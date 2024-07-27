https://ria.ru/20240727/ukraina-1962315378.html

Западные СМИ предупредили украинцев о "холодной темной зиме"

Западные СМИ предупредили украинцев о "холодной темной зиме" - РИА Новости, 27.07.2024

Западные СМИ предупредили украинцев о "холодной темной зиме"

Миллионы украинцев ожидает "холодная темная зима" из-за уничтоженной энергосистемы в стране, пишет британская газета Financial Times. РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T04:24

2024-07-27T04:24

2024-07-27T04:25

россия

украина

киев

дмитрий песков

герман галущенко

сергей лавров

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Миллионы украинцев ожидает "холодная темная зима" из-за уничтоженной энергосистемы в стране, пишет британская газета Financial Times. В июне этого года министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что Украина лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей, этого не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии недостаточно, чтобы покрыть дефицит. Директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко, в свою очередь, заявлял, что веерные отключения света на Украине продлятся еще два-три года, и первая зима на Украине без отключений света возможна будет только в 2027 или 2028 году. "Миллионы украинцев сталкиваются с холодной темной зимой после того, как российские ракеты стерли в порошок половину электроснабжения страны", - говорится в статье. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Financial Times также указывает на то, что в стране растет усталость от военного конфликта. Даже с учетом военной поддержки со стороны союзников - и в то же время их отказа позволить Украине использовать оружие дальнего радиуса действия для ударов вглубь территории России - у Киева "нет реалистичного военного способа" занять области, которые ранее вошли в состав РФ по результатам референдумов. По мнению газеты, в данный момент шансы "на успешный мирный процесс", которого бы хотел Киев, малы. Ранее в июле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что западными дальнобойными ракетами уже наносятся удары по территории России - Донбассу и Новороссии, возможное увеличение расстояния - это чистейшая провокация. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Как заявляли в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. При этом президент России Владимир Путин в июне выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.

https://ria.ru/20240701/zelenskiy-1956439330.html

https://ria.ru/20240726/ukraina-1962074074.html

https://ria.ru/20240719/zelenskiy-1960501898.html

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россия, украина, киев, дмитрий песков, герман галущенко, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, в мире