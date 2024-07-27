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В Германии объяснили сокращение расходов на поддержку Украины - РИА Новости, 27.07.2024
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03:47 27.07.2024 (обновлено: 04:55 27.07.2024)
https://ria.ru/20240727/ukraina-1962313690.html
В Германии объяснили сокращение расходов на поддержку Украины
В Германии объяснили сокращение расходов на поддержку Украины - РИА Новости, 27.07.2024
В Германии объяснили сокращение расходов на поддержку Украины
Власти Германии решили сократить расходы на поддержку Украины, поскольку видят неспособность киевских властей победить в конфликте с Россией, сказал в разговоре РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T03:47
2024-07-27T04:55
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
россия
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Власти Германии решили сократить расходы на поддержку Украины, поскольку видят неспособность киевских властей победить в конфликте с Россией, сказал в разговоре с РИА Новости глава Немецкого Совета за Конституцию и Суверенитет Ральф Нимайер. Ранее СМИ сообщили со ссылкой на проект бюджета, что правящая коалиция закладывает на следующий год около 4 миллиардов евро на помощь Украине вместо почти что 8 миллиардов в бюджете на текущий год. Заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хофман подтвердила такое содержание согласованного правительством проекта бюджета. Нимайер считает, что власти Германии в настоящее время видят приближение конфликта на Украине к концу. Говоря о приближении развязки, собеседник указал на визит главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в Пекин и обсуждение там урегулирования ситуации на Украине. "Зачем отправлять им больше денег, для чего? Думаю, уже понятно, что конфликт должен завершиться. Киевскому правительству в любом случае не победить, и вести переговоры придется", - сказал он. При этом Нимайер полагает, что у Германии нет серьезного влияния на Украину, и все приказы отдают в США. В том числе Берлин не участвует в каких-либо контактах насчет возможного урегулирования. Немецкое руководство в такой ситуации просто сидит и ждет, добавил политик. Немецкий Совет за Конституцию и Суверенитет со времен падения Берлинской стены выступает за написание и принятие для единой Германии новой конституции. Без нее у страны не может быть суверенитета в полной мере, объяснил Нимайер. Сейчас в Германии действует Основной закон от 1949 года, предполагавшийся как временная замена полноценной конституции.
https://ria.ru/20240726/vsu-1962276635.html
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в мире, германия, украина, россия, дмитрий кулеба
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Россия, Дмитрий Кулеба
В Германии объяснили сокращение расходов на поддержку Украины

Нимайер: Берлин видит, что Киев не победит Россию, поэтому сокращает помощь

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Власти Германии решили сократить расходы на поддержку Украины, поскольку видят неспособность киевских властей победить в конфликте с Россией, сказал в разговоре с РИА Новости глава Немецкого Совета за Конституцию и Суверенитет Ральф Нимайер.
Ранее СМИ сообщили со ссылкой на проект бюджета, что правящая коалиция закладывает на следующий год около 4 миллиардов евро на помощь Украине вместо почти что 8 миллиардов в бюджете на текущий год. Заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хофман подтвердила такое содержание согласованного правительством проекта бюджета.
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Нимайер считает, что власти Германии в настоящее время видят приближение конфликта на Украине к концу. Говоря о приближении развязки, собеседник указал на визит главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в Пекин и обсуждение там урегулирования ситуации на Украине.
"Зачем отправлять им больше денег, для чего? Думаю, уже понятно, что конфликт должен завершиться. Киевскому правительству в любом случае не победить, и вести переговоры придется", - сказал он.
При этом Нимайер полагает, что у Германии нет серьезного влияния на Украину, и все приказы отдают в США. В том числе Берлин не участвует в каких-либо контактах насчет возможного урегулирования. Немецкое руководство в такой ситуации просто сидит и ждет, добавил политик.
Немецкий Совет за Конституцию и Суверенитет со времен падения Берлинской стены выступает за написание и принятие для единой Германии новой конституции. Без нее у страны не может быть суверенитета в полной мере, объяснил Нимайер. Сейчас в Германии действует Основной закон от 1949 года, предполагавшийся как временная замена полноценной конституции.
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