Орбан назвал причину, по которой Украина не станет членом ЕС
Орбан: Украина не станет членом ЕС и НАТО из-за отсутствия денег у союза
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 27 июл - РИА Новости. Украина не станет членом Евросоюза и НАТО, потому что у ЕС на это нет денег, он уже проиграл в конфликте и без США финансировать функционирование и восстановление Украины не сможет, а Киев ведет переговоры о том, чтобы не выплачивать ранее полученные кредиты, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.
"Нам надо готовиться к тому, что Украина не станет членом ни ЕС, ни НАТО, потому что у нас, европейцев, недостаточно денег для этого. Украина вернется к позиции буферного государства, если повезет, то с международными гарантиями безопасности, которые зафиксирует соглашение между Россией и США, может, и мы, Европа, сможем принять в этом участие", - сказал Орбан, выступая с речью в румынском городе Бэиле-Тушнад, трансляцию вел телеканал М1.
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По его словам, Евросоюз проиграл в текущем конфликте.
"США останутся сами по себе, Европа не сможет финансировать войну, восстановление Украины и даже ее функционирование тоже финансировать не может", - добавил венгерский премьер.
Орбан также отметил, что Украина ведет переговоры о невыплате ранее выданных ей кредитов.
"Украинцы ведут переговоры о том, выплачивать им 20% или 60% взятых кредитов, реальная ситуация такова", - подчеркнул он.
Ранее Орбан заявил, что самый идеальный вариант для Украины - стать буферной зоной между Россией и блоком НАТО, иначе украинцы потеряют свою страну. Венгерский премьер также неоднократно отмечал, что экономика Украины рухнула и существует только за счет финансирования Европы и США.
Он заявлял, что для мирного урегулирования конфликта на Украине недостаточно было бы переговоров между Москвой и Киевом, параллельно должны пройти переговоры между Россией и США, которые могут определить систему безопасности в Европе на 20-30 лет.
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