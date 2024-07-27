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Украинец попытался сбежать из страны необычным способом, узнали СМИ
Украинец попытался сбежать из страны необычным способом, узнали СМИ - РИА Новости, 27.07.2024
Украинец попытался сбежать из страны необычным способом, узнали СМИ
Погранслужба Украины поймала местного жителя, который хотел сбежать из Украины в Румынию через Дунай на подводном скутере, передает Страна.ua. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T14:59
2024-07-27T14:59
2024-07-27T15:02
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Погранслужба Украины поймала местного жителя, который хотел сбежать из Украины в Румынию через Дунай на подводном скутере, передает Страна.ua."Как сообщает Госпогранслужба, мужчина плыл под водой, но периодически поднимался на поверхность, чтобы дышать. Так его заметили, затем догнали на катере и задержали" — пишет издание.Уточняется, что такие скутеры продаются в интернете, стоят несколько сотен евро и позволяют находиться под водой около 40 минут.Киевский режим столкнулся с серьезными проблемами при пополнении армии новобранцами. ВСУ испытывают дефицит людских ресурсов из-за больших потерь и нежелания граждан служить. Люди сопротивляются военкомам на улицах, часто доходит до столкновений и драк.В мае на Украине приняли закон об ужесточении мобилизации, согласно которому все военнообязанные в течение 60 дней с момента вступления документа в силу должны обновить свои данные в военкомате.
https://ria.ru/20240604/mobilizatsiya-1950533361.html
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в мире, украина, румыния, страна.ua, вооруженные силы украины, дунай (река)
В мире, Украина, Румыния, Страна.ua, Вооруженные силы Украины, Дунай (река)
Украинец попытался сбежать из страны необычным способом, узнали СМИ
Страна.ua: украинец пытался сбежать от мобилизации, переплыв Дунай под водой