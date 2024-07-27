https://ria.ru/20240727/ukraine-1962396698.html

СМИ: на Украине мобилизованные мужчины сбежали из автобуса военкомата

СМИ: на Украине мобилизованные мужчины сбежали из автобуса военкомата - РИА Новости, 27.07.2024

СМИ: на Украине мобилизованные мужчины сбежали из автобуса военкомата

Группа мобилизованных мужчин сбежала из микроавботуса военкомата на Украине во время остановки на заправке, сообщило украинское издание "Страна". РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T16:48

2024-07-27T16:48

2024-07-27T16:48

специальная военная операция на украине

в мире

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937597005_0:0:3054:1718_1920x0_80_0_0_9c80d5bda3ac9937d5f01145fea635c7.jpg

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Группа мобилизованных мужчин сбежала из микроавботуса военкомата на Украине во время остановки на заправке, сообщило украинское издание "Страна". "Несколько мужчин сбежали из микроавтобуса ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.), когда он остановился на заправке", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Согласно публикации, мужчины покинули микроавтобус, открыв задние двери и бросились наутек. Спустя некоторое время "пропажу" обнаружили мужчины в военной форме, вероятно водитель и его сопровождающий. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240719/zelenskiy-1960501898.html

https://ria.ru/20240714/germaniya-1959449401.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина