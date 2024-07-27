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"Зеленский заявил". СМИ расшифровали сигнал из Киева - РИА Новости, 27.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:11 27.07.2024
https://ria.ru/20240727/ukraina-1962400159.html
"Зеленский заявил". СМИ расшифровали сигнал из Киева
"Зеленский заявил". СМИ расшифровали сигнал из Киева - РИА Новости, 27.07.2024
"Зеленский заявил". СМИ расшифровали сигнал из Киева
Слова Владимира Зеленского указывают на то, что он может захотеть вернуться за стол переговоров, пишет Global Times. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T17:11
2024-07-27T17:11
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
пьетро паролин
ватикан
москва
дмитрий песков
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Слова Владимира Зеленского указывают на то, что он может захотеть вернуться за стол переговоров, пишет Global Times.Ранее во вторник глава киевского режима рассказал приехавшему на Украину государственному секретарю Ватикана кардиналу Пьетро Паролину, что понимает необходимость урегулирования конфликта."Зеленский заявил в недавнем интервью: "Мы должны закончить конфликт как можно скорее". Все больше и больше признаков указывают на то, что разрешение всех конфликтов в конечном итоге вернется за стол переговоров; все споры в конечном итоге будут разрешены политическими средствами", — говорится в публикации.Отмечается, что усилия Запада по разжиганию огня лишь затягивают конфликт. При этом автор статьи признает, что украинский кризис не возник в одночасье, и решить проблему одним шагом не получится. Он добавляет, что для этого необходимы совместные усилия международного сообщества."Многие на Западе по-прежнему придерживаются позиции "поддержки одной стороны", что только усложняет и усиливает конфликт &lt;…&gt; Только когда крупные державы будут вкладывать позитивную, а не негативную энергию, можно будет рассчитывать на скорое прекращение огня в этом конфликте", — резюмируется в материале.Москва не раз указывала, что готова к диалогу, но киевский режим на законодательном уровне ввел запрет на них. Кроме того, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что сейчас нет предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло. Абсолютным приоритетом для России остается достижение целей спецоперации, но пока этого возможно достичь только военным путем.
https://ria.ru/20240727/spetsoperatsiya-1962388153.html
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в мире, украина, владимир зеленский, пьетро паролин, ватикан, москва, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Пьетро Паролин, Ватикан, Москва, Дмитрий Песков
"Зеленский заявил". СМИ расшифровали сигнал из Киева

GT: заявление Зеленского говорит о возможности мирного урегулирования

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Слова Владимира Зеленского указывают на то, что он может захотеть вернуться за стол переговоров, пишет Global Times.
Ранее во вторник глава киевского режима рассказал приехавшему на Украину государственному секретарю Ватикана кардиналу Пьетро Паролину, что понимает необходимость урегулирования конфликта.
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"Зеленский заявил в недавнем интервью: "Мы должны закончить конфликт как можно скорее". Все больше и больше признаков указывают на то, что разрешение всех конфликтов в конечном итоге вернется за стол переговоров; все споры в конечном итоге будут разрешены политическими средствами", — говорится в публикации.
Отмечается, что усилия Запада по разжиганию огня лишь затягивают конфликт. При этом автор статьи признает, что украинский кризис не возник в одночасье, и решить проблему одним шагом не получится. Он добавляет, что для этого необходимы совместные усилия международного сообщества.
"Многие на Западе по-прежнему придерживаются позиции "поддержки одной стороны", что только усложняет и усиливает конфликт <…> Только когда крупные державы будут вкладывать позитивную, а не негативную энергию, можно будет рассчитывать на скорое прекращение огня в этом конфликте", — резюмируется в материале.
Москва не раз указывала, что готова к диалогу, но киевский режим на законодательном уровне ввел запрет на них. Кроме того, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что сейчас нет предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло. Абсолютным приоритетом для России остается достижение целей спецоперации, но пока этого возможно достичь только военным путем.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийПьетро ПаролинВатиканМоскваДмитрий Песков
 
 
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