https://ria.ru/20240727/vsu-1962316684.html

ВСУ потеряли до 740 военных в зоне ответственности группировки "Юг"

ВСУ потеряли до 740 военных в зоне ответственности группировки "Юг" - РИА Новости, 27.07.2024

ВСУ потеряли до 740 военных в зоне ответственности группировки "Юг"

Украинские подразделения потеряли до 740 военнослужащих в зоне ответственности "Южной" группировки войск, пять танков и другую военную технику, сообщил в... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T05:02

2024-07-27T05:02

2024-07-27T05:02

специальная военная операция на украине

красногоровка

вадим астафьев

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

украина

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли до 740 военнослужащих в зоне ответственности "Южной" группировки войск, пять танков и другую военную технику, сообщил в субботу РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" полковник Вадим Астафьев. "Подразделения "Южной" группировки войск отразили контратаку 5-й штурмовой бригады ВСУ, заняв выгодные рубежи, нанесли поражение 28-й, 30-й, 54-й и 72-й механизированных и 59-й мотопехотной, 72-й и 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной бригаде, 116-й и 117-й бригаде теробороны в районах Миньковки, Часова Яра, Дылеевки, Новодмитровки, Красногоровки, Верхне-Каменского, Максимильяновки и Райгородка", - сообщил он. Астафьев уточнил, что "ранеными и убитыми ВСУ потеряли до 740 военнослужащих". Начальник пресс-центра добавил, что российские расчеты ПТУР и артиллерии поразили пять танков, 11 бронированных машин, четыре автомобиля, три РЛС и полевой склад с боеприпасами. "В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены САУ "Паладин", две гаубицы М777, пять 152-миллиметровых орудий Д-20, 122-миллиметровая САУ "Гвоздика" и 105-миллиметровые гаубицы L119", - уточнил начальник пресс-центра.

https://ria.ru/20240726/vsu-1962276635.html

https://ria.ru/20240727/ukraina-1962309467.html

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красногоровка, вадим астафьев, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, украина