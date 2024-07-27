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Володин рассказал о новых законах, вступающих в силу с августа - РИА Новости, 27.07.2024
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09:28 27.07.2024 (обновлено: 17:39 27.07.2024)
https://ria.ru/20240727/volodin-1962336740.html
Володин рассказал о новых законах, вступающих в силу с августа
Володин рассказал о новых законах, вступающих в силу с августа - РИА Новости, 27.07.2024
Володин рассказал о новых законах, вступающих в силу с августа
С августа россияне смогут онлайн узнавать о выполнении всех запросов на предоставление госуслуг, банки будут обязаны хранить записи разговоров, касающихся... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T09:28
2024-07-27T17:39
общество
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. С августа россияне смогут онлайн узнавать о выполнении всех запросов на предоставление госуслуг, банки будут обязаны хранить записи разговоров, касающихся возврата клиентами просроченных задолженностей, а муниципальные депутаты смогут участвовать в формировании местной администрации, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.&quot;Граждане смогут онлайн получать данные о выполнении всех запросов на предоставление государственных и муниципальных услуг и результатах оказания мер социальной поддержки. Такое решение значительно упростит процесс получения госуслуг&quot;, — написал он.Еще один закон обязывает банки и микрофинансовые организации не менее трех лет хранить записи разговоров, касающихся возврата гражданами просроченных задолженностей, добавил Володин. Кроме того, с августа муниципальные депутаты смогут участвовать в формировании местной администрации. Это право будет можно закрепить в уставе муниципального образования. Володин отметил, что через депутатов граждане также смогут участвовать в этом процессе. Таким образом, повысится эффективность взаимодействия между органами местного самоуправления и населением, заключил спикер Госдумы.В августе вступят в силу еще два закона. Один из них устанавливает порядок наследования цифровых рублей — права на них можно будет завещать, в том числе с помощью завещательных распоряжений. Вторым законом корректируются правила единой выплаты на детей. Если заявление на выплату подается по временной прописке или фактическому проживанию, то будут проверять, где на самом деле живут заявитель и дети. Это касается случаев, когда пособие назначалось в другом регионе, где величина прожиточного минимума меньше.Помимо этого, благодаря новым законам личным подсобным хозяйствам будет проще получать поддержку, а кредиторы смогут быстрее получать деньги при банкротстве банков, ускорится развитие магистральных трубопроводов и усовершенствуется контроль в сфере гособоронзаказа.
https://ria.ru/20240627/volodin-1955756493.html
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общество, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин рассказал о новых законах, вступающих в силу с августа

Володин: граждане смогут получать данные о выполнении всех запросов на услуги

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. С августа россияне смогут онлайн узнавать о выполнении всех запросов на предоставление госуслуг, банки будут обязаны хранить записи разговоров, касающихся возврата клиентами просроченных задолженностей, а муниципальные депутаты смогут участвовать в формировании местной администрации, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.
«

"Граждане смогут онлайн получать данные о выполнении всех запросов на предоставление государственных и муниципальных услуг и результатах оказания мер социальной поддержки. Такое решение значительно упростит процесс получения госуслуг", — написал он.

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Еще один закон обязывает банки и микрофинансовые организации не менее трех лет хранить записи разговоров, касающихся возврата гражданами просроченных задолженностей, добавил Володин.
Кроме того, с августа муниципальные депутаты смогут участвовать в формировании местной администрации. Это право будет можно закрепить в уставе муниципального образования.
Володин отметил, что через депутатов граждане также смогут участвовать в этом процессе. Таким образом, повысится эффективность взаимодействия между органами местного самоуправления и населением, заключил спикер Госдумы.
В августе вступят в силу еще два закона. Один из них устанавливает порядок наследования цифровых рублей — права на них можно будет завещать, в том числе с помощью завещательных распоряжений.
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Вторым законом корректируются правила единой выплаты на детей. Если заявление на выплату подается по временной прописке или фактическому проживанию, то будут проверять, где на самом деле живут заявитель и дети. Это касается случаев, когда пособие назначалось в другом регионе, где величина прожиточного минимума меньше.
Помимо этого, благодаря новым законам личным подсобным хозяйствам будет проще получать поддержку, а кредиторы смогут быстрее получать деньги при банкротстве банков, ускорится развитие магистральных трубопроводов и усовершенствуется контроль в сфере гособоронзаказа.
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