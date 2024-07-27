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На Западе создали фонды, вербующие наемников для ВСУ, заявил экс-офицер СБУ
На Западе создали фонды, вербующие наемников для ВСУ, заявил экс-офицер СБУ - РИА Новости, 27.07.2024
На Западе создали фонды, вербующие наемников для ВСУ, заявил экс-офицер СБУ
На Западе под эгидой НАТО и правительств, входящих в этот блок стран, созданы специальные фонды, вербующие на Украину иностранных наемников, заявил РИА Новости... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T04:47
2024-07-27T04:47
2024-07-27T04:47
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. На Западе под эгидой НАТО и правительств, входящих в этот блок стран, созданы специальные фонды, вербующие на Украину иностранных наемников, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. "Созданы специально для финансирования такой деятельности (набора наемников по всему миру - ред.) несколько трастовых фондов под эгидой НАТО, под эгидой некоторых правительств. В частности, можно говорить про то, что в Канаде существует несколько фондов, которые оплачивают, финансируют участие канадских наемников на стороне ВСУ", - сообщил Прозоров. По его данным, в этих фондах аккумулируются в основном государственные деньги, но сами фонды нужны, чтобы "спрятать" участие государств НАТО в вербовке наемников на Украину. "То есть это правительства западных стран перечисляют деньги в неправительственные фонды и трастовые фонды, там при НАТО, например. (Фонды), с помощью которых идет финансирование этих операций", - рассказал бывший офицер СБУ. В то же время из-за больших потерь наемников и из-за плохих условий службы, обмана со стороны украинских командиров желающих воевать на Украине не так много. "На самом деле не очень-то это получается. Если бы было хорошо, то у них бы были сотни тысяч добровольцев со всего мира", - отметил Прозоров.
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в мире, украина, канада, василий прозоров, нато, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Канада, Василий Прозоров, НАТО, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
На Западе создали фонды, вербующие наемников для ВСУ, заявил экс-офицер СБУ
Экс-офицер СБУ: под эгидой НАТО созданы фонды, вербующие наемников на Украину
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. На Западе под эгидой НАТО и правительств, входящих в этот блок стран, созданы специальные фонды, вербующие на Украину иностранных наемников, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.
"Созданы специально для финансирования такой деятельности (набора наемников по всему миру - ред.) несколько трастовых фондов под эгидой НАТО, под эгидой некоторых правительств. В частности, можно говорить про то, что в Канаде
существует несколько фондов, которые оплачивают, финансируют участие канадских наемников на стороне ВСУ
", - сообщил Прозоров.
По его данным, в этих фондах аккумулируются в основном государственные деньги, но сами фонды нужны, чтобы "спрятать" участие государств НАТО в вербовке наемников на Украину.
"То есть это правительства западных стран перечисляют деньги в неправительственные фонды и трастовые фонды, там при НАТО, например. (Фонды), с помощью которых идет финансирование этих операций", - рассказал бывший офицер СБУ.
В то же время из-за больших потерь наемников и из-за плохих условий службы, обмана со стороны украинских командиров желающих воевать на Украине не так много. "На самом деле не очень-то это получается. Если бы было хорошо, то у них бы были сотни тысяч добровольцев со всего мира", - отметил Прозоров.