопехотной, 72-й и 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной бригаде, 116-й и 117-й бригаде теробороны в районах Миньковки, Часова Яра, Дылеевки, Новодмитровки, Красногоровки, Верхне-Каменского, Максимильяновки и Райгородка", - сообщил он. Астафьев уточнил, что "ранеными и убитыми ВСУ потеряли до 740 военнослужащих". Начальник пресс-центра добавил, что российские расчеты ПТУР и артиллерии поразили пять танков, 11 бронированных машин, четыре автомобиля, три РЛС и полевой склад с боеприпасами. "В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены САУ "Паладин", две гаубицы М777, пять 152-миллиметровых орудий Д-20, 122-миллиметровая САУ "Гвоздика" и 105-миллиметровые гаубицы L119", - уточнил начальник пресс-центра.
https://ria.ru/20240726/vsu-1962276635.html
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красногоровка, вадим астафьев, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Красногоровка, Вадим Астафьев, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Украина
ВСУ потеряли до 740 военных в зоне ответственности группировки "Юг"

Минобороны: ВСУ потеряли до 740 военных в зоне ответственности группировки "Юг"

© AP Photo / LibkosВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© AP Photo / Libkos
ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли до 740 военнослужащих в зоне ответственности "Южной" группировки войск, пять танков и другую военную технику, сообщил в субботу РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" полковник Вадим Астафьев.
"Подразделения "Южной" группировки войск отразили контратаку 5-й штурмовой бригады ВСУ, заняв выгодные рубежи, нанесли поражение 28-й, 30-й, 54-й и 72-й механизированных и 59-й мотопехотной, 72-й и 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной бригаде, 116-й и 117-й бригаде теробороны в районах Миньковки, Часова Яра, Дылеевки, Новодмитровки, Красногоровки, Верхне-Каменского, Максимильяновки и Райгородка", - сообщил он.
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Астафьев уточнил, что "ранеными и убитыми ВСУ потеряли до 740 военнослужащих".
Начальник пресс-центра добавил, что российские расчеты ПТУР и артиллерии поразили пять танков, 11 бронированных машин, четыре автомобиля, три РЛС и полевой склад с боеприпасами.
"В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены САУ "Паладин", две гаубицы М777, пять 152-миллиметровых орудий Д-20, 122-миллиметровая САУ "Гвоздика" и 105-миллиметровые гаубицы L119", - уточнил начальник пресс-центра.
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Специальная военная операция на УкраинеКрасногоровкаВадим АстафьевВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФУкраина
 
 
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