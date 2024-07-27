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На Украину приехали сотни идейных нацистов, заявил экс-офицер СБУ - РИА Новости, 27.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:20 27.07.2024 (обновлено: 05:49 27.07.2024)
https://ria.ru/20240727/ukraina-1962315201.html
На Украину приехали сотни идейных нацистов, заявил экс-офицер СБУ
На Украину приехали сотни идейных нацистов, заявил экс-офицер СБУ - РИА Новости, 27.07.2024
На Украину приехали сотни идейных нацистов, заявил экс-офицер СБУ
Несколько сотен идейных нацистов со всего мира съехались воевать на Украину в составе ВСУ, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T04:20
2024-07-27T05:49
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
василий прозоров
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Несколько сотен идейных нацистов со всего мира съехались воевать на Украину в составе ВСУ, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. "И идейные нацисты, вот реально сторонники нацистской идеологии, которые приезжают даже не по линии государства. Они едут конкретно в нацистские подразделения. Это "Правый сектор"*. Вот они едут конкретно в полк "Азов"**, потому что там их побратимы по взглядам", - сообщил РИА Новости Прозоров. По его оценке, "это серьезный такой поток, это можно говорить о сотнях человек".* Организация признана экстремистской и запрещена на территории России.** Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240726/vsu-1962276635.html
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в мире, россия, украина, василий прозоров, вооруженные силы украины, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Василий Прозоров, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
На Украину приехали сотни идейных нацистов, заявил экс-офицер СБУ

Прозоров: сотни идейных нацистов со всего мира съехались воевать на Украину

© AP Photo / Efrem LukatskyВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Несколько сотен идейных нацистов со всего мира съехались воевать на Украину в составе ВСУ, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.
"И идейные нацисты, вот реально сторонники нацистской идеологии, которые приезжают даже не по линии государства. Они едут конкретно в нацистские подразделения. Это "Правый сектор"*. Вот они едут конкретно в полк "Азов"**, потому что там их побратимы по взглядам", - сообщил РИА Новости Прозоров.
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По его оценке, "это серьезный такой поток, это можно говорить о сотнях человек".
* Организация признана экстремистской и запрещена на территории России.
** Запрещенная в России террористическая организация.
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