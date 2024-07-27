https://ria.ru/20240727/ukraina-1962400159.html

"Зеленский заявил". СМИ расшифровали сигнал из Киева

"Зеленский заявил". СМИ расшифровали сигнал из Киева - РИА Новости, 27.07.2024

"Зеленский заявил". СМИ расшифровали сигнал из Киева

Слова Владимира Зеленского указывают на то, что он может захотеть вернуться за стол переговоров, пишет Global Times. РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T17:11

2024-07-27T17:11

2024-07-27T17:11

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

пьетро паролин

ватикан

москва

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934992146_0:69:3000:1757_1920x0_80_0_0_f2daa0bfdb045599f3fd75797ae0cd34.jpg

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Слова Владимира Зеленского указывают на то, что он может захотеть вернуться за стол переговоров, пишет Global Times.Ранее во вторник глава киевского режима рассказал приехавшему на Украину государственному секретарю Ватикана кардиналу Пьетро Паролину, что понимает необходимость урегулирования конфликта."Зеленский заявил в недавнем интервью: "Мы должны закончить конфликт как можно скорее". Все больше и больше признаков указывают на то, что разрешение всех конфликтов в конечном итоге вернется за стол переговоров; все споры в конечном итоге будут разрешены политическими средствами", — говорится в публикации.Отмечается, что усилия Запада по разжиганию огня лишь затягивают конфликт. При этом автор статьи признает, что украинский кризис не возник в одночасье, и решить проблему одним шагом не получится. Он добавляет, что для этого необходимы совместные усилия международного сообщества."Многие на Западе по-прежнему придерживаются позиции "поддержки одной стороны", что только усложняет и усиливает конфликт <…> Только когда крупные державы будут вкладывать позитивную, а не негативную энергию, можно будет рассчитывать на скорое прекращение огня в этом конфликте", — резюмируется в материале.Москва не раз указывала, что готова к диалогу, но киевский режим на законодательном уровне ввел запрет на них. Кроме того, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что сейчас нет предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло. Абсолютным приоритетом для России остается достижение целей спецоперации, но пока этого возможно достичь только военным путем.

https://ria.ru/20240727/spetsoperatsiya-1962388153.html

https://ria.ru/20240727/spetsoperatsiya-1962380232.html

украина

ватикан

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, пьетро паролин, ватикан, москва, дмитрий песков