https://ria.ru/20240727/ukraina-1962406770.html

Орбан назвал причину, по которой Украина не станет членом ЕС

Орбан назвал причину, по которой Украина не станет членом ЕС - РИА Новости, 27.07.2024

Орбан назвал причину, по которой Украина не станет членом ЕС

Украина не станет членом Евросоюза и НАТО, потому что у ЕС на это нет денег, он уже проиграл в конфликте и без США финансировать функционирование и... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T18:02

2024-07-27T18:02

2024-07-27T18:02

в мире

украина

сша

европа

виктор орбан

нато

евросоюз

визит орбана в россию

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958912443_0:153:3095:1894_1920x0_80_0_0_ea7b40a9c1e7a95227344cfbf146ace1.jpg

БУДАПЕШТ, 27 июл - РИА Новости. Украина не станет членом Евросоюза и НАТО, потому что у ЕС на это нет денег, он уже проиграл в конфликте и без США финансировать функционирование и восстановление Украины не сможет, а Киев ведет переговоры о том, чтобы не выплачивать ранее полученные кредиты, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан. "Нам надо готовиться к тому, что Украина не станет членом ни ЕС, ни НАТО, потому что у нас, европейцев, недостаточно денег для этого. Украина вернется к позиции буферного государства, если повезет, то с международными гарантиями безопасности, которые зафиксирует соглашение между Россией и США, может, и мы, Европа, сможем принять в этом участие", - сказал Орбан, выступая с речью в румынском городе Бэиле-Тушнад, трансляцию вел телеканал М1. По его словам, Евросоюз проиграл в текущем конфликте. "США останутся сами по себе, Европа не сможет финансировать войну, восстановление Украины и даже ее функционирование тоже финансировать не может", - добавил венгерский премьер. Орбан также отметил, что Украина ведет переговоры о невыплате ранее выданных ей кредитов. "Украинцы ведут переговоры о том, выплачивать им 20% или 60% взятых кредитов, реальная ситуация такова", - подчеркнул он. Ранее Орбан заявил, что самый идеальный вариант для Украины - стать буферной зоной между Россией и блоком НАТО, иначе украинцы потеряют свою страну. Венгерский премьер также неоднократно отмечал, что экономика Украины рухнула и существует только за счет финансирования Европы и США. Он заявлял, что для мирного урегулирования конфликта на Украине недостаточно было бы переговоров между Москвой и Киевом, параллельно должны пройти переговоры между Россией и США, которые могут определить систему безопасности в Европе на 20-30 лет.

https://ria.ru/20240725/evrosoyuz-1961824109.html

https://ria.ru/20240719/zelenskiy-1960501898.html

украина

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, европа, виктор орбан, нато, евросоюз, визит орбана в россию