https://ria.ru/20240727/ukraina-1962315201.html

На Украину приехали сотни идейных нацистов, заявил экс-офицер СБУ

На Украину приехали сотни идейных нацистов, заявил экс-офицер СБУ - РИА Новости, 27.07.2024

На Украину приехали сотни идейных нацистов, заявил экс-офицер СБУ

Несколько сотен идейных нацистов со всего мира съехались воевать на Украину в составе ВСУ, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T04:20

2024-07-27T04:20

2024-07-27T05:49

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Несколько сотен идейных нацистов со всего мира съехались воевать на Украину в составе ВСУ, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. "И идейные нацисты, вот реально сторонники нацистской идеологии, которые приезжают даже не по линии государства. Они едут конкретно в нацистские подразделения. Это "Правый сектор"*. Вот они едут конкретно в полк "Азов"**, потому что там их побратимы по взглядам", - сообщил РИА Новости Прозоров. По его оценке, "это серьезный такой поток, это можно говорить о сотнях человек".* Организация признана экстремистской и запрещена на территории России.** Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240726/vsu-1962276635.html

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в мире, россия, украина, василий прозоров, вооруженные силы украины, служба безопасности украины