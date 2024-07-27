https://ria.ru/20240727/ukraina-1962313690.html

В Германии объяснили сокращение расходов на поддержку Украины

В Германии объяснили сокращение расходов на поддержку Украины - РИА Новости, 27.07.2024

В Германии объяснили сокращение расходов на поддержку Украины

Власти Германии решили сократить расходы на поддержку Украины, поскольку видят неспособность киевских властей победить в конфликте с Россией, сказал в разговоре РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T03:47

2024-07-27T03:47

2024-07-27T04:55

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Власти Германии решили сократить расходы на поддержку Украины, поскольку видят неспособность киевских властей победить в конфликте с Россией, сказал в разговоре с РИА Новости глава Немецкого Совета за Конституцию и Суверенитет Ральф Нимайер. Ранее СМИ сообщили со ссылкой на проект бюджета, что правящая коалиция закладывает на следующий год около 4 миллиардов евро на помощь Украине вместо почти что 8 миллиардов в бюджете на текущий год. Заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хофман подтвердила такое содержание согласованного правительством проекта бюджета. Нимайер считает, что власти Германии в настоящее время видят приближение конфликта на Украине к концу. Говоря о приближении развязки, собеседник указал на визит главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в Пекин и обсуждение там урегулирования ситуации на Украине. "Зачем отправлять им больше денег, для чего? Думаю, уже понятно, что конфликт должен завершиться. Киевскому правительству в любом случае не победить, и вести переговоры придется", - сказал он. При этом Нимайер полагает, что у Германии нет серьезного влияния на Украину, и все приказы отдают в США. В том числе Берлин не участвует в каких-либо контактах насчет возможного урегулирования. Немецкое руководство в такой ситуации просто сидит и ждет, добавил политик. Немецкий Совет за Конституцию и Суверенитет со времен падения Берлинской стены выступает за написание и принятие для единой Германии новой конституции. Без нее у страны не может быть суверенитета в полной мере, объяснил Нимайер. Сейчас в Германии действует Основной закон от 1949 года, предполагавшийся как временная замена полноценной конституции.

https://ria.ru/20240726/vsu-1962276635.html

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в мире, германия, украина, россия, дмитрий кулеба