https://ria.ru/20240727/ukraina-1962316273.html

На Западе создали фонды, вербующие наемников для ВСУ, заявил экс-офицер СБУ

На Западе создали фонды, вербующие наемников для ВСУ, заявил экс-офицер СБУ - РИА Новости, 27.07.2024

На Западе создали фонды, вербующие наемников для ВСУ, заявил экс-офицер СБУ

На Западе под эгидой НАТО и правительств, входящих в этот блок стран, созданы специальные фонды, вербующие на Украину иностранных наемников, заявил РИА Новости... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T04:47

2024-07-27T04:47

2024-07-27T04:47

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служба безопасности украины

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. На Западе под эгидой НАТО и правительств, входящих в этот блок стран, созданы специальные фонды, вербующие на Украину иностранных наемников, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. "Созданы специально для финансирования такой деятельности (набора наемников по всему миру - ред.) несколько трастовых фондов под эгидой НАТО, под эгидой некоторых правительств. В частности, можно говорить про то, что в Канаде существует несколько фондов, которые оплачивают, финансируют участие канадских наемников на стороне ВСУ", - сообщил Прозоров. По его данным, в этих фондах аккумулируются в основном государственные деньги, но сами фонды нужны, чтобы "спрятать" участие государств НАТО в вербовке наемников на Украину. "То есть это правительства западных стран перечисляют деньги в неправительственные фонды и трастовые фонды, там при НАТО, например. (Фонды), с помощью которых идет финансирование этих операций", - рассказал бывший офицер СБУ. В то же время из-за больших потерь наемников и из-за плохих условий службы, обмана со стороны украинских командиров желающих воевать на Украине не так много. "На самом деле не очень-то это получается. Если бы было хорошо, то у них бы были сотни тысяч добровольцев со всего мира", - отметил Прозоров.

https://ria.ru/20240726/ssha-1962246883.html

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в мире, украина, канада, василий прозоров, нато, служба безопасности украины, вооруженные силы украины