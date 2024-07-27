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Орбан назвал причину, по которой Украина не станет членом ЕС - РИА Новости, 27.07.2024
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18:02 27.07.2024
https://ria.ru/20240727/ukraina-1962406770.html
Орбан назвал причину, по которой Украина не станет членом ЕС
Орбан назвал причину, по которой Украина не станет членом ЕС - РИА Новости, 27.07.2024
Орбан назвал причину, по которой Украина не станет членом ЕС
Украина не станет членом Евросоюза и НАТО, потому что у ЕС на это нет денег, он уже проиграл в конфликте и без США финансировать функционирование и... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T18:02
2024-07-27T18:02
в мире
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БУДАПЕШТ, 27 июл - РИА Новости. Украина не станет членом Евросоюза и НАТО, потому что у ЕС на это нет денег, он уже проиграл в конфликте и без США финансировать функционирование и восстановление Украины не сможет, а Киев ведет переговоры о том, чтобы не выплачивать ранее полученные кредиты, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан. "Нам надо готовиться к тому, что Украина не станет членом ни ЕС, ни НАТО, потому что у нас, европейцев, недостаточно денег для этого. Украина вернется к позиции буферного государства, если повезет, то с международными гарантиями безопасности, которые зафиксирует соглашение между Россией и США, может, и мы, Европа, сможем принять в этом участие", - сказал Орбан, выступая с речью в румынском городе Бэиле-Тушнад, трансляцию вел телеканал М1. По его словам, Евросоюз проиграл в текущем конфликте. "США останутся сами по себе, Европа не сможет финансировать войну, восстановление Украины и даже ее функционирование тоже финансировать не может", - добавил венгерский премьер. Орбан также отметил, что Украина ведет переговоры о невыплате ранее выданных ей кредитов. "Украинцы ведут переговоры о том, выплачивать им 20% или 60% взятых кредитов, реальная ситуация такова", - подчеркнул он. Ранее Орбан заявил, что самый идеальный вариант для Украины - стать буферной зоной между Россией и блоком НАТО, иначе украинцы потеряют свою страну. Венгерский премьер также неоднократно отмечал, что экономика Украины рухнула и существует только за счет финансирования Европы и США. Он заявлял, что для мирного урегулирования конфликта на Украине недостаточно было бы переговоров между Москвой и Киевом, параллельно должны пройти переговоры между Россией и США, которые могут определить систему безопасности в Европе на 20-30 лет.
https://ria.ru/20240725/evrosoyuz-1961824109.html
https://ria.ru/20240719/zelenskiy-1960501898.html
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в мире, украина, сша, европа, виктор орбан, нато, евросоюз, визит орбана в россию
В мире, Украина, США, Европа, Виктор Орбан, НАТО, Евросоюз, Визит Орбана в Россию
Орбан назвал причину, по которой Украина не станет членом ЕС

Орбан: Украина не станет членом ЕС и НАТО из-за отсутствия денег у союза

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 27 июл - РИА Новости. Украина не станет членом Евросоюза и НАТО, потому что у ЕС на это нет денег, он уже проиграл в конфликте и без США финансировать функционирование и восстановление Украины не сможет, а Киев ведет переговоры о том, чтобы не выплачивать ранее полученные кредиты, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.
"Нам надо готовиться к тому, что Украина не станет членом ни ЕС, ни НАТО, потому что у нас, европейцев, недостаточно денег для этого. Украина вернется к позиции буферного государства, если повезет, то с международными гарантиями безопасности, которые зафиксирует соглашение между Россией и США, может, и мы, Европа, сможем принять в этом участие", - сказал Орбан, выступая с речью в румынском городе Бэиле-Тушнад, трансляцию вел телеканал М1.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
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По его словам, Евросоюз проиграл в текущем конфликте.
"США останутся сами по себе, Европа не сможет финансировать войну, восстановление Украины и даже ее функционирование тоже финансировать не может", - добавил венгерский премьер.
Орбан также отметил, что Украина ведет переговоры о невыплате ранее выданных ей кредитов.
"Украинцы ведут переговоры о том, выплачивать им 20% или 60% взятых кредитов, реальная ситуация такова", - подчеркнул он.
Ранее Орбан заявил, что самый идеальный вариант для Украины - стать буферной зоной между Россией и блоком НАТО, иначе украинцы потеряют свою страну. Венгерский премьер также неоднократно отмечал, что экономика Украины рухнула и существует только за счет финансирования Европы и США.
Он заявлял, что для мирного урегулирования конфликта на Украине недостаточно было бы переговоров между Москвой и Киевом, параллельно должны пройти переговоры между Россией и США, которые могут определить систему безопасности в Европе на 20-30 лет.
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