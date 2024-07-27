https://ria.ru/20240727/udar-1962440256.html

Армия Израиля заявила, что ракеты по Голанским высотам запустили из Ливана

Армия Израиля заявила, что ракеты по Голанским высотам запустили из Ливана - РИА Новости, 27.07.2024

Армия Израиля заявила, что ракеты по Голанским высотам запустили из Ливана

Армия обороны Израиля заявила, что ракетный пуск по Голанским высотам был осуществлен с территории на юге Ливана. РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T22:32

2024-07-27T22:32

2024-07-27T22:32

в мире

космос - риа наука

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля заявила, что ракетный пуск по Голанским высотам был осуществлен с территории на юге Ливана. "Согласно анализу оперативных систем ЦАХАЛ (армии обороны Израиля – ред.), ракетный пуск по Мадждаль-Шамса был осуществлен с территории к северу от деревни Шебаа на юге Ливана", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ. В заявлении также отмечается, что, согласно данным израильской разведки, атака была осуществлена ливанским движением "Хезболлах". Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило РИА Новости, что отрицает причастность к обстрелу населенного пункта Мадждаль-Шамс на Голанских высотах.

https://ria.ru/20240727/netanyakhu-1962434765.html

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в мире, космос - риа наука, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году