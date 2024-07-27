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СМИ: на Украине мобилизованные мужчины сбежали из автобуса военкомата - РИА Новости, 27.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:48 27.07.2024
https://ria.ru/20240727/ukraine-1962396698.html
СМИ: на Украине мобилизованные мужчины сбежали из автобуса военкомата
СМИ: на Украине мобилизованные мужчины сбежали из автобуса военкомата - РИА Новости, 27.07.2024
СМИ: на Украине мобилизованные мужчины сбежали из автобуса военкомата
Группа мобилизованных мужчин сбежала из микроавботуса военкомата на Украине во время остановки на заправке, сообщило украинское издание "Страна". РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T16:48
2024-07-27T16:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Группа мобилизованных мужчин сбежала из микроавботуса военкомата на Украине во время остановки на заправке, сообщило украинское издание "Страна". "Несколько мужчин сбежали из микроавтобуса ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.), когда он остановился на заправке", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Согласно публикации, мужчины покинули микроавтобус, открыв задние двери и бросились наутек. Спустя некоторое время "пропажу" обнаружили мужчины в военной форме, вероятно водитель и его сопровождающий. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240719/zelenskiy-1960501898.html
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в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
СМИ: на Украине мобилизованные мужчины сбежали из автобуса военкомата

"Страна": на Украине мобилизованные мужчины сбежали из микроавботуса военкомата

© AP Photo / Leo CorreaПрохожий на улице на Украине
Прохожий на улице на Украине - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© AP Photo / Leo Correa
Прохожий на улице на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Группа мобилизованных мужчин сбежала из микроавботуса военкомата на Украине во время остановки на заправке, сообщило украинское издание "Страна".
"Несколько мужчин сбежали из микроавтобуса ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.), когда он остановился на заправке", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
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Согласно публикации, мужчины покинули микроавтобус, открыв задние двери и бросились наутек. Спустя некоторое время "пропажу" обнаружили мужчины в военной форме, вероятно водитель и его сопровождающий.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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