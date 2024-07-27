https://ria.ru/20240727/ukraina-1962336569.html

На Украине рекордно выросла производственная инфляция

На Украине рекордно выросла производственная инфляция - РИА Новости, 27.07.2024

На Украине рекордно выросла производственная инфляция

В июне производственная инфляция на Украине побила рекорд почти 30-летней давности, сообщил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев в Telegram-канале. РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T09:23

2024-07-27T09:23

2024-07-27T10:56

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В июне производственная инфляция на Украине побила рекорд почти 30-летней давности, сообщил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев в Telegram-канале. "Второй месяц подряд существенно ускоряется производственная инфляция. Цены производителей промышленной продукции за июнь-2024 выросли сразу на 14 процентов. Это рекордный показатель месячной производственной инфляции за почти 30 последних лет. В последнее время более высокая инфляция наблюдалась в январе 1995 года, когда страна заканчивала цикл гиперинфляции первой половины 90-х годов", — написал он. По словам депутата, в мае цены производителей выросли на семь процентов, а в годовом выражении промышленная инфляция ускорилась до 26,7 процента. Наибольший рост отмечается в сферах поставки электроэнергии и газа — на 48,1 процента, производства фармацевтических продуктов — на 21,7 процента, мяса — на 15,6 процента. "Промышленная инфляция стремительно выросла, прежде всего из-за увеличения цен в энергетике <…> Ускорение цен производителей среди других факторов окажет давление на потребительскую инфляцию во второй половине текущего года", — добавил Германцев. По информации Нацбанка Украины, в июне инфляция ускорилась до 4,8 процента. Прогнозируется, что по итогам года она составит 8,5 процента, а в следующем — замедлится до 6,6 процента.

https://ria.ru/20240726/ukraina-1962074074.html

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украина, даниил гетманцев, верховная рада украины, в мире