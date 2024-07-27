https://ria.ru/20240727/ukraina-1962312612.html

В подполье рассказали о схеме ухода от мобилизации на Украине

В подполье рассказали о схеме ухода от мобилизации на Украине - РИА Новости, 27.07.2024

В подполье рассказали о схеме ухода от мобилизации на Украине

Полулегальная схема ухода от мобилизации через лишение матерей родительских прав и перевод их детей на иждивение к отцам распространяется на Украине в городе... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T03:24

2024-07-27T03:24

2024-07-27T04:50

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ГЕНИЧЕСК, 27 июл - РИА Новости. Полулегальная схема ухода от мобилизации через лишение матерей родительских прав и перевод их детей на иждивение к отцам распространяется на Украине в городе Николаев, сообщил РИА Новости представитель пророссийского подполья. "Сначала отец пишет заявление на мать ребенка по обвинению в избиении. На этом основании подается обращение в суд на развод, причем ускорение процедуры стоит 1000 долларов США. Следующее обращение в суд делается для лишения матери родительских прав на иждивение ребенка и это стоит уже 2000 долларов США. В результате отец ребенка освобождается от мобилизации как единственный опекун ребенка, плюс он получает право на выезд за границу", - сообщил подпольщик. Собеседник агентства подчеркнул, что услуги адвоката в этом случае оплачиваются отдельно. В целом среди населения Николаевской области уже стали широко известны так называемые "тарифы", то есть коррупционные расценки представителей киевских властей и украинских чиновников различного уровня, по которым гражданина освободят от призыва в зависимости от сложности обстоятельств и ситуации. "При остановке сотрудниками полиции или рядовыми представителями ТЦК сумма составляет от 10000 до 15000 гривен. Оказавшись непосредственно в ТЦК, размер взятки уже варьируется от 1000 до 3000 долларов США, так как решение об освобождении на этом этапе зависит уже от руководящих лиц", - сообщил подпольщик. Ранее подполье сообщало, что размеры взяток радикально возросли после 18 мая 2024 года, когда на территориях Украины, подконтрольных киевскому режиму, вступил в силу новый закон о мобилизации.

https://ria.ru/20240701/zelenskiy-1956439330.html

https://ria.ru/20240726/ssha-1962246883.html

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в мире, сша, украина, николаев (украина)