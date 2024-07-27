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Армия Израиля заявила, что ракеты по Голанским высотам запустили из Ливана - РИА Новости, 27.07.2024
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22:32 27.07.2024
https://ria.ru/20240727/udar-1962440256.html
Армия Израиля заявила, что ракеты по Голанским высотам запустили из Ливана
Армия Израиля заявила, что ракеты по Голанским высотам запустили из Ливана - РИА Новости, 27.07.2024
Армия Израиля заявила, что ракеты по Голанским высотам запустили из Ливана
Армия обороны Израиля заявила, что ракетный пуск по Голанским высотам был осуществлен с территории на юге Ливана. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T22:32
2024-07-27T22:32
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космос - риа наука
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля заявила, что ракетный пуск по Голанским высотам был осуществлен с территории на юге Ливана. "Согласно анализу оперативных систем ЦАХАЛ (армии обороны Израиля – ред.), ракетный пуск по Мадждаль-Шамса был осуществлен с территории к северу от деревни Шебаа на юге Ливана", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ. В заявлении также отмечается, что, согласно данным израильской разведки, атака была осуществлена ливанским движением "Хезболлах". Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило РИА Новости, что отрицает причастность к обстрелу населенного пункта Мадждаль-Шамс на Голанских высотах.
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в мире, космос - риа наука, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Космос - РИА Наука, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля заявила, что ракеты по Голанским высотам запустили из Ливана

ЦАХАЛ: ракеты по Голанским высотам запустили с юга Ливана

© AFP 2024 / JALAA MAREYМесто обстрела со стороны Ливана в деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах
Место обстрела со стороны Ливана в деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© AFP 2024 / JALAA MAREY
Место обстрела со стороны Ливана в деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля заявила, что ракетный пуск по Голанским высотам был осуществлен с территории на юге Ливана.
"Согласно анализу оперативных систем ЦАХАЛ (армии обороны Израиля – ред.), ракетный пуск по Мадждаль-Шамса был осуществлен с территории к северу от деревни Шебаа на юге Ливана", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.
В заявлении также отмечается, что, согласно данным израильской разведки, атака была осуществлена ливанским движением "Хезболлах".
Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило РИА Новости, что отрицает причастность к обстрелу населенного пункта Мадждаль-Шамс на Голанских высотах.
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В миреКосмос - РИА НаукаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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